https://ukraina.ru/20250218/1061178450.html

О чём будут говорить без Украины и чем для России опасна замена Зеленского – Дудчак

О чём будут говорить без Украины и чем для России опасна замена Зеленского – Дудчак - 18.02.2025 Украина.ру

О чём будут говорить без Украины и чем для России опасна замена Зеленского – Дудчак

Эксперт Института стран СНГ, кандидат экономических наук Александр Дудчак в эфире Украина.ру прокомментировал события на Мюнхенской конференции, объяснил,... Украина.ру, 18.02.2025

2025-02-18T17:57

2025-02-18T17:57

2025-02-18T17:57

видео

украина

абхазия

германия

александр дудчак

владимир зеленский

никол пашинян

ес

снг

выборы

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Эксперт Института стран СНГ, кандидат экономических наук Александр Дудчак в эфире Украина.ру прокомментировал события на Мюнхенской конференции, объяснил, почему Украину не пригласили за стол переговоров в Саудовской Аравии и рассказал, каким будет второй тур выборов в Абхазии. 00:32 – Впечатления от Мюнхенской конференции; 06:03 – Почему Украину не пригласили на переговоры в Саудовскую Аравию? 10:19 – Нужны ли выборы перед предметными переговорами о будущем Украины; 12:23 – Для чего Киев обстрелял Чернобыльскую АЭС? 14:00 – О втором туре выборов в Абхазии; ТГ-канал Александра Дудчака: https://t.me/AlexDudchak Наш канал Вконтакте: https://vk.com/ukraina_ru_official Telegram: https://t.me/ukr_2025_ru Одноклассники: https://ok.ru/ukrainaru Дзен: https://dzen.ru/ukraina.ru Rutube: https://rutube.ru/channel/4478643 Наши подкасты: https://vk.com/podcasts-72801118 ТГ-канал с нашими видео и подкастами: https://t.me/podcast_ukrainaru Наш сайт: https://ukraina.ru

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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