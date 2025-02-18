Перезагрузка отношений РФ и США, предсказание Жириновского начинает сбываться. Итоги 18 февраля - 18.02.2025 Украина.ру
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Перезагрузка отношений РФ и США, предсказание Жириновского начинает сбываться. Итоги 18 февраля
Перезагрузка отношений РФ и США, предсказание Жириновского начинает сбываться. Итоги 18 февраля - 18.02.2025 Украина.ру
Перезагрузка отношений РФ и США, предсказание Жириновского начинает сбываться. Итоги 18 февраля
Россия и США начали перезагрузку отношений в Эр-Рияде. Очередное предсказание Владимира Жириновского начало сбываться. Эксперты обсуждают, что России осталось примерно полгода для достижения целей СВО
2025-02-18T18:00
2025-02-18T18:23
эксклюзив
переговоры
россия
сша
украина
марко рубио
сергей лавров
саудовская аравия
нато
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Переговоры России и США в Саудовской АравииВ Эр-Рияде прошли переговоры делегаций России и США. Длились они 4,5 часа. Американскую сторону представили госсекретарь США Марко Рубио, советник президента США по нацбезопасности Майк Уолц и спецпосланник президента США по Ближнему Востоку Стив Уиткофф, российскую – министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев и помощник президента РФ Юрий Ушаков.Последний вышел с мероприятия в приподнятом настроении, заявив, что беседа была неплохой, и Москва с Вашингтоном договорились продвигать двусторонние отношения.Он добавил, что встреча президента России Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа вряд ли может состояться на следующей неделе, о конкретных датах пока трудно говорить, российский лидер "сам решит, когда начнутся контакты с США по Украине". Однако, добавил Ушаков, отдельные команды переговорщиков начнут контакты "в свое время".Глава РФПИ также назвал переговоры в Эр-Рияде позитивными. Он отметил, что там Россия и США обсудили то, что "две великие страны не могут не общаться друг с другом". В то же время Дмитриев оговорился, что пока рано говорить о компромиссах между Москвой и Вашингтоном, стороны только начали слушать друг друга.Между тем, американская сторона уже сформулировала первые итоги переговоров в Эр-Рияде:И действительно: эта встреча России и США – первое мероприятие подобного характера с марта 2022 года. Тогда переговоры с целью урегулирования конфликта на Украине проводились в Стамбуле.Что еще сообщили американские СМИ об итогах переговоров России и США:Заявления Лаврова:Заявления Ушакова:Заявление Дмитриева:Заявления Рубио:Что говорят о переговорах в мире:Владимир Зеленский: Россия и США не могут вести такие переговоры без участия Киева.Политолог Дмитрий Саймс: Саудовская Аравия – наилучшее место для переговоров России и США, эта страна не является "американской марионеткой" и в целом ряде вопросов умеет говорить Вашингтону "нет".Главный научный сотрудник института США и Канады Владимир Батюк: переговоры прошли без Украины, потому что непонятно, зачем там нужна третья сторона – в ходе встречи Россия и США обсуждают свои отношения.Первый замглавы оборонного комитета Совфеда Владимир Чижов: переговоры могут стать началом диалога между странами, который будет продолжен, причем не только на высшем уровне.Кандидат политических наук Юлия Богуславская: положительным итогом переговоров станет продолжение контактов, в целом можно ждать новых позитивных сигналов, одним из таких могло бы стать ускорение выдачи агремана (предварительное согласие одного государства на назначение определённого лица в качестве главы дипломатического представительства другого государства. – Ред.) российскому послу в США.Депутат Госдумы РФ от Севастополя Дмитрий Белик: встреча делегаций – первый за последние годы разговор "по душам", в прениях которого рождаются новые отношения.Интересно, что возобновление диалога России и США ориентировочно еще в 2018 году предсказал Владимир Жириновский. Вот, что именно он тогда сказал."Будет встреча Путина и Трампа, и они могут договориться, это будет отличным достижением. Если он (Трамп. – Ред.) даст возможность договориться… О чем договориться? По Украине, да! Украина: Львов и пять районов, это мы отделяем, и они в НАТО входят или в ЕС, куда хотят. Но вся Новороссия будет под российским флагом, как Крым и Донбасс. Трамп не возражает, и три конфликта он так закрывает, и трижды лауреат Нобелевской премии. Нормальные отношения с Россией, с Китаем, но при этом он будет душить Европу, потому что она ему ненавистна, он бежал из нее. Он добьется переизбрания на второй срок. Потом дочь – еще два срока, зять – еще два срока. Эта семья будет ласково обращаться с Америкой, и [Трамп] войдет в историю как лучший президент [США], лучше Рузвельта и всех остальных. Вот увидите, так будет", – сказал Жириновский.Граница по Днепру, или 5-6 месяцев на достижение целей СВОРоссийские вооруженные силы продолжают продвижение на фронте, во вторник они освободили населенный пункт Ямполовка. Тем временем эксперты задаются вопросом: какие военные перспективы открываются перед российской армией в контексте переговоров с Вашингтоном?"Многие военные эксперты уверены, что для реализации ближайших военных планов в ВС РФ остается пять-шесть месяцев. Наступление в Донбассе и Харьковской области четко показывает планы российского командования уже в ближайшее время выйти в тыл самым мощным укрепрайонам ВСУ в Славянско-Краматорской и Купянской агломерациях. При явном недостатке резервов ВСУ не смогут долго держать эти города без постоянного снабжения", – констатировал телеграм-канал "Донбасс решает".Также авторы канала добавили, что серьезные проблемы уже самое ближайшее время у ВСУ возникнут на стыке Донейкой Народной Республики (ДНР), Запорожской и Днепропетровской областей. А это – путь к обвалу всего южного фланга украинских войск вплоть до крупных приднепровских городов – Запорожья и Днепропетровска (Днепра), что в свою очередь, как карточный домик потянет за собой обвал фронта ВСУ в Харьковской и Полтавской областях.Во вторник, 18 февраля, когда на фоне сообщений мировых СМИ о потеплении отношений России и США, в прессу просочилась информация о том, что несколько сотен зарубежных компаний, демонстративно ушедших из РФ после начала СВО, продумывают пути "второго пришествия". Вопросы о том, так ли это просто, и нужны ли они российскому потребителю, изучила автор издания Украина.ру Марина Полякова в материале Настоящие возвращенцы. Зарубежные компании уже хотят обратно в Россию, но вряд ли это будет легко.
https://ukraina.ru/20250218/1061171837.html
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россия
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Марина Полякова
Марина Полякова
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эксклюзив, переговоры, россия, сша, украина, марко рубио, сергей лавров, саудовская аравия, нато, ес, вооруженные силы украины, фронт, владимир жириновский
Эксклюзив, переговоры, Россия, США, Украина, Марко Рубио, Сергей Лавров, Саудовская Аравия, НАТО, ЕС, Вооруженные силы Украины, фронт, Владимир Жириновский

