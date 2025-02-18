https://ukraina.ru/20250218/1061178450.html
О чём будут говорить без Украины и чем для России опасна замена Зеленского – Дудчак
О чём будут говорить без Украины и чем для России опасна замена Зеленского – Дудчак - 18.02.2025 Украина.ру
О чём будут говорить без Украины и чем для России опасна замена Зеленского – Дудчак
Эксперт Института стран СНГ, кандидат экономических наук Александр Дудчак в эфире Украина.ру прокомментировал события на Мюнхенской конференции, объяснил,... Украина.ру, 18.02.2025
2025-02-18T17:57
2025-02-18T17:57
2025-02-18T17:57
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украина
абхазия
германия
александр дудчак
владимир зеленский
никол пашинян
ес
снг
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Эксперт Института стран СНГ, кандидат экономических наук Александр Дудчак в эфире Украина.ру прокомментировал события на Мюнхенской конференции, объяснил, почему Украину не пригласили за стол переговоров в Саудовской Аравии и рассказал, каким будет второй тур выборов в Абхазии. 00:32 – Впечатления от Мюнхенской конференции; 06:03 – Почему Украину не пригласили на переговоры в Саудовскую Аравию? 10:19 – Нужны ли выборы перед предметными переговорами о будущем Украины; 12:23 – Для чего Киев обстрелял Чернобыльскую АЭС? 14:00 – О втором туре выборов в Абхазии; ТГ-канал Александра Дудчака: https://t.me/AlexDudchak Наш канал Вконтакте: https://vk.com/ukraina_ru_official Telegram: https://t.me/ukr_2025_ru Одноклассники: https://ok.ru/ukrainaru Дзен: https://dzen.ru/ukraina.ru Rutube: https://rutube.ru/channel/4478643 Наши подкасты: https://vk.com/podcasts-72801118 ТГ-канал с нашими видео и подкастами: https://t.me/podcast_ukrainaru Наш сайт: https://ukraina.ru
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О чём будут говорить без Украины и чем для России опасна замена Зеленского – Дудчак
Эксперт Института стран СНГ, кандидат экономических наук Александр Дудчак в эфире Украина.ру прокомментировал события на Мюнхенской конференции, объяснил, почему Украину не пригласили за стол переговоров в Саудовской Аравии и рассказал, каким будет второй тур выборов в Абхазии.
00:32 – Впечатления от Мюнхенской конференции;
06:03 – Почему Украину не пригласили на переговоры в Саудовскую Аравию?
10:19 – Нужны ли выборы перед предметными переговорами о будущем Украины;
12:23 – Для чего Киев обстрелял Чернобыльскую АЭС?
14:00 – О втором туре выборов в Абхазии;
ТГ-канал Александра Дудчака: https://t.me/AlexDudchak
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