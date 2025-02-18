https://ukraina.ru/20250218/1061180771.html

G7 пытается ужесточить "ценовой потолок" на российскую нефть - Bloomberg

G7 пытается ужесточить "ценовой потолок" на российскую нефть - Bloomberg - 18.02.2025 Украина.ру

G7 пытается ужесточить "ценовой потолок" на российскую нефть - Bloomberg

Западные правительства из "Большой семёрки" рассматривают возможность ужесточения цены российской нефти на мировых рынках, чтобы навредить Москве. Об этом сообщает информагентство Bloomberg.

2025-02-18T19:43

2025-02-18T19:43

2025-02-18T19:43

новости

россия

сша

москва

джо байден

владимир зеленский

bloomberg

большая семерка

нефть

антироссийские санкции

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0a/10/1058146086_0:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_704e971cceaa9f870f7830024766e43e.jpg

"Большая семёрка" рассматривает возможность совместного ужесточения или адаптации предельного уровня цен на российскую нефть в попытке сократить доходы Москвы на фоне продолжающейся войны на Украине", - сказано в публикации.Информагентство сослалось на проект документа, в котором правительства G7 рассматривают поручить своим министрам финансов коллективно пересмотреть ценовой лимит на чужую нефть. Сейчас установлен предельный уровень $60 за баррель российской сырой нефти, который был введён для ограничения доходов России от нефтедолларов.G7 планирует доработать документ и выпустить совместное заявление 24 февраля. В проекте документа упоминаются обстоятельства СВО, в частности - "войска и ресурсы на местах в сочетании с надежным международным надзором для мониторинга согласованных линий".В публикации отмечено, что "США вызвали шок в западных столицах, когда на прошлой неделе заявили о своей открытости для прямых переговоров с Москвой" о прекращении боевых действий на Украине.Потолок цен на нефть резко критиковался изначально, отметило информагентство. Он был впервые введён в декабре 2022 года, оказавшись слишком простым для обхода этой санкции.Ситуация изменилась 10 января, когда уходящая администрация Джо Байдена внесла в санкционный список 161 танкер, двух крупных российских производителей нефти, нескольких трейдеров и ключевого страховщика танкеров. Новый министр финансов США Скотт Бессент говорил о возможном усилении дискриминационных мер.В проекте документа указано, что покровители Киева планируют встретиться с Владимиром Зеленским 24 февраля и сделать политические заявления в поддержку нынешнего руководства постсоветской республики.Там также отмечено, что на изначальный проект документа сильно повлияли итоги Мюнхенской конференции по безопасности – до такой степени, что встал вопрос, нужен ли такой документ вовсе. В итоге, сообщили информагентству дипломаты, рефлексия на конференцию заняла около трети от длины предыдущего нулевого проекта, который был отвергнут официальными лицами США - администрацией Дональда Трампа.Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Перезагрузка отношений РФ и США, предсказание Жириновского начинает сбываться. Итоги 18 февраля

https://ukraina.ru/20250212/1061016707.html

россия

сша

москва

украина

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, сша, москва, джо байден, владимир зеленский, bloomberg, большая семерка, нефть, антироссийские санкции, международные отношения, международная политика, международное право, вто, ес, украина, сво, военная помощь, дональд трамп