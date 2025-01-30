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"Нет и не появится": Разумков высказался об анонсированном Зеленским "плане стойкости" Украины
"Нет и не появится": Разумков высказался об анонсированном Зеленским "плане стойкости" Украины - 30.01.2025 Украина.ру
"Нет и не появится": Разумков высказался об анонсированном Зеленским "плане стойкости" Украины
Экс-спикер Верховной Рады, депутат Дмитрий Разумков в эфире украинского YouTube-канала "Фабрика новостей" отметил, что хотел бы услышать подробности так называемого "плана стойкости" Украины, который Владимир Зеленский анонсировал в Раде еще в ноябре прошлого года, но так и не представил общественности
2025-01-30T07:35
2025-01-30T07:35
2025-01-30T07:37
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"В принципе для тандема Зеленский – (руководитель Офиса Зеленского Андрей) Ермак нет почти ничего невозможного в уничтожении институций, в уничтожении демократии, в уничтожении политических оппонентов, политических друзей и в отсутствии организации нормального процесса, стратегий в государстве… Лучше бы они сконцентрировали внимание (на так называемом плане стойкости – ред.), а не на борьбе с политическими конкурентами и якобы с их политическими соратниками. Это такая история, сегодня ты соратник, а завтра враг ", - сказал Разумков.Депутат отметил, что хотел бы услышать подробности "плана стойкости" Украины.Зеленский еще в ноябре в обстановке секретности представил в Раде некий "план стойкости" Украины. Официальный представитель МИД России Мария Захарова тогда заявила, что новый план Зеленского является очередным набором болезненных фантазий для сохранения власти.Подробнее - в материале Гончаренко* высказался о сломанном "плане стойкости" Украины от Зеленского на сайте Украина.ру. * Внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов.
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Новости, Украина, Россия, Владимир Зеленский, Дмитрий Разумков, Мария Захарова, Рада
"Нет и не появится": Разумков высказался об анонсированном Зеленским "плане стойкости" Украины
07:35 30.01.2025 (обновлено: 07:37 30.01.2025)
Экс-спикер Верховной Рады, депутат Дмитрий Разумков в эфире украинского YouTube-канала "Фабрика новостей" отметил, что хотел бы услышать подробности так называемого "плана стойкости" Украины, который Владимир Зеленский анонсировал в Раде еще в ноябре прошлого года, но так и не представил общественности
"В принципе для тандема Зеленский – (руководитель Офиса Зеленского Андрей) Ермак нет почти ничего невозможного в уничтожении институций, в уничтожении демократии, в уничтожении политических оппонентов, политических друзей и в отсутствии организации нормального процесса, стратегий в государстве… Лучше бы они сконцентрировали внимание (на так называемом плане стойкости – ред.), а не на борьбе с политическими конкурентами и якобы с их политическими соратниками. Это такая история, сегодня ты соратник, а завтра враг ", - сказал Разумков.
Депутат отметил, что хотел бы услышать подробности "плана стойкости" Украины.
"Я думаю его нет, и он не появится", - добавил Разумков.
Зеленский еще в ноябре в обстановке секретности представил в Раде некий "план стойкости" Украины. Официальный представитель МИД России Мария Захарова
тогда заявила, что новый план Зеленского является очередным набором болезненных фантазий для сохранения власти.
* Внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов.