Гончаренко* высказался о сломанном "плане стойкости" Украины от Зеленского - 23.01.2025 Украина.ру
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Гончаренко* высказался о сломанном "плане стойкости" Украины от Зеленского
Гончаренко* высказался о сломанном "плане стойкости" Украины от Зеленского - 23.01.2025 Украина.ру
Гончаренко* высказался о сломанном "плане стойкости" Украины от Зеленского
Представленный Владимиром Зеленским так называемый "план стойкости" Украины сломался. Об этом заявил в своем телеграм-канале депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко*
2025-01-23T13:35
2025-01-23T13:35
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мария захарова
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"План стойкости стал нестойким уже на этапе написания. Так сказать, сломались", - сыронизировал Гончаренко.Он напомнил, что Зеленский обещал представить полный вариант документа в конце декабря, однако этого не произошло. Зеленский 20 ноября в обстановке секретности представил в Раде некий "план стойкости" Украины. Официальный представитель МИД России Мария Захарова отметила тогда, что новый план Зеленского является очередным набором болезненных фантазий для сохранения власти.Подробнее о плане - в материале Удары ATACMS по Брянщине, саммит G20, "План стойкости" Зеленского. Итоги 19 ноября на сайте Украина.ру. * Внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов.
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новости, украина, алексей гончаренко, россия, владимир зеленский, мария захарова, верховная рада, рада
Новости, Украина, Алексей Гончаренко, Россия, Владимир Зеленский, Мария Захарова, Верховная Рада, Рада

Гончаренко* высказался о сломанном "плане стойкости" Украины от Зеленского

13:35 23.01.2025
 
© Фото : соцсетиАлексей Гончаренко
Алексей Гончаренко - РИА Новости, 1920, 23.01.2025
© Фото : соцсети
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Представленный Владимиром Зеленским так называемый "план стойкости" Украины сломался. Об этом заявил в своем телеграм-канале депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко*
"План стойкости стал нестойким уже на этапе написания. Так сказать, сломались", - сыронизировал Гончаренко.
Он напомнил, что Зеленский обещал представить полный вариант документа в конце декабря, однако этого не произошло.
"Так государство не может работать. Ну, пообещал ты этот план - покажи его. Покажи эти приложения. Пусть там будет полная ерунда написана, но вы должны это сделать. Хоть формально", - добавил Гончаренко.
Зеленский 20 ноября в обстановке секретности представил в Раде некий "план стойкости" Украины. Официальный представитель МИД России Мария Захарова отметила тогда, что новый план Зеленского является очередным набором болезненных фантазий для сохранения власти.
Подробнее о плане - в материале Удары ATACMS по Брянщине, саммит G20, "План стойкости" Зеленского. Итоги 19 ноября на сайте Украина.ру.
* Внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов.
 
НовостиУкраинаАлексей ГончаренкоРоссияВладимир ЗеленскийМария ЗахароваВерховная РадаРада
 
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