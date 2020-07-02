Украина рассматривает возможности возвращения из России спутника «Лыбидь», средства на создание которого были расхищены чиновниками. Глава Государственного космического агентства Владимир Усов заявил, что у государства есть три сценария решения этой проблемы

Украинская мечта

Все развитые страны стремятся к внедрению и повсеместному использованию высокоинтеллектуальных технологий. К последним по полному праву относятся телекоммуникационные услуги, которые предоставляются через спутник связи. Иными словами, это внедрение в экономику страны не сырьевых, а уже современных технологий XXI века.

Разговоры о создании и запуске собственного спутника связи на Украине велись фактически с момента получения независимости в 1991 году. Они то затихали, то начинались с новой силой.

Во-первых, в результате запуска украинского спутника страна получала бы свой собственный стабильный ресурс. Операторам и телевизионным каналам не приходилось бы переходить с одного борта на другой. А так действуют многие ТВ-компании на Украине: начинают работать на одном спутнике, потом переходят на другой, но через какое-то время возвращаются к первому. Таким образом, подобных скачков удалось бы избежать, и украинские потребители совершенно спокойно могли бы настроиться на одну точку на геостационарной орбите и в течение 15 лет принимать оттуда все спутниковое телевидение, которое есть на Украине. Лаборатории создали, а деньги украли. Новый скандал вокруг биолабораторий США в Украине © РИА Новости, Алексей Сухоруков | Перейти в фотобанк

Во-вторых, на Украине есть определенное законодательное поле, которое определяет требования к телекоммуникационным системам для предоставления услуг. В привлекаемых в настоящее время спутниковых системах связи эти требования выполнены не в полной мере. В первую очередь — это требования безопасности. В собственной же системе станции управления могли бы находиться на территории Украины и обслуживаться украинским персоналом, что является гарантией подконтрольности системы украинскому предприятию. Так это позволило бы выполнить все требования действующего законодательства.

В 2007 году Кабинет министров принял постановление о создании первого украинского геостационарного телекоммуникационного спутника "Лыбидь". В 2009 году «Укркосмос» договорился с канадской компанией MacDonald Dettwiler and Associates (MDA) о строительстве и выводе на орбиту первого спутника национальной спутниковой системы связи «Лыбидь», который должен был взять на себя в том числе и функции распространения украинских общественных каналов. MDA выступает главным подрядчиком по созданию системы. Согласно условиям контракта, все вопросы по созданию и запуску спутника являются компетенцией MDA, который передает спутник заказчику — украинскому ГП «Укркосмос» — уже на орбите. Финансирование осуществлялось под госгарантии кредита Канадского экспортного агентства (EDS) в объеме $254,6 млн.

Как известно, в 2010 году Кабмин своим постановлением разрешил Государственному космическому агентству Украины (ГКАУ) увеличить стоимость проекта «Лыбидь» на $10 млн за счет аренды ресурса спутника. В рамках достигнутых в 2012 году договоренностей Госспецсвязи, администрации связи Франции и французского провайдера спутниковой связи EUTELSAT S.A., украинский спутник "Лыбидь" должен работать на геостационарной орбите в орбитальной позиции 48 градусов восточной долготы с использованием трех лучей (по 10 транспондеров в луче): европейско-украинского, западноафриканского и индийского, которые в общей сложности смогут обеспечивать трансляцию до 900 телевизионных каналов.

Умирающий «Лыбидь»

Но череда фиаско и форс-мажоров привели к тому, что готовый спутник не вращается на геостационарной орбите, а несколько лет лежит мертвым грузом на складах завода-производителя — Информационных спутниковых систем им. Решетнева в России, который является подрядчиком канадцев.

В 2017 году MDA в одностороннем порядке расторгло контракт с украинским госпредприятием. И в феврале 2018 года "Укркосмос" подал судебный иск в Лондонский международный арбитражный суд к MDA в связи с необоснованной попыткой канадской компании разорвать контракт в одностороннем порядке. Судебное разбирательство споров с MDA в Лондонском арбитраже было предусмотрено условиями контракта. Украинская сторона требовала от MDA вернуть перечисленные ей из госбюджета на реализацию проекта $224,505 млн. Правительство Украины одобрило выделение ГКАУ из резервного фонда госбюджета на возвратной основе $1 млн на оплату затрат на судебное урегулирование спора с MDA в Лондонском арбитраже. Средства должны быть возвращены в госбюджет до 25 декабря 2027 года. Пылится в России: Украинский спутник «Лыбидь» снова не пустят на орбиту © wikimapia.org, ГКАУ | wikimapia.org, ГКАУ | Перейти в фотобанк

В начале августа 2018 года ряд украинских СМИ со ссылкой на неназванный источник озвучили версию о возможности урегулирования спора с MDA путем договоренности Украины с канадской компанией о продаже "Лыбиди" какому-нибудь международному спутниковому оператору, "у которого бы нашлись средства на доработку проекта и вывод его на орбиту". Как утверждал источник, на вырученные деньги ГП «Укркосмос» смогло бы рассчитаться, в том числе, по сформированному в 2011-2014 годах долгу в объеме около $3 млн с глобальным спутниковым оператором — люксембургской SES. Однако в ГКАУ эти сообщения тогда опровергли, заявив, что не рассматривают вариант продажи спутника.

В конце 2019 года Кабмин закончил выплачивать из бюджета Канадскому экспортному агентству кредит, который в эквиваленте превысил 6 млрд грн.

Но, как оказалось, доставить спутник на орбиту было невозможно. В сентябре прошлого года Специализированная антикоррупционная прокуратура передала в Высший антикоррупционный суд дело о срыве запуска спутника "Лыбидь" бывшим руководством «Укркосмоса». Речь идет о бывшем генеральном директоре Сергее Капштыке и его внештатном советнике Михаиле Гриншпоне.

По данным следствия, в течение 2011-2017 годов подозреваемые организовали схему, в результате которой вывели за границу и легализовали $8,245 млн, предоставленные в рамках кредита Экспортного агентства Канады и предназначенные для строительства ракеты-носителя на мощностях ГП "ПО Южмаш". В результате таких действий был сорван запуск первого украинского спутника "Лыбидь" как одной из составляющих построения Национальной спутниковой системы связи Украины.

Три сценария возврата

Как сообщил глава Государственного космического агентства Владимир Усов, суд отказал вернуть "Укркосмосу" средства, которые были потрачены на создание "Лыбиди".

"Договор на получение спутника сейчас недействителен. Мы должны как-то физически получить спутник. Есть три сценария развития событий ", — рассказал Владимир Усов в интервью «Экономической правде».

И изложил их в порядке от «наименее реалистичному к наиболее реалистичному».

Сценарий первый. Государство понимает, что для запуска спутника проект надо докапитализировать. Нужны деньги на создание ракеты, тестирование спутника, его доработки и продление гарантийных сроков. Сумма большая — $50-60 млн.

Государство может докапитализировать эту сумму, каким-то образом получить от России спутник, каким-то образом достроить ракету, где использовались российские детали и двигатели, и запустить этой ракетой наш спутник с "Байконура". Вероятность такого развития событий, как вы понимаете, довольно низкая. Очень много неизвестных составляющих, очень много политических факторов, которые делают невозможным сотрудничество с Россией. Поэтому первый вариант самый сложный.

Сценарий второй. Мы находим инвестора, который может реализовать проект. Как это может заработать? Инвестор понимает, на какую сумму ему надо докапитализировать проект, чтобы собрать ракету и запустить спутник. За это инвестор получает часть мощности спутника. Мощность будет распределена между Украиной и инвестором. Этот сценарий более реалистичен. «Взгляд»: Украинская «Лыбидь», скорее всего, так и останется на земле © РИА Новости, Максим Блинов | Перейти в фотобанк

Не скажу, что у нас есть очередь из инвесторов, которые в 2020 году придут инвестировать в спутник с такой сложной историей и находящегося на территории Российской Федерации. Однако теоретически это возможно.

Сценарий третий. Мы понимаем, что не сможем сами или с инвестором запустить спутник и использовать его для наших нужд. Причина — это спутник связи и спецсвязи. Использовать спутник, который мы должны запустить с подконтрольного РФ "Байконура", опасно с точки зрения национальной безопасности. Тогда мы можем продать третьей стороне наши права на истребование спутника с РФ и уже на полученные деньги разработать собственный украинский спутник.

Простить и забыть

Аналитик Александр Мордкович напоминает, что телекоммуникационному космическому аппарату "Лыбидь" на сегодняшний день более 10 лет, а гарантийный срок хранения истёк в 2016 году.

«То есть для запуска его надо заново разобрать, протестировать и собрать. Спутник находится в России на складском хранении, причём не известно в каких условиях, так как Украина не оплачивает счета по космическим проектам, а компания разработчик и изготовитель — в Канаде. Как согласовать передачу, как оплатить долги перед «Роскосмосом» и остальными подрядчиками? При этом, напомню, ему уже более 10 лет. Есть ли в этом смысл, в принципе?

Запуск спутника планировался с «Байконура» ракетой-носителем «Зенит». В данный момент «Зенит» не производится и вряд ли когда-либо будет производиться.

Так что единственный сценарий: забыть об этом спутнике. Если необходимость в спутнике связи появится, надо заказать комплекс "изготовление + выведение в точку орбиты выделенную Украине" сторонней компании. Благо, предложений на рынке хватает и без «Роскосмоса»», — сказал в эксклюзивном комментарии Украина.ру Александр Мордкович.