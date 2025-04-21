Могла ли Красная армия освободить Освенцим раньше?

Тут две составляющие.

Во-первых, после любого наступления следует оперативная пауза. Это знают даже люди без специально военного образования.

Пятьсот километров — само по себе расстояние немаленькое, а реально-то войска прошли намного больше… Войска были измотаны, и касалось это не только солдат, но и техники. Ресурс двигателей, гусениц и колёс не безразмерный. На танках мотор вообще относится к расходникам — их меняют каждые несколько сот километров.

Войска, естественным образом, оторвались от тылов. Сколько времени будет ехать грузовик со снарядами от склада, находящего более чем в 200 километрах в тылу, да ещё по дорогам, по которым перед этим прошла 1-я гвардейская танковая армия? Железные дороги были разрушены. Естественно, на перенос складов и ремонт дорог требовалось время.

Необходимо было и подкрепление силами — безвозвратные потери Красной армии в Львовской-Сандомирской операции составили 65 тыс. человек, санитарные — 224 тыс. Это — четверть от первоначальной численности 1-го и 4-го Украинских фронтов, участвовавших в операции.

Во-вторых, противник тоже реагировал на происходящие события и подтягивал войска к месту прорыва. Естественным рубежом обороны была Висла, на которой войсками 13-й армии Николая Пухова и 1-й гвардейской танковой армии Михаила Катукова был захвачен плацдарм в районе Сандомира.

Сразу же после форсирования реки на советские войска обрушились удары немецких 4-й танковой и 17-й армий. В этом районе немцы впервые применили новейшие тяжёлые танки «Королевский тигр». Фактически 1-й Украинский фронт ввязался во встречное сражение в условиях, повторим, отрыва от своих тылов.

Бои на плацдарме продолжались до конца августа и были в основном успешными для советских войск. Несколько «Королевских тигров» достались красноармейцам с работающими двигателями и включенными фарами — можно понять эмоциональную реакцию немецких танкистов на столкновение со «сталинскими кувалдами» катуковцев…

Тем не менее, продолжать наступление дальше было невозможно по уже указанным причинам.

Осенью войска фронта тоже не стояли без дела — уже 8 сентября, практически без паузы, началась Карпатско-Дуклинская операция. Вообще советское командование её проводить не собиралось. В мемуарах Конева указывается, что, «имея такой большой маневренный простор, весьма выгодную местность на территории Польши и плацам за Вислой, следует развернуть главные силы 1-го Белорусского и 1-го Украинского фронтов на берлинском стратегическом направлении с задачей разгромить основные группировки немецко-фашистских войск в Польше». Однако в августе в Словакии началось восстание, и было принято политическое решение помочь повстанцам. Бои в Карпатах шли до конца октября и закончились безрезультатно — сбросить немецкие и венгерские войска с перевалов не удалось. Восстание было подавлено. Потери фронта составили ещё 130 тыс. человек (в т.ч. 27 тыс. — безвозвратные).

Кстати, Висло-Одерская операция, в ходе которой был освобождён Освенцим, тоже началась на неделю раньше срока из политических соображений — Черчилль попросил Сталина помочь союзникам избежать разгрома в Арденнах. Сталин, конечно, злодей. Но хотелось бы поинтересоваться, а почему это Черчилль не попросил Сталина продолжить наступление летом 1944 года? Неужели для него спасение евреев тоже не было приоритетом?