Скандалом недели стала публикация записи беседы у премьер-министра, посвящённой экономической ситуации в стране, состоявшейся 16 декабря прошлого года. Беседа в весьма невыгодном свете выставляет руководителей финансово-экономического блока правительства и их отношение к президенту

В беседе (официального статуса она не имела) участвовали премьер-министр Алексей Гончарук, министр финансов Оксана Маркарова, председатель правления НБУ Яков Смолий, первый зампред правления НБУ Екатерина Рожкова и главный экономист Минфина Александра Бетлий. Первоначально предполагалось, что в беседе принимала участие замглавы Офиса президента Юлия Ковалив, но это не подтвердилось — за неё приняли Бетлий.

Большинство источников полагают, что запись была сделала кем-то из участников разговора, но как она попала в СМИ, пока непонятно — не исключено, что сам автор записи к утечке не причастен.

Скорее всего, объектом атаки был премьер Гончарук, которого пытались выставить в неприглядном свете перед президентом. Однако, по сообщениям открытых источников и нашей информации, это не получилось.

Во-первых, президент был проинформирован об этой встрече и обсуждавшихся на ней вопросах ещё в прошлом году. Причём до него были донесены и нелицеприятные суждения участников встречи.

Во-вторых, президент не счёл, что сказанное как-то задевает его достоинство или достоинство премьера. В конце концов, то, что ни тот, ни другой ничего не понимают в экономике, никогда не скрывалось. Киевский журналист Вячеслав Чечило пишет об этом так: «все излишне драматизируют запись разговора премьера с министрами и сотрудниками Нацбанка. (…) Ничего нового мы не узнали — уровень профессионализма практически всех участников беседы был известен давно, причём всем. (…) Экономика Украины это такая штука, которая мало зависит даже от Украины, не говоря уже о неких персоналиях в неких креслах».

В то же время президент полагает, что кто-то должен ответить за негативные финансовые результаты прошлого года.

Анонимный телеграм-канал «Резидент» пишет об этом так: «президент встретился с премьер-министром и обсудил информационную атаку на Главу Правительства. Владимир Зеленский снисходительно отреагировал на слитые пленки. Об этом разговоре он знал ещё в прошлом году. Гончарук согласился на отставку необходимых министров, которых затребует Офис Президента».

Правда, надо отметить, что тот же канал ранее писал, что «Украина погрузится в период войны между президентом и премьер-министром. (…) За Гончарука плотно взялись, и далеко не секрет, что Зеленский недоволен его работой. Скоро будут уволены первые министры, а Гончарук сделает максимум, чтобы понизить рейтинг Зе».

Основная версия публикации скандальной записи — развитие конфликта между группами «соросят» и «коломойских» в «Слуге народа». Выброс компромата обычно увязывают с отставкой правительства Дмитрия Медведева в России. Сторонники Гончарука тут же запустили версию, что компромат на украинского премьера запущен из России и речь идёт о своеобразном «дуплете» Путина — одним решением снять сразу двух премьеров. Понятно, что серьёзно рассматривать эту версию нельзя.

Явным подтверждением предположения о внутреннем конфликте основных групп влияния стало сигнальное голосование по отставке премьера на заседании фракции 15 января, спровоцированное людьми Коломойского (добился голосования Александр Дубинский). Окончилось оно провалом — депутатское «болото» (и даже некоторые ставленники днепропетровского олигарха) эту инициативу не поддержали — по данным Сони Кошкиной, за отставку проголосовали всего 10 депутатов. По сообщению того же «Резидента», «группа влияния Квартала внутри фракции отказалась требовать отставки Гончарука. Сейчас оформился союз между группой Сорос/Пинчук и Квартал в парламенте, а вчерашняя информационная атака на Премьера была обречена на провал».

Новая конфигурация внутри фракции СН объясняется тремя факторами.

Во-первых, Запад наложил запрет на отставку наиболее значимых персонажей нынешнего Кабмина (обычно называют Гончарука, Милованова, Маркарову и Малюську). Их смещение либо ведет к разрыву с кругами на Западе, поддерживающими Зеленского, либо должно быть очень хорошо обосновано (причём с точки зрения именно западного капитала, а не Украины).

Во-вторых, президент Зеленский, в отличие от автора(ов) «Резидента», не слишком боится Гончарука. Кажется, он о его умственных способностях и политическом весе тоже не очень высокого мнения. Как пишет главред «Цензора» Юрий Бутусов, «в Украине президенты никогда не меняют премьер-министров из-за вот таких глупых и смешных разговоров — премьер-министров меняют, только если они становятся конкурентами президента».

В-третьих, Зеленский сознательно дистанцируется от Коломойского, что связано как с позицией Запада, так и с внутриполитическими соображениями. Коломойский, в отличие от Гончарука, — совершенно явная угроза самостоятельности президента. В то же время обойтись без поддержки Коломойского и его клиентелы Зеленский пока что не может, а замена Коломойского на Пинчука выглядит шагом нелогичным (хотя бы потому, что Коломойский в качестве теневого лидера оппозиции — опасная фигура, что показывает опыт Порошенко).

В-четвёртых, у Зеленского попросту нет адекватной фигуры для замещения поста премьера. Арсена Авакова он просто боится, а Валерий Хорошковский выдвигает какие-то трудновыполнимые условия (что имеется в виду, наши источники не объясняют).

В целом немедленная угроза отставки Гончаруку не грозит. Его задача — собрать на себя негатив в связи с проведением непопулярных реформ (в первую очередь — земельной). Отставка станет возможной только после их проведения. Наиболее вероятный срок — осень 2020 года, после местных выборов, которые покажут (или не покажут, что, правда, сомнительно) снижение рейтинга «Слуги народа».