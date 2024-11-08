Великой Победе скоро 80 лет. В Москве стартовал проект по изучению подготовки и празднования юбилея - 08.11.2024 Украина.ру
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Великой Победе скоро 80 лет. В Москве стартовал проект по изучению подготовки и празднования юбилея
Великой Победе скоро 80 лет. В Москве стартовал проект по изучению подготовки и празднования юбилея - 08.11.2024 Украина.ру
Великой Победе скоро 80 лет. В Москве стартовал проект по изучению подготовки и празднования юбилея
В день очередной годовщины Великой Октябрьской революции и парада на Красной площади 7 ноября 1941 года в очень символическом месте – в Музее Победы на Поклонной горе – стартовал проект "80-летие Победы: федеральное, региональное и международное измерения".
2024-11-08T15:13
2024-11-08T15:14
мнения
россия
москва
украина
день победы
вов
сво
юбилей
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Реализует его Ассоциация исследователей российского общества (АИРО-XXI), а Музей Победы выступает главным партнером. Информационную поддержку оказывают "Российская газета", журнал "Журналист", РИА Новости. Главный же спонсор проекта – Торгово-промышленная палата (ТПП) России, что свидетельствует о внимании к теме со стороны неравнодушных деятелей от государства и бизнеса.Новый проект – это независимый экспертный аудит юбилейной кампании 80-летия Победы в Великой Отечественной войне с точки зрения ее эффективности именно как пропагандистской или контрпропагандистской акции с обнародованием полученных результатов. В нем участвуют имеющие отношение к подготовке и празднованию юбилея ученые-историки, журналисты, эксперты и другие специалисты, из Москвы, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, а также Казахстана, Киргизии, Узбекистана, Украины, Китая, США, ФРГ и т. д. Эти эксперты и будут следить за подготовкой к празднованию юбилея Победы, который мир будет праздновать в 2025 году.Как сообщили собравшимся соруководители проекта глава Международного совета АИРО-XXI Геннадий Бордюгов, профессор исторического факультета МГУ имени Ломоносова Дмитрий Андреев и директор ПЭН-Москва Надежда Ажгихина, в рамках проекта будет осуществляться подробный и внимательный мониторинг темы победы Советского Союза в Великой Отечественной войне. Везде территориально: в России и в странах дальнего и ближнего зарубежья. И везде коммуникативно и творчески: в печатных и электронных СМИ, в интернете, а также в произведениях художественной литературы и кино, в официальных, общественных и оппозиционных публичных акциях, в специальных выставочных и музейных мероприятиях, в научных исследованиях и публикациях.Отдельным направлением анализа станут новые дискурсивные практики, порожденные юбилейной кампанией, фигуры умолчания и иносказания всех субъектов, выстраивающих собственную идеологию праздника. Тот же кандидат исторических наук Бордюгов особо отметил значимость всестороннего осмысления 80-летия Великой Победы. "В сложившейся ситуации важно не допустить скатывания общественной дискуссии вокруг предстоящего юбилея Победы ни к восприятию Великой Отечественной сугубо сквозь призму СВО, ни к подчеркнутому "академическому" дистанцированию 1945 года от дня сегодняшнего", – сказал он.Профессор МГУ Андреев его поддержал. "Мониторинг "Победа-80" станет важным делом в развитии памяти о Победе 1945 года в условиях дальнейшего укрепления ценностного и смыслового суверенитета нашего общества. В нем примут участие и эксперты из новых регионов России", - заявил учёный.В этих словах есть объективный резон: буквально на наших глазах рождается новая великая победа – в специальной военной операции, после которой Россия, Европа и весь мир будут жить в новых геополитических реалиях. Но новая победа не должна затмить или хоть как-то затушевать старые. Наоборот – от Великой Победы нужно вести преемственную линию к победе в СВО, связывать сущностно и мировоззренчески эти два события.А жизнь уже как бы разделась на три периода – до СВО, во время ее проведения и то, что наступит после победы. Тут важно не запутаться и не потеряться в смысловом плане.И проведение СВО, попытки размыть победу в Великой Отечественной новыми победами и новыми смыслами военного противостояния с новыми героями и новыми обстоятельствами – это не единственное отличие кампании по подготовке славного юбилея.