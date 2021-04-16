В пятницу, 16 апреля, исполняется 6 лет со дня убийства писателя и журналиста Олеся Бузины. Олесь погиб от рук украинских националистов. Но, наверное, каждый идеалист может гордиться, если после смерти его имя становится неким символом, считает писатель и поэт Владислав Русанов

- Владислав, кем для вас является Бузина? Когда вы впервые познакомились с его работами? Что впечатлило? Что его имя значит для Русского мира и России?

— Лично для меня Олесь Бузина является образом некоего идеалиста — человека, имеющего свои собственные взгляды, отличные от тех, что активно навязываются теми или иными слоями общества, стоящего на своей позиции, что бы там ни было, готового умереть за свои идеалы, но… наверное, каждый идеалист в глубине души надеется, что именно его не убьют, верит в свою инаковость и свою судьбу.

С его книгами я познакомился довольно поздно, практически перед началом войны в Донбассе. «Революция на болоте: взгляд белогвардейца», «Воскрешение Малороссии», «Союз плуга и трезуба: как придумали Украину».

Знаете, у меня на многие вещи в этом мире тоже взгляд белогвардейца, поэтому я почувствовал в Олесе Бузине единомышленника. Интересный взгляд на проблемы, о которых в то время на Украине не принято было распространяться.

Часто жизнь опровергает убеждения идеалистов. Олесь погиб от рук украинских националистов. Но, наверное, каждый идеалист может гордиться, если после смерти его имя становится неким символом. Да, Олесь погиб, но, я уверен, его будут помнить и в Донецкой Народной Республике и в России.

- Что вы как поэт думаете о критике Бузиной Шевченко? Согласны с ней? Возможно ли проводить развенчание культурных идолов? Надо ли в Донецке демонтировать памятник Шевченко и переименовать бульвар и кинотеатр Шевченко?

— Мне в значительной степени не нравится посмертное ковыряние в грязном белье любого писателя, который внёс даже самый малый вклад в мировую культуру. Не важно, кто это — Шевченко, Бродский, Высоцкий или Бузина. В биографии каждой яркой личности можно накопать много и светлого, и тёмного. Человек это, в сущности, смешение Света и Тьмы.

Прежде всего, я не считаю, что Шевченко был таким уж русофобом, как пытаются представить его «свидомые». Я из того поколения, где стихи Шевченко учили наравне со стихами Пушкина, и данное сравнение далеко не в пользу Тараса Григорьевича.

Да, неплохой малороссийский, я бы даже сказал, провинциальный поэт, но не более того. Его думы, замешанные на историческом материале, можно изучать именно как иллюстративный материал той эпохи, о которой он писал.

Идолом его сделали искусственно, и если на 10 — 15 лет прекратить эту подпитку шумихой или, по-современному, «хайпом», то он так и останется в учебниках и на книжных полках провинциальным малороссийским писателем.

Вот исходя из того, что я против как излишней идеализации, так и против демонизации Шевченко, я бы не трогал ни бульвар, ни кинотеатр. Пусть будет так, как было, когда я был ещё дошкольником. Это память, это история. А с историей своей страны борются мы знаем кто… Лично мне не хочется им уподобляться.

- Почему убийцы Бузины, имена которых известны, до сих пор не осуждены? Что Россия может сделать, чтобы они понесли заслуженное наказание?

— К сожалению, безнаказанность убийц (не только Олеся Бузины) это сейчас визитная карточка Украины. Не исключаю, что скоро будут говорить: «Украина? Это что? А!!! Это страна, где можно убивать направо и налево своих сограждан, но если при этом ты правильной политической ориентации, тебе ничего не будет…»

Майдан декларировал превращение Украины в правовое государство европейского толка, а на деле вышел «пшик». Бывшая Украина, лишившаяся Крыма и части Донбасса стремительно деградирует, скатываясь в диковатый феодализм, где прав тот, у кого отряд латников и пехотинцев-алебардщиков больше и сильнее.

А вскоре дойдёт и до эпохи пещерных родоплеменных отношений, где власть будет принадлежать тому, у кого дубинка тяжелее и каменный топор острее. Как же в таких заданных внешних условиях соблюдать верховенство закона и права? За столько лет даже убийц духовно близкого к майданным круга Гонгадзе не нашли и не наказали, а тут Бузина, бывший политическим противником нынешней власти…

И вряд ли Россия что-то сделает. Ну, разве что… давайте я чуть пофантазирую. Например, Украина свалится в такую экономическую яму, что дальше некуда. Это спровоцирует политический кризис, очередные бунты и т.д. Тогда, возможно, часть украинской элиты, сохранившая остатки здравого смысла, инициирует возврат её в историческую колыбель, то есть Россию.

Вот тогда, я уверен, и убийцы Бузины понесут заслуженное наказание. Если, конечно, к тому времени не получат гражданство какой-нибудь латиноамериканской страны, как уже бывало после 1945 года.