Перезагрузка отношений РФ и США, предсказание Жириновского начинает сбываться. Итоги 18 февраля

18:00 18.02.2025 (обновлено: 18:23 18.02.2025)
 
© Мария Захарова / Telegram
© Мария Захарова / Telegram
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Марина Полякова
автор Украина.ру
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Россия и США начали перезагрузку отношений в Эр-Рияде. Очередное предсказание Владимира Жириновского начало сбываться. Эксперты обсуждают, что России осталось примерно полгода для достижения целей СВО
Переговоры России и США в Саудовской Аравии
В Эр-Рияде прошли переговоры делегаций России и США. Длились они 4,5 часа. Американскую сторону представили госсекретарь США Марко Рубио, советник президента США по нацбезопасности Майк Уолц и спецпосланник президента США по Ближнему Востоку Стив Уиткофф, российскую – министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев и помощник президента РФ Юрий Ушаков.
Последний вышел с мероприятия в приподнятом настроении, заявив, что беседа была неплохой, и Москва с Вашингтоном договорились продвигать двусторонние отношения.

"Вы провели 4,5 часа вместе. А что, почему нет? Был очень серьезный разговор по всем вопросам, которые мы хотели затронуть", – сообщил Ушаков.

Он добавил, что встреча президента России Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа вряд ли может состояться на следующей неделе, о конкретных датах пока трудно говорить, российский лидер "сам решит, когда начнутся контакты с США по Украине". Однако, добавил Ушаков, отдельные команды переговорщиков начнут контакты "в свое время".
Глава РФПИ также назвал переговоры в Эр-Рияде позитивными. Он отметил, что там Россия и США обсудили то, что "две великие страны не могут не общаться друг с другом". В то же время Дмитриев оговорился, что пока рано говорить о компромиссах между Москвой и Вашингтоном, стороны только начали слушать друг друга.
Между тем, американская сторона уже сформулировала первые итоги переговоров в Эр-Рияде:
  • Россия и США предлагают трехступенчатый мирный план урегулирования по Украине, включающий прекращение огня, выборы на Украине, затем подписание окончательного соглашения.
  • Москва и Вашингтон договорились, что прекращение конфликта на Украине должно быть прочным, устойчивым и приемлемым для всех сторон.
  • ️Стороны обсудили будущее экономическое сотрудничество, включая мировые цены на энергоносители, и договорились подготовить почву для будущего сотрудничества и инвестиций после завершения конфликта на Украине.
  • Москва и Вашингтон договорились предпринимать шаги, необходимые для нормализации работы дипмиссий, а также пообещали поддерживать контакты.
  • Стороны согласились, что для "прочного мира" недостаточно звонка и даже встречи между Россией и США, но в Эр-Рияде был сделан важный шаг вперед.
Встреча представителей РФ и США по Украине
16:02
Российская делегация рассказала об итогах переговоров с США в Эр-РиядеДелегации России и США на переговорах в Саудовской Аравии обменялись мнениями и ещё не достигли компромиссов. Об этом 18 февраля сообщил глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев.
И действительно: эта встреча России и США – первое мероприятие подобного характера с марта 2022 года. Тогда переговоры с целью урегулирования конфликта на Украине проводились в Стамбуле.
Что еще сообщили американские СМИ об итогах переговоров России и США:
  • Москва и Вашингтон рассматривают проведение выборов на Украине как одно из ключевых условий для успешного процесса урегулирования конфликта
  • В Госдепе отмечают, что США считают себя единственной стороной, способной добиться мирного соглашения между Россией и Украиной.
  • Лавров и Рубио договорились назначить команды на высоком уровне для начала работы по украинскому урегулированию, а также сошлись на том, что сторонам нужно разработать механизм консультаций, чтобы побороть "раздражители" в отношении своих стран.
  • Лавров и Рубио договорились о сотрудничестве в геополитическом и экономическом полях.
Заявления Лаврова:
  • Разговор с представителями США был очень полезным. Есть основания полагать, что американская сторона стала лучше слышать позицию Москвы.
  • Россия и США согласились, что нужно делать все, чтобы объединять усилия в геополитических сферах и экономических делах.
  • Российская делегация объяснила американским собеседникам, что появление войск НАТО на Украине неприемлемо.
  • Стороны договорились, что необходимо снять препоны для взаимовыгодного экономического сотрудничества.
Заявления Ушакова:
  • Решение о том, кто войдет в команду переговорщиков от России по Украине, примет Путин.
  • Москва и Вашингтон будут работать, чтобы создать условия для встречи Путина и Трампа.
