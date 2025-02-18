Армия России освободила Ямполовку в ДНР - 18.02.2025 Украина.ру
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Армия России освободила Ямполовку в ДНР
Армия России освободила Ямполовку в ДНР - 18.02.2025 Украина.ру
Армия России освободила Ямполовку в ДНР
Российская войсковая группировка "Запад" нанесла поражение живой силе и технике бригад ВСУ и освободила населенный пункт Ямполовка в ДНР. Об этом сообщает Минобороны РФ.
2025-02-18T14:44
2025-02-18T14:44
новости
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сша
вооруженные силы украины
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"В результате решительных действий подразделений группировки войск "Запад" освобожден населенный пункт Ямполовка Донецкой Народной Республики", -с казано в официальном сообщении.При этом нанесено поражение формированиям трёх механизированных, егерской, воздушно-десантной бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Лозовая, Загоруйковка Харьковской области, Свердловка, Новолюбовка Луганской Народной Республики и Колодези Донецкой Народной Республики."Потери ВСУ составили свыше 205 военнослужащих, два бронетранспортера М113 производства США, восемь автомобилей и пять орудий полевой артиллерии, в том числе четыре производства стран НАТО. Уничтожены боевая машина реактивной системы залпового огня "Град", станция радиоэлектронной борьбы и склад боеприпасов", - констатировали в Минобороны.По данным российского министерства, за минувшие сутки нанесено поражение объектам военной аэродромной и энергетической инфраструктуры Украины, местам хранения и запуска беспилотных летательных аппаратов, а также скоплениям живой силы и техники противника в 144 районах.Кроме того, средствами противовоздушной обороны России сбиты 14 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США, а также 73 беспилотных летательных аппарата самолётного типа.С начала проведения специальной военной операции украинская сторона потеряла уничтоженными 653 самолёта, 283 вертолёта, 43772 БПЛА, 594 зенитных ракетных комплекса, 21502 танка и других боевых бронированных машин. Также среди уничтоженного украинской стороны учтено 1518 боевых машин реактивных систем залпового огня, 21815 орудий полевой артиллерии и минометов, 31775 единиц специальной военной автомобильной техники.Больше новостей дня представлено в обзоре Старт переговоров в Эр-Рияде, зверства ВСУ, банкротство Европы. Главное на Украине на 13:00 18 февраля
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новости, россия, донецкая народная республика, сша, вооруженные силы украины, минобороны, нато, всу, потери всу, днр, лнр, сво, минобороны рф, сводка
Новости, Россия, Донецкая Народная Республика, США, Вооруженные силы Украины, Минобороны, НАТО, ВСУ, потери ВСУ, ДНР, ЛНР, СВО, Минобороны РФ, сводка

Армия России освободила Ямполовку в ДНР

14:44 18.02.2025
 
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкСнайперы группировки "Запад" на Краснолиманском направлении СВО
Снайперы группировки Запад на Краснолиманском направлении СВО - РИА Новости, 1920, 18.02.2025
© РИА Новости . Станислав Красильников
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Российская войсковая группировка "Запад" нанесла поражение живой силе и технике бригад ВСУ и освободила населенный пункт Ямполовка в ДНР. Об этом сообщает Минобороны РФ.
"В результате решительных действий подразделений группировки войск "Запад" освобожден населенный пункт Ямполовка Донецкой Народной Республики", -с казано в официальном сообщении.
При этом нанесено поражение формированиям трёх механизированных, егерской, воздушно-десантной бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Лозовая, Загоруйковка Харьковской области, Свердловка, Новолюбовка Луганской Народной Республики и Колодези Донецкой Народной Республики.
"Потери ВСУ составили свыше 205 военнослужащих, два бронетранспортера М113 производства США, восемь автомобилей и пять орудий полевой артиллерии, в том числе четыре производства стран НАТО. Уничтожены боевая машина реактивной системы залпового огня "Град", станция радиоэлектронной борьбы и склад боеприпасов", - констатировали в Минобороны.
По данным российского министерства, за минувшие сутки нанесено поражение объектам военной аэродромной и энергетической инфраструктуры Украины, местам хранения и запуска беспилотных летательных аппаратов, а также скоплениям живой силы и техники противника в 144 районах.
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Кроме того, средствами противовоздушной обороны России сбиты 14 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США, а также 73 беспилотных летательных аппарата самолётного типа.
С начала проведения специальной военной операции украинская сторона потеряла уничтоженными 653 самолёта, 283 вертолёта, 43772 БПЛА, 594 зенитных ракетных комплекса, 21502 танка и других боевых бронированных машин. Также среди уничтоженного украинской стороны учтено 1518 боевых машин реактивных систем залпового огня, 21815 орудий полевой артиллерии и минометов, 31775 единиц специальной военной автомобильной техники.
Больше новостей дня представлено в обзоре Старт переговоров в Эр-Рияде, зверства ВСУ, банкротство Европы. Главное на Украине на 13:00 18 февраля
 
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