https://ukraina.ru/20250218/1061172346.html

"Не знаете, кто такой Бандера, смотрите сериал с Кардашьян". Небензя сказал, из-за чего Киев кусает локти

"Не знаете, кто такой Бандера, смотрите сериал с Кардашьян". Небензя сказал, из-за чего Киев кусает локти - 18.02.2025 Украина.ру

"Не знаете, кто такой Бандера, смотрите сериал с Кардашьян". Небензя сказал, из-за чего Киев кусает локти

Минские соглашения 10 лет назад предлагали Украине такие условия урегулирования конфликта, о которых теперь можно только мечтать. Саботировав тот комплекс мер, власти страны обрекли себя на крайне невыгодный сценарий сегодня

2025-02-18T18:15

2025-02-18T18:15

2025-02-18T18:15

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Февраль – это месяц, когда в разные годы случались важные события, связанные с Украиной, и Совет Безопасности ООН не мог оставить этот факт без внимания. Западные страны заранее запросили у Китая, выполняющего функции председателя, заседание на день годовщины начала СВО, а делегация РФ сыграла на опережение и подала запрос на 17-е число. К тому же, повод более чем подходящий – ровно 10 лет назад была принята резолюция 2202, одобрившая Комплекс мер по выполнению Минских соглашений.Российские дипломаты, как и обещали, пригласили интересного докладчика – основателя группы Pink Floyd Роджера Уотерса. Его прошлое выступление в этом зале на ту же тему вызвало большой резонанс."Некоторые западники перед заседанием в переписке пытались возразить против его участия, однако на публику ничего заявлять не решились и явно заготовили критические ремарки. Но спорить в его выступлении было абсолютно не с чем, поэтому ремарки так и остались на бумаге", – рассказал первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский в своём телеграм-канале.Музыкант сделал небольшой экскурс в историю, напомнив, как развивались события на Майдане, и как Виктория Нуланд вместе с послом США на Украине Джеффри Пайеттом в телефонном разговоре, запись которого стала достоянием общественности, выбирали нового украинского президента."После этого переговоры привели к заключению соглашения "Минск-2". Это была очень необходимая и полезная попытка найти решение этой смертоносной проблемы в весьма глубоко расколотом обществе. Некоторые говорят, что на новое правительство в Киеве оказали влияние правые группировки, такие как "Правый сектор"* и сторонники Степана Бандеры. Если вы не знаете, кто это, вы здесь не должны находиться, вы должны сидеть дома и смотреть шоу Билла Маера или сериал про семью Кардашьян", – заявил Уотерс.Он напомнил, что Владимир Зеленский победил на президентских выборах благодаря обещанию выполнить Минские соглашения, но не сделал этого, а ситуация только ухудшалась, на что Россия указывала, но её никто не слушал. Все обозначенные Москвой красные линии проигнорировали, активизировались обстрелы Донбасса, "Минск-2" не соблюдался, и 24 февраля 2022 года российские войска пересекли границу с Украиной."Можно ли было этого избежать? Конечно, этого можно было избежать! Это называется дипломатия, это называется здравый смысл, это называется коммуникация! Война – это самый-самый последний вариант, самое последнее средство. Кому это выгодно? Богатым людям, олигархам. С момента Второй мировой войны рэкет постоянно где-то рядом. Конфликт на Украине мог остановиться ещё в зародыше, потому что люди начали общаться между собой. Господин Зеленский начал говорить с господином Путиным. И к концу апреля прекращение огня было обсуждено и согласовано", – продолжил Уотерс.Правительственные делегации РФ и Украины не просто согласовали, а парафировали проект соглашения весной 2022 года, но в последний момент украинская сторона отказалась от сделки.По словам докладчика, британский премьер-министр Борис Джонсон прибыл в Киев и принёс следующее послание: "Здравствуйте, Владимир! Пару слов на ушко. Забудьте Стамбульские и Минские соглашения и всё прочее. Между нами говоря, эта война отвечает интересам Америки, они считают, что она ослабит Россию, поэтому она должна продолжаться, чего бы это ни потребовало. И, между нами, чем больше она продолжается, тем лучше! Они, разумеется, будут вам отправлять оружие, они бы хотели, чтобы вы просто продолжали борьбу".Основатель Pink Floyd рассказал о письме, которое написал в 2022 году президенту РФ Владимиру Путину и супруге Зеленского. В нём говорилось о схожести между Украиной и Кубой, выжить которой в экзистенциальном кризисе в 1962 году удалось благодаря тому, что советский и американский лидеры Никита Хрущёв и Джон Кеннеди поговорили по телефону как цивилизованные люди, и здравый смысл восторжествовал. Вот и сегодня было бы славно, чтобы главы двух государств общались так же. Нынешний президент США Дональд Трамп 12 февраля позвонил своему российскому коллеге, что позволило возобновить прерванный более чем на четыре года диалог на высшем уровне."Возможно, есть проблеск света в конце этого темного туннеля войны, который тянется уже 3 года, в котором сотни тысяч погибли. Слишком поздно. Но, может быть, это только начало", – подытожил Уотерс.В свою очередь постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя объяснил, почему словосочетание "Минские договорённости" стало чем-то вроде дипломатического эвфемизма, заменяющего слова "провал" или "обман", а надеждам на установление прочного мира не суждено было сбыться. Пришедшие к власти на Украине после Майдана правители изначально не собирались выполнять эти соглашения, и для их западных спонсоров "Минск-2" служил лишь "дымовой завесой" для вооружения Украины и подготовки её к войне с РФ, что впоследствии признали Ангела Меркель и Франсуа Олланд, бывшие канцлер ФРГ и президент Франции, подписавшие документ. Всё это и вынудило Россию три года назад начать СВО на Украине."