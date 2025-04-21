Кого используют власти Германии для провокаций к 80-летию Великой Победы — Камкин - 21.04.2025 Украина.ру
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Кого используют власти Германии для провокаций к 80-летию Великой Победы — Камкин
Кого используют власти Германии для провокаций к 80-летию Великой Победы — Камкин - 21.04.2025 Украина.ру
Кого используют власти Германии для провокаций к 80-летию Великой Победы — Камкин
Политолог-германовед, доцент Финансового Университета при правительстве РФ Александр Камкин в эфире Украина.ру рассказал о сигналах ФРГ для России и США, а... Украина.ру, 21.04.2025
2025-04-21T09:24
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Политолог-германовед, доцент Финансового Университета при правительстве РФ Александр Камкин в эфире Украина.ру рассказал о сигналах ФРГ для России и США, а также о политическом самоубийстве властей Германии.00:29 - О возможной передаче Киеву ракет Taurus;01:55 - Какой сигнал ФРГ подаёт США и России?04:08 - Историческая память для немецкой элиты;08:55 - Методы уничтожения прошлого; 09:20 - Боеспособность Бундесвера;11:30 - Правая и левая Германия: есть ли раскол?13:32 - Европейская экономика или время дожития;15:47 – О курсе Европы.#Камкин #ФРГ #переговоры #экономика #ЕС #элиты #Германия #Таурус #СВО #Россия #США #победа #война #Путин #Трамп #ракеты #ФРГ Наш канал Вконтакте: https://vk.com/ukraina_ru_officialTelegram: https://t.me/ukr_2025_ruОдноклассники: https://ok.ru/ukrainaruДзен: https://dzen.ru/ukraina.ruRutube: https://rutube.ru/channel/4478643Наши подкасты: https://vk.com/podcasts-72801118ТГ-канал с нашими видео и подкастами: https://t.me/podcast_ukrainaru
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видео, германия, россия, сша, владимир путин, украина.ру, бундесвер, ес, видео
Видео, Германия, Россия, США, Владимир Путин, Украина.ру, Бундесвер, ЕС

Кого используют власти Германии для провокаций к 80-летию Великой Победы — Камкин

09:24 21.04.2025
 
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Политолог-германовед, доцент Финансового Университета при правительстве РФ Александр Камкин в эфире Украина.ру рассказал о сигналах ФРГ для России и США, а также о политическом самоубийстве властей Германии.

00:29 - О возможной передаче Киеву ракет Taurus;
01:55 - Какой сигнал ФРГ подаёт США и России?
04:08 - Историческая память для немецкой элиты;
08:55 - Методы уничтожения прошлого;
09:20 - Боеспособность Бундесвера;
11:30 - Правая и левая Германия: есть ли раскол?
13:32 - Европейская экономика или время дожития;
15:47 – О курсе Европы.

#Камкин #ФРГ #переговоры #экономика #ЕС #элиты #Германия #Таурус #СВО #Россия #США #победа #война #Путин #Трамп #ракеты #ФРГ

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09:24Кого используют власти Германии для провокаций к 80-летию Великой Победы — Камкин
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