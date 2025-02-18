https://ukraina.ru/20250218/1061170110.html

Госдума освободит от срочной службы отвоевавших

Госдума освободит от срочной службы отвоевавших - 18.02.2025 Украина.ру

Госдума освободит от срочной службы отвоевавших

Нижняя палата российского парламента готовит изменение законодательства, которое позволит освободить от призыва на военную службу отвоевавших на СВО. Об этом заявил глава думского комитета по обороне, депутат фракции "Единая Россия" Андрей Картаполов

2025-02-18T15:12

2025-02-18T15:12

2025-02-18T15:12

новости

россия

европа

украина

госдума

единая россия

минобороны рф

призывники

сво

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/103060/53/1030605357_0:107:3021:1806_1920x0_80_0_0_1f6061890a225d7154779d310427784e.jpg

В ходе пленарного заседания Картаполов заявил, что нынешнее поколение воинов России продолжает эстафету ратной славы в зоне СВО."Сегодня наши ребята вне зависимости от национальности и вероисповедания защищают жизнь людей от "коричневой чумы", как это делали их деды и прадеды", - сказал депутат.Он также заявил, что депутаты Государственной Думы готовят предложения по изменению законодательства, которые позволят освободить от призыва на срочную службу заключивших контракт с Минобороны на срок не менее шести месяцев и принявших участие в СВО.Ранее в новостях: Гурулев объяснил увеличение штатной численности ВС РФ Больше новостей дня представлено в обзоре Старт переговоров в Эр-Рияде, зверства ВСУ, банкротство Европы. Главное на Украине на 13:00 18 февраля

россия

европа

украина

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, европа, украина, госдума, единая россия, минобороны рф, призывники, сво