Едва ли не впервые он будет проходить, например, без деятельной и мощной подпитки усилиями ветеранов той войны, которых по естественным причинам, увы, становится все меньше и меньше. К тому же, во многих странах даже они, а может быть, они-то как раз в первую очередь пребывают под прессом цензуры и давления со стороны как властей, так и политически ориентированной общественности многих государств, избравших оголтелую русофобию смыслом своей внешней и, к несчастью, внутренней политики.Эта русофобия, попытки отмены России на государственном уровне – еще одна особенность нынешней жизни, а значит, и подготовки к празднику. На Украине, например, отношение к Великой Отечественной войне уже завершает свой скорбный путь от прежнего исторического сепаратизма (вычленения Украины из общего контекста той войны и ее последствий) до полного забвения, насаждения и торжества исторического беспамятства. С насаждением и извращением памяти до разрушения памятников и затушевывания героев, на смену которым приходят и навязываются их исторические оппоненты – фашисты, нацисты и их коллаборационистские и компрадорствующие союзники. То есть предатели собственных народов, которые с новыми веяниями вдруг попали в ореол славы.И потому не зря в подписанном еще 31 июля 2023 года Указе президента России "О подготовке и проведении празднования 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов" отдельно есть такие пункты:– принять меры по улучшению социально-экономического положения ветеранов Великой Отечественной войны.– оказывать всемерную помощь ветеранам Великой Отечественной войны в решении вопросов их социальной защиты;– оказывать содействие органам местного самоуправления в приведении в порядок воинских захоронений и мемориальных комплексов, а также в поиске и захоронении останков воинов, погибших при защите Отечества.Еще одна особенность некоторых стран, названных для России "недружественными", – полная и фактически тотальная политическая зачистка партий и движений, которые в Великой Победе черпали свои идеологические установки и нарративы. Отсюда и снижение градуса интереса к войне – от равнодушия и апатии до полного забвения.Отдельно соруководители проекта планируют изучать и действия с мероприятиями в исполнении не только государственных или провластных, но и оппозиционных сил. Потому что они действуют и в задаваемом властью мейнстриме, и в альтернативном. И если в оценочном отношении они пытаются формулировать собственные суждения и интерпретации, то инфраструктурно они по-любому оказываются встроенными в юбилейную повестку.Параллельно проект намерен изучать факты, свидетельствующие об обратной связи. То есть отклики адресатов юбилейной кампании на транслируемую им информационно-пропагандистскую и художественную продукцию.И делается все это с одной целью – составить репрезентативный ответ на вопрос о том, насколько эффективной как для власти, так и для ее оппонентов оказалась кампания по празднованию 80-летия Победы и по сохранению памяти о ней. Это важно для будущего.Проект предусматривает три уровня погружения в тему:– федеральный (анализ действий власти России, ее сторонников и противников, политику федеральных СМИ, телеканалов и наиболее известных ресурсов Рунета, а также созданных к юбилею художественных произведений и фильмов, научных и научно-просветительских мероприятий;– региональный (взгляд на 80-летие Победы из субъектов Российской Федерации, включая новые регионы);– зарубежный (анализ отношения к юбилею в ближнем и дальнем зарубежье).Итогом экспертизы и все работы по ней станет книга с иллюстрациями объемом 30 печатных листов, сопутствующие презентации ее на пресс-конференциях и круглых столах в феврале и мае, а также 24 июня 2025 года (итоговая) и научный семинар, на котором участники изложат итоги своей работы.Случится это там, где и стартовал проект, – в Музее Победы. Как символ, способный придать смысл всей жизни.Читайте также: "Говорит Москва! От Советского информбюро". 110 лет Юрию Левитану
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Владимир Скачко
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мнения, россия, москва, украина, день победы, вов, сво, юбилей
Мнения, Россия, Москва, Украина, День Победы, ВОВ, СВО, юбилей

Великой Победе скоро 80 лет. В Москве стартовал проект по изучению подготовки и празднования юбилея

15:13 08.11.2024 (обновлено: 15:14 08.11.2024)
 
© Украина.руКоллаж: 80-летие Победы
Коллаж: 80-летие Победы - РИА Новости, 1920, 08.11.2024
© Украина.ру
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Владимир Скачко авторы
Владимир Скачко
обозреватель издания Украина.ру
Все материалы
В день очередной годовщины Великой Октябрьской революции и парада на Красной площади 7 ноября 1941 года в очень символическом месте – в Музее Победы на Поклонной горе – стартовал проект "80-летие Победы: федеральное, региональное и международное измерения".
