От умиротворения Украины выиграют все – Эрдоган
Эрдоган и Зеленский 18.02.2025
США и Турция заинтересованы в мире на Украине, в котором не будет проигравшей стороны. Об этом 18 февраля в Анкаре по итогам переговоров с Владимиром Зеленским сообщил журналистам турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган
По итогам переговоров Эрдоган и Зеленский выступили перед прессой с подведением итогов. Президент Турции отметил, что визит украинского гостя "происходит во время, когда могут произойти коренные изменения в динамике войны на Украине".
"Осознавая, что в конфликте нет победителя, а в мире – побеждённого, мы приложили много усилий для установления мира путём переговоров – от первого дня и по сегодняшний день", - сказал Эрдоган.
Турецкий лидер напомнил, что в контексте этого подхода его страна принимала делегации России и Украины на переговорах, состоявшихся в начале СВО – весной 2022 года. В этой же парадигме, по его словам, Анкарой была поддержана "зерновая сделка".
19 декабря 2024, 18:48Зеленский: "Стамбульских соглашений" никогда не существовало. Был ультиматум России"В начале СВО был ультиматум России, который руководство Украины отвергло, а соглашений представителей Киева и Москвы в Стамбуле вовсе никогда не существовало. Об этом 19 декабря на пресс-конференции в Брюсселе заявил Владимир Зеленский.
Также турецкий лидер отметил, что переговорный процесс по Украине был инициирован президентом США Дональдом Трампом. По словам Эрдогана, официальная Анкара была сторонницей дипломатии с начала СВО и подход Вашингтона к украинской проблеме Турции импонирует.
"Господин Трамп инициировал переговорный процесс для быстрого окончания войны путём переговоров. Такой подход соответствует политике Турции на протяжении четырёх лет. Фактически переговоры в Стамбуле создают платформу, на которой стороны приблизились к договорённостям. Мы активно проводим дипломатическую деятельность в течение трёх лет, наша страна является идеальной принимающей стороной для переговоров, которые, вероятно, начнутся между Россией, Украиной и Америкой", - заявил Эрдоган.
Он заверил в поддержке Турцией независимости и территориальной целостности Украины.
Вчера, 16:22Зеленский отправляется обсуждать мир на Украине в ТурциюСтратегическое партнёрство между Турцией и Украиной, а также другие вопросы обсудят 18 февраля турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган и Владимир Зеленский. Об этом сообщил глава Управления по коммуникациям администрации турецкого лидера Фахреттин Алтун
"Должна закончиться эта война, приведшая к многочисленным жертвам и разрушениям. Я заявил, что наша страна будет продолжать работать над реализацией усилий, направленных на обеспечение безопасности судоходства в Чёрном море. Мы считаем, что такие усилия поспособствуют укреплению доверия в процессе, ведущем к переговорам. Я искренне в это верю", - сказал турецкий лидер.
Эрдоган сообщил также, что обсудил с Зеленским вопросы коммерческого характера и восстановления Украины. Он выразил надежду на выход отношений Турции с постсоветской республикой "на уровень установления стратегического партнёрства".
Президент Турции поблагодарил Зеленского за меры обеспечения "прав наших соплеменников – крымских татар" и выразил надежду, что украинский "дорогой друг" приложит дополнительные усилия в этом направлении.
Тем временем в Садовской Аравии главы дипломатических ведомств США и России подводили итоги двусторонних переговоров. Подробности в публикации Лавров рассказал об итогах переговоров России и США в Эр-Рияде
Накануне переговоров в Эр-Рияде Зеленский заявил, что не признает их итогов. Подробности в публикации Киев не признает итоги переговоров России и США по Украине – Зеленский
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