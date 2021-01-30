Россияне крепко встали на украинские лыжи

Российская сборная по лыжным гонкам лидирует на Кубке мира 2020/2021 года. В общем зачёте кубка наций, а также в зачёте по женским и мужским сборным россияне находятся на первом месте. Популярность лыжных гонок вызвана самой природой России. Но многие из лыж, которыми россияне меряют просторы своей родины, изготовлены на Украине

В пятницу, 29 января, в Фалуне, что в Швеции, начинается седьмой этап Кубка мира 2020/2021 по лыжным гонкам. К началу этого этапа Россия подошла с солидным результатом: в первой десятке по личному зачёту среди мужчин семь — россияне. Испытание «Буковелем». Страсти вокруг знаменитого украинского лыжного курорта вновь разгораются © commons.wikimedia.org, Naumenkophotographer

При этом за российскими спортсменами Александром Большуновым и Иваном Якимушкиным первое и второе места соответственно. Остальные спортсмены занимают с четвертого по седьмое место, а также девятое место.

Что касается женщин, то и тут всё замечательно: третье и четвёртое места в десятке за россиянками Юлией Ступак и Татьяной Сориной. Шестое — за Натальей Непряевой.

А если говорить о зачёте кубка наций, то там дела обстоят ещё лучше: в общем зачёте, а также в зачёте по женским и мужским сборным Россия — первая.

Невзирая на глобальное потепление, Россия всё ещё холодная и снежная страна. И популярность беговых лыж здесь обусловлена самой природой.

В январе этого года Москва переживала один из самых холодных дней за последние четыре года. Но москвичи не сидели дома, а устремились в парки. И в последних чаще стал встречаться украинский топоним.

Очень популярные лыжи

Согласно обзору сайта Skiprogu.ru, который посвящён лыжному спортивному инвентарю, лучшим брендом беговых лыж в 2020 году был Fischer. Этот рейтинг создали на основе анализа того, какими лыжами пользовались победители Кубка мира 2019/2020 года по беговым лыжам.

Согласно этим данным, обладатели лыж Fischer 43 раза получали первое место, 39 раз — второе место и 37 раз — третье место.

При этом Fischer больше предпочитали всё же женщины-спортсмены. Так, среди занявших первое место обладателей Fisher на 14 мужчин-спортсменов приходилось 29 женщин-спортсменов.

Да и в других соревнованиях лыжи Fischer и их обладатели были на высоте.

Красноречива фотография призёров индивидуальной гонки на 15 км свободным стилем среди мужчин на соревнованиях по лыжным гонкам «Тур де Ски» в итальянском Тоблахе. Двое из призёров — Иван Якимушкин, завоевавший серебряную медаль, и Сергей Устюгов, завоевавший медаль золотую, использовали лыжи Fischer. Ещё один призёр — Александр Большунов — использовал лыжи Rossignol.

Тот же сайт Skiprogu.ru называет разные модели Fischer лучшим выбором для новичков и «середнячков», а также для профессионалов и продвинутых лыжников в сезоне 2020/2021.

На разные модели Fischer часто делают обзоры и в России.

И, если верить сайтам спортивных магазинов, разные модели лыж Fischer занимают лидирующие места по рейтингу, а также по популярности.

Одной из ходовых моделей Fischer являются модели линейки Tisa. Подчас на ногах у лыжников в парках можно встретить и лыжи с надписью «Тиса» кириллицей. Тиса — река, берущая начало на востоке Закарпатской области. И её название на лыжах австрийского бренда — не случайность.

В 2013 году российский журнал «Лыжный спорт» опубликовал статью «Fischer год за годом наращивает своё присутствие в самых разных сегментах рынка». Cреди прочего в ней была помещена фотография из далёкого 1988 года. Федерация биатлона Украины опровергла слухи об украинской аккредитации тренера из РФ © РИА Новости, Александр Вильф | Перейти в фотобанк

На этом снимке Йозеф Фишер-младший — главный акционер компании Fischer — вместе с министром спорта СССР Маратом Грамовым перерезал ленточку на открытии совестного предприятия по производству лыж. Сделано было фото в закарпатском Мукачево, где и открывалось производство.

Спустя десятилетия большинство сотрудников Fischer работало на предприятии уже на независимой Украине. Согласно данным компании за 2013 год, опубликованным «Лыжным спортом», на производстве Мукачево работало 1200 сотрудников, в то время как на производстве в австрийском Риде — 490.

И сегодня, когда россиянин приходит за лыжами Fischer в магазин, ему скорее всего достанется «украинская пара».

Можно было бы лишь порадоваться за крепнущие экономические связи между государствами. Если бы не одно «но».

Моральный аспект

В 2018 году издание «Украинская правда» выпустило большой материал «Чудо из Мукачево, или Как украинские лыжи заполонили ЕС». В нём упоминалась статистика Евростата, согласно которой в 2016 году Украина обеспечила до 50% потребностей Евросоюза в лыжах. Украинцы поставили в ЕС 731,4 тыс. лыж, обогнав даже такого гиганта промышленности, как Китай с его 420,6 единиц.

С конвейера лыжной фабрики в Мукачево выходило около 3,5 тыс. пар лыж в день и около 1 млн — в год.

«Фабрика в Мукачево — крупнейшее подобное предприятие в Европе. 85% всех производственных мощностей австрийской корпорации разместились на 19 закарпатских гектарах. Оборот в 2017-м составил 38 миллионов евро с чистой прибылью 3,3 миллиона евро. Здесь 1200 украинских рабочих обеспечивают четвертую часть мирового рынка, выпуская по 3,5 тысячи пар лыж и клюшек ежедневно», — указывалось в публикации.

Там же рассказывалось о том, как именно направляют лыжи в разные страны мира.

«Мы отправляем примерно 5-7 фур готовой продукции каждую неделю. 70% идет в логистический центр в Австрии, откуда товар расходится на 43 страны мира, включая Японию, Канаду и США. Напрямую с Мукачево поставки идут в Россию, Францию, а также Канаду. В Канаду мы грузим клюшки через порт Гамбург», — цитировала «Украинская правда» начальника отдела логистики Сергея Пугачевского.

Более того, в материале украинского издания говорилось, что в Мукачево производили и лимитированные серии — именные экземпляры для «сильных мира сего»: президента Белоруссии Александра Лукашенко, первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, третьего президента Украины Виктора Ющенко, бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили и… президента России Владимира Путина! Правда, подчеркнули на заводе, это было до 2014 года.

После такого «списка прегрешений» — лыж для Путина и торговли с Россией даже после начала войны в Донбассе — любое другое украинское предприятие осаждали бы «неравнодушные патриоты».

Но с Мукачевской фабрикой такого не произошло по ряду причин. Во-первых, она сотрудничала с украинской армией.

«В современной украинской армии появились подразделения, которые, наконец, поняли, что им нужны лыжи. В 2017-м была наша первая поставка за годы независимости. Для военных мы разработали отдельную универсальную модель», — рассказывал «УП» гендиректор «Fischer-Мукачево» Василий Рябич.

Во-вторых, фабрика — один из солидных налогоплательщиков.

«Несмотря на рецессивные процессы в современной экономике, выраженные общим уменьшением объёмов производства и снижением деловой активности предприятий в стране, прибыль УАП ООО «Фишер-Мукачево» за предыдущий 2018 год составила 81,4 млн грн (эквивалент 2,6 млн евро). Ежегодно предприятие уплачивает в среднем на 30 млн грн больше налогов в государственный и местный бюджет, а также во внебюджетные фонды, чем в предыдущий период», — сообщалось на странице предприятия в Facebook в мае 2019 года.

Согласно прикреплённому графику, в 2018 году предприятие уплатило свыше 169 млн грн налогов, а в предыдущем 2017 году — почти 132 млн грн налогов.

Кроме того, в 2019 году в решении Мукачевского городского совета ООО «Фишер-Украина» называлось одним из главных экспортных предприятий города.

При этом не нужно забывать, что из налогов финансируется и украинская армия, ведущая войну в Донбассе вот уже скоро как седьмой год.

Что будет дальше?

В ночь с 11 на 12 октября 2020 года на фабрике произошёл масштабный пожар. Из сотрудников никто не пострадал, но производству был нанесён серьёзный урон — пострадало несколько цехов по производству лыж.

«Самые большие опасения у клиентов Fischer вызывали возможные сбои с поставкой лыж в сезоне 2020-2021, однако компания сообщает, что никаких проблем с этим нет. Более 90% заказанных товаров уже произведены и будут доставлены заказчикам в ближайшее время», — сообщало издание «Лыжный спорт».

Впрочем, поклонникам продукции Fischer переживать не стоило.

«Для компенсации потерь сразу же после новостей о пожаре было увеличено производство лыж на заводе в Австрии — введены дополнительные рабочие смены. Такой же график планируется и в Мукачево после возобновления производства: таким образом, за счет увеличения производства и на австрийской, и на украинской фабриках компания Fischer рассчитывает к осени 2021 года полностью восстановить все производственные потери, понесенные из-за пожара в Мукачево», — успокаивало их издание.

В общем, Мукачево не лишилось одного из важнейших экспортных предприятий и одного из крупнейших налогоплательщиков. А это значит, что из украинского Закарпатья фуры с лыжами поедут и в Россию.