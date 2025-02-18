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Что осталось на дне стакана? Прошла встреча делегаций России и США в Эр-Рияде

Что осталось на дне стакана? Прошла встреча делегаций России и США в Эр-Рияде - 18.02.2025 Украина.ру

Что осталось на дне стакана? Прошла встреча делегаций России и США в Эр-Рияде

Переговоры между Россией и США состоялись. В Эр-Рияде собрались делегации двух стран 18 февраля, что стало, без преувеличения, важным шагом в попытке нормализации взаимоотношений.

2025-02-18T20:41

2025-02-18T20:41

2025-02-18T20:41

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Обсуждалось несколько направлений урегулирования, не только украинский вопрос. По Украине стороны предложили трехэтапный план завершения конфликта: прекращение огня, проведение выборов на Украине и подписание окончательного соглашения. Также созданы переговорные команды высокого уровня для дальнейшей работы. Но состав российской делегации определит президент Путин, а сроки начала контактов пока не определены. Или не обнародованы.Важным маркером того, что Россия и США наметили конструктивный диалог является нормализация дипломатических отношений. Так достигнута договоренность о восстановлении численности персонала посольств в Москве и Вашингтоне. Помимо этого, сформирован механизм консультаций для устранения разногласий, включая вопросы работы дипмиссий. Глава МИД РФ Сергей Лавров подчеркнул необходимость "раз и навсегда" решить эти проблемы. В экономическом плане намечены перспективы совместных проектов, включая Арктику. Россия передала США предложения по развитию торгово-экономических связей.В Киеве уже успели отреагировать на встречу в Эр-Рияде: Украина отвергла возможность признания договоренностей, достигнутых без ее участия. Зеленский заявил: "Любые решения о нас без нас недействительны".Это официальная часть. А вот что увидели эксперты за первыми переговорами США и России – в обзоре соцсетей.Политолог Алексей ЧеснаковЛенты искрят оптимизмом. Российская аудитория хочет позитива. Соскучилась. Ньюсмейкеры и комментаторы настрой чувствуют и стараются угодить. Додумывают. Изобретают плюсы там, где нет никаких четких договоренностей кроме протокольных. Не стоит спешить. Двусторонние отношения важны. Однако, по украинскому треку основные козыри не предъявлены. Решения впереди. Многое отрегулирует встреча Путина и Трампа. Сейчас интересно лишь посмотреть, как будут маневрировать некоторые европейские страны. Никто ведь не хочет оказаться в ситуации последнего платящего по счетам за общий стол.Общественный деятель Дмитрий СпивакЯ бы предложил всем нам сделать несколько вещей. 1. Не сходить с ума от несущегося информационного цунами. 2. В Эр-Рияде НИЧЕГО не решили. И даже ни о чем НЕ договорились 3. Так, как хочет Трамп - не получится 4. Так, как хочет Путин - не получится. 5. Так, как хочет Украина - тоже не выйдет. А как выйдет? Никто не знает. Никто. История пишется прямо сейчас. Все блефуют. Все. Ультиматумы. Условия. Требования. Заявления. Все блефуют. Война конечно закончится. Когда и как? Никто не знает. Почему? Да потому, что США, Украина, Россия, Европа.... у всех абсолютно разные взгляды на все эти процессы. У всех. Абсолютно. И найти компромисс очень и очень проблематично. А передавить всех никому не удастся.Украинский народный депутат Макс БужанскийПонимаю, все волнуются, но я бы предложил пока что не нервничать. То, что сейчас несётся в информпотоке, это не условия мира, это условия капитуляции. Но на капитуляцию мы не согласились ни 24 февраля, ни в любой из следующих тысячи ста дней. И всем сторонам этого, назовем это так, "процесса", это известно. Пока что берут на слабо.Общественный деятель Татьяна ПопНу что, дождались. Стартуют переговоры в Эр-Рияде, к которым, безусловно, сегодня будет приковано внимание всего мира. С нашей стороны вчера были политические сигналы от Лаврова и Небензи, а ночью глава РФПИ Кирилл Дмитриев добавил к ним важный экономический аспект. Примечательно, что сделано было это в интервью журналистам CNN, которых уж точно не заподозришь в пророссийскости. Итак, о цене санкций: "Американские компании понесли убытки в размере $300 миллиардов из-за выхода из российского рынка. Эти деньги просто покинули экономику США". О целях встречи: "Я считаю, что крайне важно строить мосты. Взаимоотношения между США и Россией играют ключевую роль для всего мира. Необходимо, чтобы эти две страны работали вместе для решения общих проблем". Говоря о самих санкциях, Дмитриев отрицательно ответил на вопрос журналиста, является ли их снятие первоочередным вопросом: "Вовсе нет. Мы в первую очередь стремимся к конструктивному диалогу".А теперь оцените "совпадение" американских убытков с замороженными российскими активами и припомните, что в эту цифру не входит стоимость западных активов, еще остающихся в России. То есть, общие потери Запада могут оказаться куда больше тех средств, которые они пытаются отжать. А с учетом уже потраченных на Незалежную денег, дебет с кредитом расходятся так, что бухгалтерию впору разгонять. Для Трампа, которому в талантах бизнесмена не откажешь, аргумент решающим, конечно, не станет, но может показаться весьма убедительным.Военкор Роман АлёхинИменно на сегодняшний день любые возражения Зеленского и ЕС по поводу решений США о мире - это просто нытье ребенка, у которого в песочнице взрослый забрал игрушку. Можно ныть много, даже биться в истерике, но это ничего не изменит. Просто представьте, что Маск отключит для Украины Starlink, США перестанут передавать разведданные и запретят "химрасы" с "пэтриотами". Это именно в моменте. Что произойдет на поле боя? И как этому будет противостоять гордая Европа? Весь спектакль, зрителями которого мы являемся сейчас - это спектакль, который разыгрывает Трамп и от него полностью зависит уже и Украина, и Европа. Да, это может немного поменяться, если Европа+Великобритания успеют до начала принуждений со стороны Трампа подстраховать Зеленского. Но это будет очень дорого стоить и Европе, и Украине. Критически много. Но, скорее всего, даже это не получится сделать, если США отменит все меры поддержки, и раньше рухнет фронт, что приведет к полному уничтожению государственности. Но еще раз повторю, чтобы не было инсинуаций: переговоры только в самом начале и Трамп будет максимально сохранять баланс на фронте, накачивая ВСУ оружием и ему, на самом деле, плевать сколько украинцев погибнет, пока он ведет переговоры. Он их ведет не ради них, а ради американцев. Для нас это означает одно: надо продолжать давить - давить всеми силами и всем народом.Политолог Вадим ТрухачёвИз итогов переговоров Лаврова и Рубио в Саудовской Аравии есть пока только два практических итога: договорённость о нормальной работе посольств на территории друг друга, и истерика союзников США в Европе и не только. Всё остальное - из области птичьего языка дипломатов вроде "мы договорились активизировать диалог"... Можно сравнить с пустым стаканом, в который на донышке налили воды. Естественно, что об отстранении Евросоюза от переговоров не договорились. Да и не собирались.Подробнее о переговорах в Эр-Рияде и достигнутых договоренностях между Россией и США - в статье Сергея Зуева "Перезагрузка отношений РФ и США, предсказание Жириновского начинает сбываться. Итоги 18 февраля"

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сша, россия, украина, дональд трамп, владимир путин, сергей лавров, ес, cnn, вооруженные силы украины, эксклюзив