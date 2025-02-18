G7 пытается ужесточить "ценовой потолок" на российскую нефть - Bloomberg
Коллаж: нефть, вышка, флаг России
Западные правительства из "Большой семёрки" рассматривают возможность ужесточения цены российской нефти на мировых рынках, чтобы навредить Москве. Об этом сообщает информагентство Bloomberg.
"Большая семёрка" рассматривает возможность совместного ужесточения или адаптации предельного уровня цен на российскую нефть в попытке сократить доходы Москвы на фоне продолжающейся войны на Украине", - сказано в публикации.
Информагентство сослалось на проект документа, в котором правительства G7 рассматривают поручить своим министрам финансов коллективно пересмотреть ценовой лимит на чужую нефть. Сейчас установлен предельный уровень $60 за баррель российской сырой нефти, который был введён для ограничения доходов России от нефтедолларов.
G7 планирует доработать документ и выпустить совместное заявление 24 февраля. В проекте документа упоминаются обстоятельства СВО, в частности - "войска и ресурсы на местах в сочетании с надежным международным надзором для мониторинга согласованных линий".
В публикации отмечено, что "США вызвали шок в западных столицах, когда на прошлой неделе заявили о своей открытости для прямых переговоров с Москвой" о прекращении боевых действий на Украине.
Потолок цен на нефть резко критиковался изначально, отметило информагентство. Он был впервые введён в декабре 2022 года, оказавшись слишком простым для обхода этой санкции.
Ситуация изменилась 10 января, когда уходящая администрация Джо Байдена внесла в санкционный список 161 танкер, двух крупных российских производителей нефти, нескольких трейдеров и ключевого страховщика танкеров. Новый министр финансов США Скотт Бессент говорил о возможном усилении дискриминационных мер.
В проекте документа указано, что покровители Киева планируют встретиться с Владимиром Зеленским 24 февраля и сделать политические заявления в поддержку нынешнего руководства постсоветской республики.
"Согласно последнему проекту документа, союзники сохранят приверженность обучению украинских сотрудников служб безопасности и модернизации ее вооруженных сил. Они будут стремиться противостоять обходу Россией санкций путем использования и приобретения технологий двойного назначения и ее теневого флота танкеров", - сказано в публикации.
Там также отмечено, что на изначальный проект документа сильно повлияли итоги Мюнхенской конференции по безопасности – до такой степени, что встал вопрос, нужен ли такой документ вовсе. В итоге, сообщили информагентству дипломаты, рефлексия на конференцию заняла около трети от длины предыдущего нулевого проекта, который был отвергнут официальными лицами США - администрацией Дональда Трампа.
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