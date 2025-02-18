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Российская делегация рассказала об итогах переговоров с США в Эр-Рияде

Российская делегация рассказала об итогах переговоров с США в Эр-Рияде - 18.02.2025 Украина.ру

Российская делегация рассказала об итогах переговоров с США в Эр-Рияде

Делегации России и США на переговорах в Саудовской Аравии обменялись мнениями и ещё не достигли компромиссов. Об этом 18 февраля сообщил глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев.

2025-02-18T16:02

2025-02-18T16:02

2025-02-18T16:33

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Переговоры высокого уровня делегаций России с США состоялись в Эр-Рияде на территории королевского комплекса Альбасатин утром 18 февраля. Они длились 4,5 часа.По информации информагентства, в Эр-Рияде американский госсекретарь Рубио и его российский коллега договорились на переговорах о создании механизма консультаций для устранения "раздражителей" в отношениях Вашингтона и Москвы.О перспективе рассмотрения украинской проблемы в эфире российского Первого канала высказался другой участник переговоров в Эр-Рияде – помощник российского президента Юрий Ушаков. По его словам, Владимир Путин назначит состав российских переговорщиков по этому вопросу и Вашингтон примет аналогичное решение. После этого возможно будет говорить о времени обсуждения урегулирования ситуации на Украине.По его словам, в Эр-Рияде делегации России и США договорились о том, что отдельные команды переговорщиков по вопросу урегулирования конфликта на Украине "в своё время вступят в контакт".Москву на переговорах в столице Саудовской Аравии представляли глава МИД РФ Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков. В состав российской делегации также входил глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев, который не был замечен непосредственно в зале переговоров.Вашингтон представляли помощник президента США по национальной безопасности Майк Уолтц, спецпосланник американского лидера по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф и госсекретарь Марко Рубио.Также в переговорных апартаментах присутствовали глава МИД Саудовской Аравии Фейсал Бен Фархан Аль Сауд и советник по нацбезопасности Мусаид бен Мухаммед аль-Айбан.Представители Евросоюза и Киева возмутились отказом Москвы и Вашингтона видеть их за столом переговоров. Об этом было заявлено накануне Владимиром Зеленским и участниками экстренного неформального саммита ЕС в Париже. МИД РФ констатировал бесполезность представителей ЕС в диалоге Москвы и Вашингтона.Больше новостей дня представлено в обзоре Старт переговоров в Эр-Рияде, зверства ВСУ, банкротство Европы. Главное на Украине на 13:00 18 февраля

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