  • Пока трудно сказать, что позиции Москвы и Вашингтона сближаются, но разговор в Эр-Рияде об этом шел.
  • США выбрали Кита Келлога своим представителем в переговорную группу с Россией по Украине.
Заявление Дмитриева:
  • Американская делегация в Эр-Рияде удивилась, увидев потери американских компаний от ухода из России в $300 млрд.
Заявления Рубио:
  • Работа по завершению конфликта на Украине потребует "сложной, напряженной дипломатии" и значительных временных затрат.
  • ️Завершение конфликта на Украине потребует уступок от всех сторон и станет возможным только при их согласии. Это значит, что условия должны быть "приемлемыми".
  • Трамп желает завершить конфликт на Украине справедливо и не допустить его возобновления через 2-3 года.
  • ЕС в какой-то момент должен оказаться за столом переговоров, так как вводил санкции против России.
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17:57
О чём будут говорить без Украины и чем для России опасна замена Зеленского – Дудчак
Что говорят о переговорах в мире:
Владимир Зеленский: Россия и США не могут вести такие переговоры без участия Киева.
Политолог Дмитрий Саймс: Саудовская Аравия – наилучшее место для переговоров России и США, эта страна не является "американской марионеткой" и в целом ряде вопросов умеет говорить Вашингтону "нет".
Главный научный сотрудник института США и Канады Владимир Батюк: переговоры прошли без Украины, потому что непонятно, зачем там нужна третья сторона – в ходе встречи Россия и США обсуждают свои отношения.
Первый замглавы оборонного комитета Совфеда Владимир Чижов: переговоры могут стать началом диалога между странами, который будет продолжен, причем не только на высшем уровне.
Кандидат политических наук Юлия Богуславская: положительным итогом переговоров станет продолжение контактов, в целом можно ждать новых позитивных сигналов, одним из таких могло бы стать ускорение выдачи агремана (предварительное согласие одного государства на назначение определённого лица в качестве главы дипломатического представительства другого государства. – Ред.) российскому послу в США.
Депутат Госдумы РФ от Севастополя Дмитрий Белик: встреча делегаций – первый за последние годы разговор "по душам", в прениях которого рождаются новые отношения.
Интересно, что возобновление диалога России и США ориентировочно еще в 2018 году предсказал Владимир Жириновский. Вот, что именно он тогда сказал.
"Будет встреча Путина и Трампа, и они могут договориться, это будет отличным достижением. Если он (Трамп. – Ред.) даст возможность договориться… О чем договориться? По Украине, да! Украина: Львов и пять районов, это мы отделяем, и они в НАТО входят или в ЕС, куда хотят. Но вся Новороссия будет под российским флагом, как Крым и Донбасс.
Трамп не возражает, и три конфликта он так закрывает, и трижды лауреат Нобелевской премии. Нормальные отношения с Россией, с Китаем, но при этом он будет душить Европу, потому что она ему ненавистна, он бежал из нее. Он добьется переизбрания на второй срок. Потом дочь еще два срока, зять еще два срока. Эта семья будет ласково обращаться с Америкой, и [Трамп] войдет в историю как лучший президент [США], лучше Рузвельта и всех остальных. Вот увидите, так будет", – сказал Жириновский.
© РИА Новости . Екатерина Штукина / Перейти в фотобанкД.Медведев представил отчет правительства в Госдуме РФ
Д.Медведев представил отчет правительства в Госдуме РФ - РИА Новости, 1920, 18.02.2025
© РИА Новости . Екатерина Штукина
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Д.Медведев представил отчет правительства в Госдуме РФ
Граница по Днепру, или 5-6 месяцев на достижение целей СВО
Российские вооруженные силы продолжают продвижение на фронте, во вторник они освободили населенный пункт Ямполовка. Тем временем эксперты задаются вопросом: какие военные перспективы открываются перед российской армией в контексте переговоров с Вашингтоном?
"Многие военные эксперты уверены, что для реализации ближайших военных планов в ВС РФ остается пять-шесть месяцев. Наступление в Донбассе и Харьковской области четко показывает планы российского командования уже в ближайшее время выйти в тыл самым мощным укрепрайонам ВСУ в Славянско-Краматорской и Купянской агломерациях. При явном недостатке резервов ВСУ не смогут долго держать эти города без постоянного снабжения", – констатировал телеграм-канал "Донбасс решает".
Также авторы канала добавили, что серьезные проблемы уже самое ближайшее время у ВСУ возникнут на стыке Донейкой Народной Республики (ДНР), Запорожской и Днепропетровской областей. А это – путь к обвалу всего южного фланга украинских войск вплоть до крупных приднепровских городов – Запорожья и Днепропетровска (Днепра), что в свою очередь, как карточный домик потянет за собой обвал фронта ВСУ в Харьковской и Полтавской областях.

