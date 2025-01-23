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Гончаренко* высказался о сломанном "плане стойкости" Украины от Зеленского

Гончаренко* высказался о сломанном "плане стойкости" Украины от Зеленского - 23.01.2025 Украина.ру

Гончаренко* высказался о сломанном "плане стойкости" Украины от Зеленского

Представленный Владимиром Зеленским так называемый "план стойкости" Украины сломался. Об этом заявил в своем телеграм-канале депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко*

2025-01-23T13:35

2025-01-23T13:35

2025-01-23T13:35

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"План стойкости стал нестойким уже на этапе написания. Так сказать, сломались", - сыронизировал Гончаренко.Он напомнил, что Зеленский обещал представить полный вариант документа в конце декабря, однако этого не произошло. Зеленский 20 ноября в обстановке секретности представил в Раде некий "план стойкости" Украины. Официальный представитель МИД России Мария Захарова отметила тогда, что новый план Зеленского является очередным набором болезненных фантазий для сохранения власти.Подробнее о плане - в материале Удары ATACMS по Брянщине, саммит G20, "План стойкости" Зеленского. Итоги 19 ноября на сайте Украина.ру. * Внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов.

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новости, украина, алексей гончаренко, россия, владимир зеленский, мария захарова, верховная рада, рада