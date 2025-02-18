https://ukraina.ru/20250218/1061173206.html

Перезагрузка отношений РФ и США, предсказание Жириновского начинает сбываться. Итоги 18 февраля

Перезагрузка отношений РФ и США, предсказание Жириновского начинает сбываться. Итоги 18 февраля - 18.02.2025 Украина.ру

Перезагрузка отношений РФ и США, предсказание Жириновского начинает сбываться. Итоги 18 февраля

Россия и США начали перезагрузку отношений в Эр-Рияде. Очередное предсказание Владимира Жириновского начало сбываться. Эксперты обсуждают, что России осталось примерно полгода для достижения целей СВО

2025-02-18T18:00

2025-02-18T18:00

2025-02-18T18:23

эксклюзив

переговоры

россия

сша

украина

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саудовская аравия

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ес

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Переговоры России и США в Саудовской АравииВ Эр-Рияде прошли переговоры делегаций России и США. Длились они 4,5 часа. Американскую сторону представили госсекретарь США Марко Рубио, советник президента США по нацбезопасности Майк Уолц и спецпосланник президента США по Ближнему Востоку Стив Уиткофф, российскую – министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев и помощник президента РФ Юрий Ушаков.Последний вышел с мероприятия в приподнятом настроении, заявив, что беседа была неплохой, и Москва с Вашингтоном договорились продвигать двусторонние отношения.Он добавил, что встреча президента России Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа вряд ли может состояться на следующей неделе, о конкретных датах пока трудно говорить, российский лидер "сам решит, когда начнутся контакты с США по Украине". Однако, добавил Ушаков, отдельные команды переговорщиков начнут контакты "в свое время".Глава РФПИ также назвал переговоры в Эр-Рияде позитивными. Он отметил, что там Россия и США обсудили то, что "две великие страны не могут не общаться друг с другом". В то же время Дмитриев оговорился, что пока рано говорить о компромиссах между Москвой и Вашингтоном, стороны только начали слушать друг друга.Между тем, американская сторона уже сформулировала первые итоги переговоров в Эр-Рияде:И действительно: эта встреча России и США – первое мероприятие подобного характера с марта 2022 года. Тогда переговоры с целью урегулирования конфликта на Украине проводились в Стамбуле.Что еще сообщили американские СМИ об итогах переговоров России и США:Заявления Лаврова:Заявления Ушакова:Заявление Дмитриева:Заявления Рубио:Что говорят о переговорах в мире:Владимир Зеленский: Россия и США не могут вести такие переговоры без участия Киева.Политолог Дмитрий Саймс: Саудовская Аравия – наилучшее место для переговоров России и США, эта страна не является "американской марионеткой" и в целом ряде вопросов умеет говорить Вашингтону "нет".Главный научный сотрудник института США и Канады Владимир Батюк: переговоры прошли без Украины, потому что непонятно, зачем там нужна третья сторона – в ходе встречи Россия и США обсуждают свои отношения.Первый замглавы оборонного комитета Совфеда Владимир Чижов: переговоры могут стать началом диалога между странами, который будет продолжен, причем не только на высшем уровне.Кандидат политических наук Юлия Богуславская: положительным итогом переговоров станет продолжение контактов, в целом можно ждать новых позитивных сигналов, одним из таких могло бы стать ускорение выдачи агремана (предварительное согласие одного государства на назначение определённого лица в качестве главы дипломатического представительства другого государства. – Ред.) российскому послу в США.Депутат Госдумы РФ от Севастополя Дмитрий Белик: встреча делегаций – первый за последние годы разговор "по душам", в прениях которого рождаются новые отношения.Интересно, что возобновление диалога России и США ориентировочно еще в 2018 году предсказал Владимир Жириновский. Вот, что именно он тогда сказал."Будет встреча Путина и Трампа, и они могут договориться, это будет отличным достижением. Если он (Трамп. – Ред.) даст возможность договориться… О чем договориться? По Украине, да! Украина: Львов и пять районов, это мы отделяем, и они в НАТО входят или в ЕС, куда хотят. Но вся Новороссия будет под российским флагом, как Крым и Донбасс. Трамп не возражает, и три конфликта он так закрывает, и трижды лауреат Нобелевской премии. Нормальные отношения с Россией, с Китаем, но при этом он будет душить Европу, потому что она ему ненавистна, он бежал из нее. Он добьется переизбрания на второй срок. Потом дочь – еще два срока, зять – еще два срока. Эта семья будет ласково обращаться с Америкой, и [Трамп] войдет в историю как лучший президент [США], лучше Рузвельта и всех остальных. Вот увидите, так будет", – сказал Жириновский.Граница по Днепру, или 5-6 месяцев на достижение целей СВОРоссийские вооруженные силы продолжают продвижение на фронте, во вторник они освободили населенный пункт Ямполовка. Тем временем эксперты задаются вопросом: какие военные перспективы открываются перед российской армией в контексте переговоров с Вашингтоном?"Многие военные эксперты уверены, что для реализации ближайших военных планов в ВС РФ остается пять-шесть месяцев. Наступление в Донбассе и Харьковской области четко показывает планы российского командования уже в ближайшее время выйти в тыл самым мощным укрепрайонам ВСУ в Славянско-Краматорской и Купянской агломерациях. При явном недостатке резервов ВСУ не смогут долго держать эти города без постоянного снабжения", – констатировал телеграм-канал "Донбасс решает".Также авторы канала добавили, что серьезные проблемы уже самое ближайшее время у ВСУ возникнут на стыке Донейкой Народной Республики (ДНР), Запорожской и Днепропетровской областей. А это – путь к обвалу всего южного фланга украинских войск вплоть до крупных приднепровских городов – Запорожья и Днепропетровска (Днепра), что в свою очередь, как карточный домик потянет за собой обвал фронта ВСУ в Харьковской и Полтавской областях.Во вторник, 18 февраля, когда на фоне сообщений мировых СМИ о потеплении отношений России и США, в прессу просочилась информация о том, что несколько сотен зарубежных компаний, демонстративно ушедших из РФ после начала СВО, продумывают пути "второго пришествия". Вопросы о том, так ли это просто, и нужны ли они российскому потребителю, изучила автор издания Украина.ру Марина Полякова в материале Настоящие возвращенцы. Зарубежные компании уже хотят обратно в Россию, но вряд ли это будет легко.

https://ukraina.ru/20250218/1061171837.html

https://ukraina.ru/20250218/1061178450.html

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Марина Полякова

Марина Полякова

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Марина Полякова

эксклюзив, переговоры, россия, сша, украина, марко рубио, сергей лавров, саудовская аравия, нато, ес, вооруженные силы украины, фронт, владимир жириновский