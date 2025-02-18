https://ukraina.ru/20250218/1061175651.html

Александр Камкин: Народный трибун Трамп хочет разграбить Украину, а Европа играет в доброго полицейского

Александр Камкин: Народный трибун Трамп хочет разграбить Украину, а Европа играет в доброго полицейского - 18.02.2025 Украина.ру

Александр Камкин: Народный трибун Трамп хочет разграбить Украину, а Европа играет в доброго полицейского

Администрация Трампа, переформатировав внутреннюю политику у себя в стране, пытается найти такие же силы и в Европе. Это прежде всего европейские правые партии, которые пытаются отстоять принципы суверенного государства. Поэтому и делается ставка на евроскептиков, на тех, кто не хочет превращения ЕС в конгломерат мирового олигархата.

2025-02-18T19:30

2025-02-18T19:30

2025-02-18T19:53

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Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал, политолог, доцент Финансового университета Александр Камкин.- Александр Константинович, сохраняет ли глава христианских демократов Фридрих Мерц свои лидирующие позиции накануне внеочередных парламентских выборов в ФРГ?- Последние социологические опросы показали рейтинг ХДС на уровне около 30%. Он значительно отрывается от второй по популярности партии "Альтернатива для Германии", которая набирает 22-23%. И значительно опережает социал-демократов Шольца, у которых не больше 15%.При таких раскладах кандидатура Мерца будет выдвинута на голосование Бундестагом на должность канцлера. Но для этого ему нужно заключить коалиционное соглашение, скорее всего, с социал-демократами. Если у них совокупно не наберется 50%, то им придется искать еще кого-то в коалицию.Здесь интрига разворачивается относительно того, какая из партий может теоретически пробиться в Бундестаг: свободные демократы, левые или Союз Сары Вагенкнехт. Последние опросы говорят, что левые набирают 6%. Поэтому нельзя исключать, что новой коалицией будет ХДС, СДПГ плюс кто-то третий. Хотя, если будет хотя бы 51%, то тогда СДПГ и ХДС будут править вдвоем.- Но на последних дебатах нынешний канцлер Шольц обвинил Мерца в том, что тот, во-первых, называет украинских мигрантов социальными туристами, а во-вторых, безрассудно обещает Киеву дальнобойные ракеты "Таурус". Какой будет политика Мерца по отношению к Украине, если он станет канцлером?- Европейцы сейчас судорожно пытаются согласовать общую позицию по поддержке Украины. Зеленский пытается торпедировать российско-американское сближение. Сегодня он встречался с президентом Турции, снова говоря о гарантиях безопасности. Нельзя исключать, что логика европейцев будет противоречить логике Трампа.Но Трамп своими требованиями перекрывает ей путь в НАТО и ЕС, делая ее колонией США. Таким образом европейцы лишаются украинских активов и влияния на данный внешнеполитический трек.Поэтому Европа продолжит поддержку Украины, Урсула фон дер Ляйен уже об этом заявила, и сформирует новый пакет военной помощи, а также ввести новые антироссийские санкции по энергетике. Таким образом со стороны это выглядит как игра в хорошего и плохого полицейского, если брать конспирологический фактор.Но, по сути, здесь есть глубинный конфликт интересов европейского политического олигархата и правительства народного трибуна Трампа.- Продолжится ли курс на милитаризацию Германии, на усиление Бундесвера, при Мерце?- За Мерцем стоит и военно-промышленный комплекс Германии со своими планами на ремилитаризацию и попытку выхода из экономического кризиса как раз за счет военной промышленности. Кто-то говорит, что риторика Мерца это предвыборный блеф. Но я бы не исключал, что Германия продолжит поставки вооружения Украине. Если, конечно, режим Зеленского не падет в ближайшее время, или его самого не грохнут, что тоже полностью исключать нельзя, потому что Зеленский жестко идет в ва-банк.Удар БПЛА по нефтенасосной станции под Новороссийском — это сигнал европейцам и американцам относительно того, что он готов на любые теракты.- Прошедшая Мюнхенская конференция по безопасности показала, что новую адмнистрацию не устраивает ни сам Шольц, ни его возможный сменщик на этом посту Мерц. Вице-президент Вэнс предпочел встретиться с Алис Вайдель, лидером "АдГ". Как эта позиция Вашингтона может повлиять на расклад политических сил Германии?- Администрация Трампа, переформатировав внутреннюю политику у себя в стране и взявшись за чистку накопившихся проблем, пытается найти такие же силы и в Европе. Это прежде всего европейские правые партии, суверенисты, которые пытаются отстоять принципы суверенного государства. Поэтому и делается ставка на евроскептиков, на тех, кто не хочет превращения Евросоюза в конгломерат мирового олигархата.И здесь, в целом, логика американцев понятна. Они пытаются добить это либеральное болото не только в Штатах, но и в Европе.- Что имела в виду Алис Вайдель, называя Адольфа Гитлером коммунистом в дебатах с Илоном Маском?- "Альтернативу" пытаются целенаправленно обвинить в коричневых пристрастиях. Отдельные члены АдГ действительно позволяют себе двусмысленные высказывания, как, например, Максимилан Кра (в интервью итальянской газете La Repubblica политик высказал мнение, что не все офицеры СС автоматически должны считаться преступниками – ред.), из-за чего не состоялся союз АдГ и Национального движения Франции перед выборами в Европарламент.Но в целом, конечно, "Альтернатива" абсолютно далека от исторического национал-социализма. Алис Вайдель пыталась подчеркнуть, что "Альтернатива" – это правоконсервативная партия, а Гитлер был условно левым. Насколько это исторически оправдано?С одной стороны, НСДАП зарождалась как партия, играющая на одном и том же электоральном поле, что и компартия Эрнста Тельмана. И до "Ночи длинных ножей", до 1934 года, когда было ликвидировано именно левое крыло НСДАП, в партии были разговоры о продолжении национальной революции, об экспроприации крупных концернов.То есть была экономически левая повестка. Ее полностью свернули в 1934 году, и гитлеровское правительство уже взяло курс на полную смычку с финансовыми воротилами нацистской Германии и с мировым олигархатом, потому что не секрет, что именно американские банкиры поддерживали гитлеровскую партию.Слова Алис Вайдель это попытка выйти из коричневого уголка, в который ее загоняют оппоненты.- Как бы вы оценили итоги переговоров российской и американской делегаций в Эр-Рияде? И следует ли Россия ожидать за столом переговоров по Украине европейскую делегацию?- Европейская делегация нескоро подаст свой голос. Нам интереснее и перспективнее работать именно с американцами. Несмотря на то, что некоторые эксперты считают, что это на самом деле просто попытка очередной раз обмануть, но позиция новой американской администрации, по крайней мере, понятна. Трампа интересует финансовый вопрос, его интересует, как разграбить Украину. Нас интересуют наши цели. И минимальный консенсус здесь есть.Также на эту тему Европе удалось "нежно помахать хвостиком". Европейские лидеры в Париже попытались понравиться Трампу

https://ukraina.ru/20250218/1061162446.html

https://ukraina.ru/20250218/1061161782.html

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Денис Рудометов

интервью, германия, украина, европа, дональд трамп, олаф шольц, владимир зеленский, хдс, ес, украина.ру