Реализует его Ассоциация исследователей российского общества (АИРО-XXI), а Музей Победы выступает главным партнером. Информационную поддержку оказывают "Российская газета", журнал "Журналист", РИА Новости. Главный же спонсор проекта – Торгово-промышленная палата (ТПП) России, что свидетельствует о внимании к теме со стороны неравнодушных деятелей от государства и бизнеса.
Новый проект – это независимый экспертный аудит юбилейной кампании 80-летия Победы в Великой Отечественной войне с точки зрения ее эффективности именно как пропагандистской или контрпропагандистской акции с обнародованием полученных результатов. В нем участвуют имеющие отношение к подготовке и празднованию юбилея ученые-историки, журналисты, эксперты и другие специалисты, из Москвы, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, а также Казахстана, Киргизии, Узбекистана, Украины, Китая, США, ФРГ и т. д. Эти эксперты и будут следить за подготовкой к празднованию юбилея Победы, который мир будет праздновать в 2025 году.
© из личного архива Владимира Скачко Фото: Музей Победы, Москва
Фото: Музей Победы, Москва
© из личного архива Владимира Скачко
Фото: Музей Победы, Москва
Как сообщили собравшимся соруководители проекта глава Международного совета АИРО-XXI Геннадий Бордюгов, профессор исторического факультета МГУ имени Ломоносова Дмитрий Андреев и директор ПЭН-Москва Надежда Ажгихина, в рамках проекта будет осуществляться подробный и внимательный мониторинг темы победы Советского Союза в Великой Отечественной войне. Везде территориально: в России и в странах дальнего и ближнего зарубежья. И везде коммуникативно и творчески: в печатных и электронных СМИ, в интернете, а также в произведениях художественной литературы и кино, в официальных, общественных и оппозиционных публичных акциях, в специальных выставочных и музейных мероприятиях, в научных исследованиях и публикациях.
Владимир Скачко - РИА Новости, 1920, 05.03.2019
5 марта 2019, 15:34
Владимир Скачко: кто онИзвестный украинский журналист, публицист, политический аналитик
Отдельным направлением анализа станут новые дискурсивные практики, порожденные юбилейной кампанией, фигуры умолчания и иносказания всех субъектов, выстраивающих собственную идеологию праздника. Тот же кандидат исторических наук Бордюгов особо отметил значимость всестороннего осмысления 80-летия Великой Победы.
"В сложившейся ситуации важно не допустить скатывания общественной дискуссии вокруг предстоящего юбилея Победы ни к восприятию Великой Отечественной сугубо сквозь призму СВО, ни к подчеркнутому "академическому" дистанцированию 1945 года от дня сегодняшнего", – сказал он.
Профессор МГУ Андреев его поддержал. "Мониторинг "Победа-80" станет важным делом в развитии памяти о Победе 1945 года в условиях дальнейшего укрепления ценностного и смыслового суверенитета нашего общества. В нем примут участие и эксперты из новых регионов России", - заявил учёный.
В этих словах есть объективный резон: буквально на наших глазах рождается новая великая победа – в специальной военной операции, после которой Россия, Европа и весь мир будут жить в новых геополитических реалиях. Но новая победа не должна затмить или хоть как-то затушевать старые. Наоборот – от Великой Победы нужно вести преемственную линию к победе в СВО, связывать сущностно и мировоззренчески эти два события.
© из личного архива Владимира Скачко Фото: Музей Победы, Москва
Фото: Музей Победы, Москва
© из личного архива Владимира Скачко
Фото: Музей Победы, Москва
А жизнь уже как бы разделась на три периода – до СВО, во время ее проведения и то, что наступит после победы. Тут важно не запутаться и не потеряться в смысловом плане.
И проведение СВО, попытки размыть победу в Великой Отечественной новыми победами и новыми смыслами военного противостояния с новыми героями и новыми обстоятельствами – это не единственное отличие кампании по подготовке славного юбилея.