Сознательный саботаж реализации Минского комплекса мер имел роковые для Украины последствия. Была потеряна возможность превращения Украины в цивилизованное государство. Вместо этого Киев выбрал путь конфронтации, репрессий, подавления свободы слова и других прав и свобод человека. В результате Украина сегодня с горечью называется многими своими согражданами "концлагерем имени Зеленского", – констатировал Небензя.Сначала Киев упустил возможности, предоставленные Минскими соглашениями, а затем и представившиеся на переговорах в Стамбуле.После смены власти в США наконец вернулись к дипломатическим инструментам, и, по словам постоянного представителя РФ при ООН, появились шансы на то, что горячая фаза украинского кризиса может вскоре закончиться. Однако важно учесть ошибки, допущенные при предыдущих попытках урегулирования. И вот какие уроки можно вынести:1. Гаранты Минска, да и в целом страны ЕС и Великобритания абсолютно недоговороспособны и не могут быть стороной каких-либо будущих договорённостей по урегулированию украинского кризиса.2. Как показали Минские соглашения, прекращение огня и заморозка конфликта по линии соприкосновения сами по себе не служат гарантиями его урегулирования.3. Для установления долгосрочного мира на Украине должны быть устранены первопричины конфликта.Как раз-таки Минские соглашения были направлены на их устранение, предписывая предоставить Донбассу автономию и гарантировать права русскоязычному населению.Реализацией новых соглашений должны заниматься заинтересованные в этом власти, избранные по итогам выборов. А Зеленский, утративший легитимность в мае прошлого года, ещё больше втянул страну в войну."Ясно, что никакой роли ни он, ни его сподвижники, ни те, кто выступал против Минских соглашений, в новой Украине играть не должны. <…> Если вы наконец не одёрните своего ставленника в Киеве и не поставите его на место, ничем хорошим для Украины это не закончится, и те параметры урегулирования, которые мы обсуждаем сейчас, через некоторое время покажутся украинским властям несбыточной мечтой. Такой же, какой сегодня являются для киевского режима сорванные им самим Минские договорённости", – подытожил Небензя.Дипломаты из европейских стран себе не изменяли и говорили про "агрессию" России против Украины. Например, постоянный представитель Великобритании при ООН Барбара Вудворд утверждала, что российская делегация использует это заседание, чтобы исказить правду, которая лежит в основе вооружённого конфликта. По её версии, Россия и Украина были единственными участниками Минских соглашений, а Совет Безопасности призывал всех участников выполнять свои обязательства в полном объёме до момента, когда президент Путин решил 24 февраля 2022 года, что "Минские соглашения больше не существуют". Небензя не смог молча слушать это и попросил дать ему ответное слово."Наша британская коллега сегодня нам преподавала уроки. Я бы посоветовал ей лучше учить материальную часть, прежде чем приходить на эти заседания. Минские соглашения были заключены не между Украиной и Россией, а между Украиной и ДНР и ЛНР. Почитайте документы, посмотрите на текст, он доступен. А то, что на нас накладывают вину за то, что мы объявили о кончине Минских соглашений, так мы всего лишь констатировали медицинский факт, потому что к тому моменту Минские соглашения, которые вы все здесь саботировали, вы – западные страны, вы – гаранты Минских соглашений, они умерли", – сказал он.Представитель США (Элиз Стефаник до сих пор не утверждена Сенатом на должность постпреда США при ООН) был максимально краток и ограничился уже известными тезисами: начал с обвинений в адрес РФ в невыполнении Минских соглашений – хотя Москва не была их стороной и никаких обязательств по нему не несла, о чём напоминал Небензя, выступавший раньше.Затем он повторил недавнее заявление главы Пентагона Пита Хегсета о невозможности возвращения Украины к границам до 2014 года: стремление к выполнению такой иллюзорной цели, по словам дипломата, приведёт к затягиванию войны.Украинская делегация тоже ничего, кроме обвинений в адрес России на подобных заседаниях не транслирует. Позже один из участников Минской контактной группы Владислав Дейнего, представлявший на переговорах ЛНР, вывел украинского дипломата на чистую воду."Она начала обвинять Россию в невыполнении [пункта об обеспечении мониторинга на украинско-российской государственной границе и создании зоны безопасности в приграничных районах], не задумываясь о том, что это чуть ли не единственная позиция Минских соглашений, которая к моменту подписания Минских соглашений была уже частично выполнена в рамках иных обязательств России, установленных гораздо раньше. А упоминание этих норм в Минском протоколе только констатировало положение дел и расширяло эти нормы, в том числе на украинскую сторону, бездействие которой и не позволило полноценно их реализовать", – разъяснил он в телеграм-канале.*Запрещённая террористическая организация, признанная экстремистской в РФЧитайте также: Либо диктатура Зеленского, либо иная британская марионетка. Как на Украине готовятся к выборам

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Евгения Кондакова

эксклюзив, россия, украина, совбез оон, василий небензя, владимир путин, владимир зеленский, елена зеленская, минские соглашения