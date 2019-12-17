Во вторник, 17 декабря, Верховная Рада Украины приняла переработанный президентской политсилой закон о временных следственных комиссиях. Как ожидается, этот закон сделает возможной процедуру импичмента. В то же время эксперты утверждают, что она настолько сложна, что даже принятые изменения в законодательство не облегчат импичмент главы государства.

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© Facebook Владимира Фесенко

Тем не менее некоторые надеются, что после закона такие органы, как временные следственные комиссии Верховной Рады, наконец-то заработают.

Издание Украина.ру вспоминало о том, как эти комиссии работали до принятия закона.

Ющенко — так?

Одной из самых прославленных временных следственных комиссий Рады была комиссия, занимавшаяся расследованием отравления кандидата в президенты Виктора Ющенко. Она была создана 21 сентября 2004 года. Возглавил ее народный депутат Владимир Сивкович, которого в свое время считали одним из серых кардиналов "Партии регионов", но в то время он был еще в «Трудовой Украине».

Спустя пять лет комиссия так ни к чему и не пришла. В 2009 году она направила запрос генеральному прокурору Украины Александру Медведько с требованием возбудить уголовное дело и арестовать главу следственной группы, расследующей дело об отравлении Ющенко, Галину Климович.

«По достоверной информации, полученной за время работы комиссии, видится, что следователи, которые принимают участие в расследовании дела, занимаются не выполнением обязанностей, предусмотренных законом, а сбором информации и компрометирующих материалов на некоторых политиков и высших должностных лиц, в том числе и среди руководителей Генеральной прокуратуры», — рассказал Сивкович.

Сивкович отметил, что временной следственной комиссии стало известно от операторов мобильной связи, что они только по запросу следователя Генпрокуратуры Климович предоставили информацию о трафике соединений около 18 тысяч абонентских номеров.

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© LB.ua/Макс Левин

«Но что это за отравление, в котором присутствует 18 тысяч человек», — отметил он, указав, что вся эта информация была получена следствием незаконно.

При этом комиссия на тот момент проверила только 6 тысяч номеров из 18 тысяч, и среди них обнаружила 20 номеров политиков и государственных деятелей, в том числе номер возглавлявшей тогда правительство Юлии Тимошенко. Сивкович отметил, что когда проверят все 18 тысяч номеров, то политиков и должностных лиц «наверное, будет более сотни».

«Поэтому мы требуем не просто отстранить Климович, а возбудить уголовное дело и взять ее под арест», — заявил Сивкович.

Ну а что Ющенко? А ничего. В общем, «отравление Ющенко» оказалось под покровом тайны. А использовали его, если верить Сивковичу, для того, чтобы прослушивать неугодных власти политиков.

Быстрый Борис Абрамович

В сентябре 2005 года под руководством нардепа-коммуниста Юрия Соломатина была создана комиссия для проверки финансирования российским (к тому времени уже иммигрировавшим в Великобританию) бизнесменом Борисом Березовским одного из кандидатов в президенты Украины на выборах 2004 года. Речь шла о Викторе Ющенко.

Деятельность этой комиссии отчасти была успешна. Правда, это заслуга не столько самих депутатов, сколько самого Березовского. Он относительно быстро отреагировал на запросы украинцев и предоставил им все необходимые документы.

Как заявил член комиссии, народный депутат Игорь Шурма, Березовским представителю следственной группы были переданы оригиналы договоров между компаниями Березовского и соратника Ющенко Давида Жвании. Согласно этим документам, «на развитие демократии» на Украине был выделен $31 млн.

По словам Шурмы, эти документы должны быть направлены в суд Великобритании для приобщения к делу по обвинению Жвании и Александра Третьякова в мошенничестве.

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© Facebook, Пресс-служба Нестора Шуфрича | Перейти в фотобанк

Как бы то ни было, но дело спорилось. И вот всего через полгода комиссия пришла к выводу, что никакого финансирования Березовским Ющенко не было.

Об этом в марте 2016 года заявил член комиссии Михаил Поживанов.

«Реально ни одного документа, подтверждающего факт финансирования Борисом Березовским избирательной кампании Виктора Ющенко, мы не нашли», — передавало его слова издание «КоммерсантЪ».

На этом, по его словам, работа комиссии закончилась. В общем, Ющенко оказался чист перед комиссией. Да и вряд ли вывод комиссии что-то изменил бы в украинской политике.

Послать комиссию

Еще 16 января 2014 года была создана специальная следственная комиссия Рады по поводу противоправных действий правоохранительных органов и отдельных лиц на протестах, начавшихся 21 ноября 2013 года. Возглавил ее нардеп Геннадий Москаль. После госпереворота комиссия продолжила свою деятельность. Но безрезультатно.

При этом, что характерно, не смогла она привлечь к ответственности даже представителей правоохранительных органов, которых майдановцы недолюбливали. Летом 2014 года Москаль заявил, что представители МВД и СБУ затягивают расследование расстрела людей на Майдане 18-21 февраля.

«Проблема в том, что все, кто тогда стрелял, — сейчас на АТО, борются с террористами. И это прямой саботаж», — отметил он.

По его словам, участники событий идентифицированы, однако допросить их не представляется возможным.

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© Facebook, Слуга Народу | Перейти в фотобанк

«Все, кто пребывал в те дни на крышах Кабмина, АП, «Дома с химерами», отеля «Днепр», идентифицированы. Но все, кого мы приглашаем — из СБУ, Нацгвардии, МВД, — отвечают, что они пребывают в зоне боевых действий, а в неофициальных беседах говорят, что Следственная комиссия — чуть ли не единственная, кто мешает проведению АТО», — заявил Москаль.

В то же время он признал, что вследствие событий на Майдане были убиты 17 украинских правоохранителей.

Но вся активность Москаля «ушла в свисток». Комиссия так ни к чему и не пришла.

Теперь же с новым законом многие ожидают, что парламентские следственные комиссии превратятся из декоративных органов в полноценных участников следственного процесса. Однако так ли это, станет ясно только после того, как Рада утвердит новый Закон.

 