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От умиротворения Украины выиграют все – Эрдоган

От умиротворения Украины выиграют все – Эрдоган - 18.02.2025 Украина.ру

От умиротворения Украины выиграют все – Эрдоган

США и Турция заинтересованы в мире на Украине, в котором не будет проигравшей стороны. Об этом 18 февраля в Анкаре по итогам переговоров с Владимиром Зеленским сообщил журналистам турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган

2025-02-18T18:51

2025-02-18T18:51

2025-02-18T18:51

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По итогам переговоров Эрдоган и Зеленский выступили перед прессой с подведением итогов. Президент Турции отметил, что визит украинского гостя "происходит во время, когда могут произойти коренные изменения в динамике войны на Украине"."Осознавая, что в конфликте нет победителя, а в мире – побеждённого, мы приложили много усилий для установления мира путём переговоров – от первого дня и по сегодняшний день", - сказал Эрдоган.Турецкий лидер напомнил, что в контексте этого подхода его страна принимала делегации России и Украины на переговорах, состоявшихся в начале СВО – весной 2022 года. В этой же парадигме, по его словам, Анкарой была поддержана "зерновая сделка".Также турецкий лидер отметил, что переговорный процесс по Украине был инициирован президентом США Дональдом Трампом. По словам Эрдогана, официальная Анкара была сторонницей дипломатии с начала СВО и подход Вашингтона к украинской проблеме Турции импонирует.Он заверил в поддержке Турцией независимости и территориальной целостности Украины."Должна закончиться эта война, приведшая к многочисленным жертвам и разрушениям. Я заявил, что наша страна будет продолжать работать над реализацией усилий, направленных на обеспечение безопасности судоходства в Чёрном море. Мы считаем, что такие усилия поспособствуют укреплению доверия в процессе, ведущем к переговорам. Я искренне в это верю", - сказал турецкий лидер.Эрдоган сообщил также, что обсудил с Зеленским вопросы коммерческого характера и восстановления Украины. Он выразил надежду на выход отношений Турции с постсоветской республикой "на уровень установления стратегического партнёрства".Президент Турции поблагодарил Зеленского за меры обеспечения "прав наших соплеменников – крымских татар" и выразил надежду, что украинский "дорогой друг" приложит дополнительные усилия в этом направлении.Тем временем в Садовской Аравии главы дипломатических ведомств США и России подводили итоги двусторонних переговоров. Подробности в публикации Лавров рассказал об итогах переговоров России и США в Эр-РиядеНакануне переговоров в Эр-Рияде Зеленский заявил, что не признает их итогов. Подробности в публикации Киев не признает итоги переговоров России и США по Украине – ЗеленскийБольше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Перезагрузка отношений РФ и США, предсказание Жириновского начинает сбываться. Итоги 18 февраля

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новости, украина, турция, сша, владимир зеленский, дональд трамп, эрдоган, зерновая сделка, сво, переговоры, стамбул, крым, чей крым, крымские татары