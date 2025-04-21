Кого используют власти Германии для провокаций к 80-летию Великой Победы — Камкин
Политолог-германовед, доцент Финансового Университета при правительстве РФ Александр Камкин в эфире Украина.ру рассказал о сигналах ФРГ для России и США, а также о политическом самоубийстве властей Германии.
00:29 - О возможной передаче Киеву ракет Taurus;
01:55 - Какой сигнал ФРГ подаёт США и России?
04:08 - Историческая память для немецкой элиты;
08:55 - Методы уничтожения прошлого;
09:20 - Боеспособность Бундесвера;
11:30 - Правая и левая Германия: есть ли раскол?
13:32 - Европейская экономика или время дожития;
15:47 – О курсе Европы.
#Камкин #ФРГ #переговоры #экономика #ЕС #элиты #Германия #Таурус #СВО #Россия #США #победа #война #Путин #Трамп #ракеты #ФРГ
Наш канал Вконтакте: https://vk.com/ukraina_ru_official
Telegram: https://t.me/ukr_2025_ru
Одноклассники: https://ok.ru/ukrainaru
Дзен: https://dzen.ru/ukraina.ru
Rutube: https://rutube.ru/channel/4478643
Наши подкасты: https://vk.com/podcasts-72801118
ТГ-канал с нашими видео и подкастами: https://t.me/podcast_ukrainaru
00:29 - О возможной передаче Киеву ракет Taurus;
01:55 - Какой сигнал ФРГ подаёт США и России?
04:08 - Историческая память для немецкой элиты;
08:55 - Методы уничтожения прошлого;
09:20 - Боеспособность Бундесвера;
11:30 - Правая и левая Германия: есть ли раскол?
13:32 - Европейская экономика или время дожития;
15:47 – О курсе Европы.
#Камкин #ФРГ #переговоры #экономика #ЕС #элиты #Германия #Таурус #СВО #Россия #США #победа #война #Путин #Трамп #ракеты #ФРГ
Наш канал Вконтакте: https://vk.com/ukraina_ru_official
Telegram: https://t.me/ukr_2025_ru
Одноклассники: https://ok.ru/ukrainaru
Дзен: https://dzen.ru/ukraina.ru
Rutube: https://rutube.ru/channel/4478643
Наши подкасты: https://vk.com/podcasts-72801118
ТГ-канал с нашими видео и подкастами: https://t.me/podcast_ukrainaru
Подписывайся на