Госдума освободит от срочной службы отвоевавших - 18.02.2025 Украина.ру
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Госдума освободит от срочной службы отвоевавших
Госдума освободит от срочной службы отвоевавших - 18.02.2025 Украина.ру
Госдума освободит от срочной службы отвоевавших
Нижняя палата российского парламента готовит изменение законодательства, которое позволит освободить от призыва на военную службу отвоевавших на СВО. Об этом заявил глава думского комитета по обороне, депутат фракции "Единая Россия" Андрей Картаполов
2025-02-18T15:12
2025-02-18T15:12
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госдума
единая россия
минобороны рф
призывники
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В ходе пленарного заседания Картаполов заявил, что нынешнее поколение воинов России продолжает эстафету ратной славы в зоне СВО."Сегодня наши ребята вне зависимости от национальности и вероисповедания защищают жизнь людей от "коричневой чумы", как это делали их деды и прадеды", - сказал депутат.Он также заявил, что депутаты Государственной Думы готовят предложения по изменению законодательства, которые позволят освободить от призыва на срочную службу заключивших контракт с Минобороны на срок не менее шести месяцев и принявших участие в СВО.Ранее в новостях: Гурулев объяснил увеличение штатной численности ВС РФ Больше новостей дня представлено в обзоре Старт переговоров в Эр-Рияде, зверства ВСУ, банкротство Европы. Главное на Украине на 13:00 18 февраля
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новости, россия, европа, украина, госдума, единая россия, минобороны рф, призывники, сво
Новости, Россия, Европа, Украина, Госдума, Единая Россия, Минобороны РФ, призывники, СВО

Госдума освободит от срочной службы отвоевавших

15:12 18.02.2025
 
© РИА Новости . Алексей Майшев / Перейти в фотобанкКартаполов
Картаполов - РИА Новости, 1920, 18.02.2025
© РИА Новости . Алексей Майшев
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Нижняя палата российского парламента готовит изменение законодательства, которое позволит освободить от призыва на военную службу отвоевавших на СВО. Об этом заявил глава думского комитета по обороне, депутат фракции "Единая Россия" Андрей Картаполов
В ходе пленарного заседания Картаполов заявил, что нынешнее поколение воинов России продолжает эстафету ратной славы в зоне СВО.
"Сегодня наши ребята вне зависимости от национальности и вероисповедания защищают жизнь людей от "коричневой чумы", как это делали их деды и прадеды", - сказал депутат.
Он также заявил, что депутаты Государственной Думы готовят предложения по изменению законодательства, которые позволят освободить от призыва на срочную службу заключивших контракт с Минобороны на срок не менее шести месяцев и принявших участие в СВО.
Ранее в новостях: Гурулев объяснил увеличение штатной численности ВС РФ
Больше новостей дня представлено в обзоре Старт переговоров в Эр-Рияде, зверства ВСУ, банкротство Европы. Главное на Украине на 13:00 18 февраля
 
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