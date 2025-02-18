https://ukraina.ru/20250218/1061174882.html

Госдеп США разъяснил важность переговоров с Россией в Эр-Рияде

Госдеп США разъяснил важность переговоров с Россией в Эр-Рияде - 18.02.2025 Украина.ру

Госдеп США разъяснил важность переговоров с Россией в Эр-Рияде

Российско-американские переговоры в Саудовской Аравии восстановили уровень отношений Вашингтона с Москвой и заложили основу для дальнейшего диалога. Об этом 18 февраля заявил госсекретарь США Марко Рубио.

2025-02-18T17:24

2025-02-18T17:24

2025-02-18T17:24

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По итогам состоявшихся в Эр-Рияде переговоров глава дипломатии США позитивно высказался об установившихся контактах с Москвой и их перспективах. Рубио разъяснил журналистам важность события.По его словам, обсуждение урегулирования ситуации на Украине зависит не только от готовности сторон к переговорам, но и выполнения договорённостей."Как всё сложится, зависит от сторон и их готовности не просто давать обещания, но и выполнять их. Это будет проверено в ближайшие недели", – сказал Рубио.Он также отметил, что от урегулирования украинской проблемы будет зависеть отмена антироссийских санкций.Цель США в решении украинского вопроса, сообщил глава Госдепа США, заключается в том, чтобы "положить конец этому конфликту таким образом, чтобы решение было справедливым, долгосрочным, устойчивым и приемлемым для всех сторон".Рубио сообщил журналистам, что приемлемое для сторон окончание конфликта на Украине откроет "исключительные возможности для сотрудничества".Евросоюз и нынешнее руководство Украины, а также другие заинтересованные стороны смогут позже подключиться к мирному процессу, отметил Рубио. Пока же Вашингтон намерен контактировать напрямую с Москвой, которая в этом процессе незаменима."Высокопоставленная группа, включающая экспертов по этим вопросам, начнёт взаимодействие с российской стороной для обсуждения параметров того, как может выглядеть окончание этого конфликта. Конечно, в этом процессе будут участвовать Украина, наши европейские партнёры и другие заинтересованные стороны, но в конечном итоге российская сторона будет незаменима", – заявил Рубио.По его словам, участники состоявшихся 18 февраля в Эр-Рияде переговоров примут участие в дальнейшем диалоге Москвы и Вашингтона.Переговоры высокого уровня делегаций России с США состоялись в столице Саудовской Аравии на территории королевского комплекса Альбасатин в первой половине дня 18 февраля. Они длились 4,5 часа.Москву на переговорах представляли глава МИД РФ Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков. В состав российской делегации также входил глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев. Вашингтон представляли помощник президента США по национальной безопасности Майк Уолтц, спецпосланник американского лидера по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф и госсекретарь Марко Рубио.Больше новостей дня представлено в обзоре Старт переговоров в Эр-Рияде, зверства ВСУ, банкротство Европы. Главное на Украине на 13:00 18 февраля

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