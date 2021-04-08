Глава украинского государства Владимир Зеленский не остановится на одном президентском сроке, потому что за два года у власти успел из шоумена переквалифицироваться в политика, заявил украинский политолог Кость Бондаренко

Константин Бондаренко: кто он © Facebook, Dmitry Raimov директор Фонда «Украинская политика» Кость Бондаренко рассказал в интервью изданию Украина.ру.

- Константин Петрович, в апреле исполняется два года с момента, как Зеленский стал президентом, и в последние недели он активизировался во внешней политике: съездил в Катар, переговорил с президентом США Джо Байденом и премьером Великобритании Борисом Джонсоном, наметил трехсторонние переговоры с канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом Франции Эмманюэлем Макроном. Как думаете, если сравнивать Зеленского с ним же двухгодичной давности, когда его пренебрежительно называли (да и до сих пор периодически называют) клоуном, можно ли говорить, что он действительно начал всерьез заниматься политикой?

— Да, не стоит недооценивать Зеленского. Он действительно превратился в политика — политиком он является уже приблизительно год. Первый год он только постигал азы политической практики, но уже где-то с февраля-марта прошлого года его можно считать настоящим политиком. У него сформировалась своя команда, своя внешняя политика, он понял, по какому курсу он идет, более того, он продемонстрировал бойцовские качества, когда бросил вызов [нардепу, председателю политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктору] Медведчуку и начал борьбу с контрабандистами и целым рядом других направлений теневой экономики. Так что по большому счету я думаю, что он состоялся как политик и его не стоит недооценивать.

- Многие критикуют президентское окружение, при этом, будучи руководителем «Квартала 95», Зеленский окружил себя профессиональным коллективом, судя по тому, что их проекты были весьма успешными. Почему не удалось сформировать такую же команду в Офисе?

Не лох, а жрец. Как Зеленский вписался в украинскую президентскую парадигму © REUTERS, Sergey Dolzhenko/Pool/File Photo Леонида] Кучмы, не было централизованной единой политики — всегда были группы влияния, команды, которые между собой боролись за влияние на президента. То же происходит и сейчас. Поэтому сказать, что не сформирована команда, нельзя.

- Опять же, обращаясь к опыту Зеленского как руководителя в шоу-бизнесе, многие сотрудничавшие с ним тогда люди рассказывают, что у него имеются такие в некотором смысле диктаторские замашки. На ваш взгляд, проявляется ли это в политике?

— Конечно, он их уже демонстрирует, у него есть склонность к некоторым авторитарным шагам. Он демонстрирует, что если закон не позволяет ему предпринять то или иное действие, то он может раздвинуть рамки закона, как было в случае с Конституционным судом.

- Не чреваты ли подобные действия уголовным преследованием по истечении президентского срока?

— Ну, пока что он не собирается оставлять свой президентский пост. Я думаю, что одним или двумя сроками он не ограничится.

- Такой сценарий стал возможным благодаря его рейтингу или отсутствию альтернативы?

— Отсутствию конкурентов в первую очередь. А второй момент — крупных игроков он абсолютно устраивает: если взять во внимание интересы крупного бизнеса, то там он со всеми нашел общий язык. И я не вижу проблем для того, чтобы переизбраться во второй раз, а потом поменять Конституцию и обнулить свои первые два срока.

- А что изменилось с тех пор, как он заявлял, что идет на один срок?

— Он стал политиком. Одно дело делать романтические заявления, идеалистические заявления, будучи шоуменом, а другое дело, придя в политику, почувствовать вкус власти.

Просто о сложном. Почему Зеленский стал президентом Украины? © Facebook, Студия "Квартал 95" - А он шел на выборы вообще как кто? Вот, допустим, экс-президент США Дональд Трамп шел как бизнесмен и оставался бизнесменом весь президентский срок. А Зеленский кто?

— Он шел как шоумен, и он думал, что идет в политику по приколу, что придет на первый срок, что может разрушить те правила, которые сложились в украинской политике, совершить такую себе электоральную революцию, революцию властных институтов. Ну а в результате он понял, что зачем что-то разрушать? Все и так функционирует.

- Можете дать какой-то прогноз на будущее, в котором Зеленский может быть переизбран? Каким он еще может стать президентом спустя три года и более?

— Во многом все будет зависеть от внешней конъюнктуры и внешнеполитической ситуации, потому что на самом деле Украина не настолько субъектное государство, чтобы самой себе устанавливать стратегические цели и задачи. Ну а Зеленский будет стараться соответствовать этим конъюнктурным моментам.

- То есть он будет, как его предшественник Петр Порошенко, пытаться завоевать расположение западных партнеров?

— Не только западных. Я не исключаю, что на некотором этапе он может завоевать расположение и восточных партнеров, но это будет не сейчас. Это будет в отдаленном будущем.