"Остается только гадать, когда количество проблем ВСУ в личном составе, вооружении и логистики перейдет в качество. А то, что данная тенденция ускоряется – сомнений нет. Посему идут ли переговоры или нет – на ситуацию на фронте это не будет иметь определяющего значения", – резюмировали авторы "Донбасс решает".

Во вторник, 18 февраля, когда на фоне сообщений мировых СМИ о потеплении отношений России и США, в прессу просочилась информация о том, что несколько сотен зарубежных компаний, демонстративно ушедших из РФ после начала СВО, продумывают пути "второго пришествия". Вопросы о том, так ли это просто, и нужны ли они российскому потребителю, изучила автор издания Украина.ру Марина Полякова в материале Настоящие возвращенцы. Зарубежные компании уже хотят обратно в Россию, но вряд ли это будет легко.
 
ЭксклюзивпереговорыРоссияСШАУкраинаМарко РубиоСергей ЛавровСаудовская АравияНАТОЕСВооруженные силы УкраиныфронтВладимир Жириновский
 
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18:00Перезагрузка отношений РФ и США, предсказание Жириновского начинает сбываться. Итоги 18 февраля
17:57О чём будут говорить без Украины и чем для России опасна замена Зеленского – Дудчак
17:53Лавров рассказал об итогах переговоров России и США в Эр-Рияде
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