Армия России освободила Ямполовку в ДНР
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкСнайперы группировки "Запад" на Краснолиманском направлении СВО
Российская войсковая группировка "Запад" нанесла поражение живой силе и технике бригад ВСУ и освободила населенный пункт Ямполовка в ДНР. Об этом сообщает Минобороны РФ.
"В результате решительных действий подразделений группировки войск "Запад" освобожден населенный пункт Ямполовка Донецкой Народной Республики", -с казано в официальном сообщении.
При этом нанесено поражение формированиям трёх механизированных, егерской, воздушно-десантной бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Лозовая, Загоруйковка Харьковской области, Свердловка, Новолюбовка Луганской Народной Республики и Колодези Донецкой Народной Республики.
"Потери ВСУ составили свыше 205 военнослужащих, два бронетранспортера М113 производства США, восемь автомобилей и пять орудий полевой артиллерии, в том числе четыре производства стран НАТО. Уничтожены боевая машина реактивной системы залпового огня "Град", станция радиоэлектронной борьбы и склад боеприпасов", - констатировали в Минобороны.
По данным российского министерства, за минувшие сутки нанесено поражение объектам военной аэродромной и энергетической инфраструктуры Украины, местам хранения и запуска беспилотных летательных аппаратов, а также скоплениям живой силы и техники противника в 144 районах.
Кроме того, средствами противовоздушной обороны России сбиты 14 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США, а также 73 беспилотных летательных аппарата самолётного типа.
С начала проведения специальной военной операции украинская сторона потеряла уничтоженными 653 самолёта, 283 вертолёта, 43772 БПЛА, 594 зенитных ракетных комплекса, 21502 танка и других боевых бронированных машин. Также среди уничтоженного украинской стороны учтено 1518 боевых машин реактивных систем залпового огня, 21815 орудий полевой артиллерии и минометов, 31775 единиц специальной военной автомобильной техники.
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