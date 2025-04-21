Пасхальное перемирие закончилось. Как в России отреагировали на предложение Зеленского продлить его - 21.04.2025 Украина.ру
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Пасхальное перемирие закончилось. Как в России отреагировали на предложение Зеленского продлить его
Пасхальное перемирие закончилось. Как в России отреагировали на предложение Зеленского продлить его - 21.04.2025 Украина.ру
Пасхальное перемирие закончилось. Как в России отреагировали на предложение Зеленского продлить его
Пасхальное перемирие закончилось в полночь. Тем временем Владимир Зеленский, не выполнявший его, в своем телеграм-канале предложил продлить его, отказавшись от каких-либо ударов дальнобойными дронами и ракетами по гражданской инфраструктуре на срок не менее 30 суток с возможностью продления
2025-04-21T09:51
2025-04-21T10:48
новости
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сша
киев
трамп и зеленский
владимир зеленский
владимир рогов
общественная палата
госдума
вооруженные силы украины
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Тем временем в России реагируют на предложение Зеленского продлить пасхальное перемирие. Так, председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов назвал лицемерной игрой предложение Зеленского. По его мнению, эту идею главарю киевского режима подкинули британские спецслужбы."Это ответная реакция МИ-6, чтобы перехватить инициативу у России. О каких 30 днях может идти речь, если даже 30 часов киевскому режиму не по силам было соблюдать перемирие? В одностороннем порядке давать себя обстреливать и не отвечать, естественно, Россия не будет", - сказал Рогов.Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет также назвал предложение Зеленского уловкой, чтобы получить передышку для перегруппировки войск."Зеленский решил перехватить инициативу по мирной повестке, поэтому пошел на уловку, стремясь получить передышку для перегруппировки войск, чтобы затем с новой силой развязать боевые действия. Сейчас вдоль всей линии фронта у противника сложилась непростая ситуация", - сказал Шеремет, отметив, что без соответствующих гарантий со стороны США верить Киеву нельзя.Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заострила внимание на том, что киевские власти не соблюдали режим прекращения огня на Пасху, при этом использовали для ударов по мирному населению РФ американские ракеты HIMARS. В субботу президент России Владимир Путин объявил пасхальное перемирие. Оно начало действовать с 18.00 по Москве 19 апреля и продлилось до 00.00 21 апреля. Глава государства пояснил, что исходит из того, что Украина последует примеру России. В то же время он подчеркнул, что российские войска готовы к отражению возможных нарушений перемирия и провокаций со стороны противника.За это время, отметили в Минобороны РФ, было зафиксировано 4900 нарушений со стороны ВСУ. В том числе украинские войска атаковали Россию 48-мью БПЛА, 444 раза обстреляли позиции ВС РФ, осуществили порядка 900 ударов беспилотными летательными аппаратами квадрокоптерного типа и сбросов различных боеприпасов, в том числе по приграничным районам Брянской, Курской и Белгородской областей. В Минобороны РФ отметили, что в результате есть погибшие и раненые среди мирного населения.Также в российском оборонном ведомстве подтвердили, что с окончанием действия пасхального перемирия Армия России продолжила проведение спецоперации.Еще по теме: материал автора издания Украина.ру Сергея Зуева Продление перемирия станет для России очередным "Минском". Украинские эксперты о текущей ситуации.
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новости, россия, сша, киев, трамп и зеленский, владимир зеленский, владимир рогов, общественная палата, госдума, вооруженные силы украины, пасха, перемирие
Новости, Россия, США, Киев, Трамп и Зеленский, Владимир Зеленский, Владимир Рогов, общественная палата, Госдума, Вооруженные силы Украины, Пасха, перемирие

Пасхальное перемирие закончилось. Как в России отреагировали на предложение Зеленского продлить его

09:51 21.04.2025 (обновлено: 10:48 21.04.2025)
 
обстрел ВСУ мирных жителей Запорожской области 26.02.2025
обстрел ВСУ мирных жителей Запорожской области 26.02.2025
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Пасхальное перемирие закончилось в полночь. Тем временем Владимир Зеленский, не выполнявший его, в своем телеграм-канале предложил продлить его, отказавшись от каких-либо ударов дальнобойными дронами и ракетами по гражданской инфраструктуре на срок не менее 30 суток с возможностью продления
"Пасхальное перемирие закончилось - фронт гремит, как и раньше... А местами даже больше прежнего. Думаю, сегодня будут оттуда хорошие новости. С разных направлений", - написал утром 21 апреля военный блогер Юрий Подоляка.
Тем временем в России реагируют на предложение Зеленского продлить пасхальное перемирие. Так, председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов назвал лицемерной игрой предложение Зеленского. По его мнению, эту идею главарю киевского режима подкинули британские спецслужбы.
"Это ответная реакция МИ-6, чтобы перехватить инициативу у России. О каких 30 днях может идти речь, если даже 30 часов киевскому режиму не по силам было соблюдать перемирие? В одностороннем порядке давать себя обстреливать и не отвечать, естественно, Россия не будет", - сказал Рогов.
Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет также назвал предложение Зеленского уловкой, чтобы получить передышку для перегруппировки войск.
"Зеленский решил перехватить инициативу по мирной повестке, поэтому пошел на уловку, стремясь получить передышку для перегруппировки войск, чтобы затем с новой силой развязать боевые действия. Сейчас вдоль всей линии фронта у противника сложилась непростая ситуация", - сказал Шеремет, отметив, что без соответствующих гарантий со стороны США верить Киеву нельзя.
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заострила внимание на том, что киевские власти не соблюдали режим прекращения огня на Пасху, при этом использовали для ударов по мирному населению РФ американские ракеты HIMARS.
В субботу президент России Владимир Путин объявил пасхальное перемирие. Оно начало действовать с 18.00 по Москве 19 апреля и продлилось до 00.00 21 апреля. Глава государства пояснил, что исходит из того, что Украина последует примеру России. В то же время он подчеркнул, что российские войска готовы к отражению возможных нарушений перемирия и провокаций со стороны противника.
За это время, отметили в Минобороны РФ, было зафиксировано 4900 нарушений со стороны ВСУ. В том числе украинские войска атаковали Россию 48-мью БПЛА, 444 раза обстреляли позиции ВС РФ, осуществили порядка 900 ударов беспилотными летательными аппаратами квадрокоптерного типа и сбросов различных боеприпасов, в том числе по приграничным районам Брянской, Курской и Белгородской областей. В Минобороны РФ отметили, что в результате есть погибшие и раненые среди мирного населения.
Также в российском оборонном ведомстве подтвердили, что с окончанием действия пасхального перемирия Армия России продолжила проведение спецоперации.
Еще по теме: материал автора издания Украина.ру Сергея Зуева Продление перемирия станет для России очередным "Минском". Украинские эксперты о текущей ситуации.
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