Едва ли не впервые он будет проходить, например, без деятельной и мощной подпитки усилиями ветеранов той войны, которых по естественным причинам, увы, становится все меньше и меньше. К тому же, во многих странах даже они, а может быть, они-то как раз в первую очередь пребывают под прессом цензуры и давления со стороны как властей, так и политически ориентированной общественности многих государств, избравших оголтелую русофобию смыслом своей внешней и, к несчастью, внутренней политики.
Эта русофобия, попытки отмены России на государственном уровне – еще одна особенность нынешней жизни, а значит, и подготовки к празднику. На Украине, например, отношение к Великой Отечественной войне уже завершает свой скорбный путь от прежнего исторического сепаратизма (вычленения Украины из общего контекста той войны и ее последствий) до полного забвения, насаждения и торжества исторического беспамятства. С насаждением и извращением памяти до разрушения памятников и затушевывания героев, на смену которым приходят и навязываются их исторические оппоненты – фашисты, нацисты и их коллаборационистские и компрадорствующие союзники. То есть предатели собственных народов, которые с новыми веяниями вдруг попали в ореол славы.
И потому не зря в подписанном еще 31 июля 2023 года Указе президента России "О подготовке и проведении празднования 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов" отдельно есть такие пункты:
– принять меры по улучшению социально-экономического положения ветеранов Великой Отечественной войны.
– оказывать всемерную помощь ветеранам Великой Отечественной войны в решении вопросов их социальной защиты;
– оказывать содействие органам местного самоуправления в приведении в порядок воинских захоронений и мемориальных комплексов, а также в поиске и захоронении останков воинов, погибших при защите Отечества.
Александр Полищук интервью
25 октября, 05:47
Александр Полищук: Чем СВО отличается от Великой Отечественной войны и где у них совпадения Осенью 2022 года мы призвали по мобилизации 300 тысяч человек, а потом у нас 600 тысяч человек убежало через Верхний Ларс. Тем самым наша экономика потеряла почти миллион рабочих рук. Потому мы и привлекаем на СВО контрактников. Один боец в окопе, за спиной которого десять пушек, лучше, чем десять бойцов в окопе с одной пушкой
Еще одна особенность некоторых стран, названных для России "недружественными", – полная и фактически тотальная политическая зачистка партий и движений, которые в Великой Победе черпали свои идеологические установки и нарративы. Отсюда и снижение градуса интереса к войне – от равнодушия и апатии до полного забвения.
Отдельно соруководители проекта планируют изучать и действия с мероприятиями в исполнении не только государственных или провластных, но и оппозиционных сил. Потому что они действуют и в задаваемом властью мейнстриме, и в альтернативном. И если в оценочном отношении они пытаются формулировать собственные суждения и интерпретации, то инфраструктурно они по-любому оказываются встроенными в юбилейную повестку.
Параллельно проект намерен изучать факты, свидетельствующие об обратной связи. То есть отклики адресатов юбилейной кампании на транслируемую им информационно-пропагандистскую и художественную продукцию.
И делается все это с одной целью – составить репрезентативный ответ на вопрос о том, насколько эффективной как для власти, так и для ее оппонентов оказалась кампания по празднованию 80-летия Победы и по сохранению памяти о ней. Это важно для будущего.
Проект предусматривает три уровня погружения в тему:
– федеральный (анализ действий власти России, ее сторонников и противников, политику федеральных СМИ, телеканалов и наиболее известных ресурсов Рунета, а также созданных к юбилею художественных произведений и фильмов, научных и научно-просветительских мероприятий;
– региональный (взгляд на 80-летие Победы из субъектов Российской Федерации, включая новые регионы);
– зарубежный (анализ отношения к юбилею в ближнем и дальнем зарубежье).
Итогом экспертизы и все работы по ней станет книга с иллюстрациями объемом 30 печатных листов, сопутствующие презентации ее на пресс-конференциях и круглых столах в феврале и мае, а также 24 июня 2025 года (итоговая) и научный семинар, на котором участники изложат итоги своей работы.
Случится это там, где и стартовал проект, – в Музее Победы. Как символ, способный придать смысл всей жизни.
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