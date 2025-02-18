Перезагрузка отношений РФ и США, предсказание Жириновского начинает сбываться. Итоги 18 февраля
18:00 18.02.2025 (обновлено: 18:23 18.02.2025)
© Мария Захарова / Telegram
© Мария Захарова / Telegram
Россия и США начали перезагрузку отношений в Эр-Рияде. Очередное предсказание Владимира Жириновского начало сбываться. Эксперты обсуждают, что России осталось примерно полгода для достижения целей СВО
Переговоры России и США в Саудовской Аравии
В Эр-Рияде прошли переговоры делегаций России и США. Длились они 4,5 часа. Американскую сторону представили госсекретарь США Марко Рубио, советник президента США по нацбезопасности Майк Уолц и спецпосланник президента США по Ближнему Востоку Стив Уиткофф, российскую – министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев и помощник президента РФ Юрий Ушаков.
Последний вышел с мероприятия в приподнятом настроении, заявив, что беседа была неплохой, и Москва с Вашингтоном договорились продвигать двусторонние отношения.
"Вы провели 4,5 часа вместе. А что, почему нет? Был очень серьезный разговор по всем вопросам, которые мы хотели затронуть", – сообщил Ушаков.
Он добавил, что встреча президента России Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа вряд ли может состояться на следующей неделе, о конкретных датах пока трудно говорить, российский лидер "сам решит, когда начнутся контакты с США по Украине". Однако, добавил Ушаков, отдельные команды переговорщиков начнут контакты "в свое время".
Глава РФПИ также назвал переговоры в Эр-Рияде позитивными. Он отметил, что там Россия и США обсудили то, что "две великие страны не могут не общаться друг с другом". В то же время Дмитриев оговорился, что пока рано говорить о компромиссах между Москвой и Вашингтоном, стороны только начали слушать друг друга.
Между тем, американская сторона уже сформулировала первые итоги переговоров в Эр-Рияде:
- —Россия и США предлагают трехступенчатый мирный план урегулирования по Украине, включающий прекращение огня, выборы на Украине, затем подписание окончательного соглашения.
- —Москва и Вашингтон договорились, что прекращение конфликта на Украине должно быть прочным, устойчивым и приемлемым для всех сторон.
- —️Стороны обсудили будущее экономическое сотрудничество, включая мировые цены на энергоносители, и договорились подготовить почву для будущего сотрудничества и инвестиций после завершения конфликта на Украине.
- —Москва и Вашингтон договорились предпринимать шаги, необходимые для нормализации работы дипмиссий, а также пообещали поддерживать контакты.
- —Стороны согласились, что для "прочного мира" недостаточно звонка и даже встречи между Россией и США, но в Эр-Рияде был сделан важный шаг вперед.
И действительно: эта встреча России и США – первое мероприятие подобного характера с марта 2022 года. Тогда переговоры с целью урегулирования конфликта на Украине проводились в Стамбуле.
Что еще сообщили американские СМИ об итогах переговоров России и США:
- —Москва и Вашингтон рассматривают проведение выборов на Украине как одно из ключевых условий для успешного процесса урегулирования конфликта
- —В Госдепе отмечают, что США считают себя единственной стороной, способной добиться мирного соглашения между Россией и Украиной.
- —Лавров и Рубио договорились назначить команды на высоком уровне для начала работы по украинскому урегулированию, а также сошлись на том, что сторонам нужно разработать механизм консультаций, чтобы побороть "раздражители" в отношении своих стран.
- —Лавров и Рубио договорились о сотрудничестве в геополитическом и экономическом полях.
Заявления Лаврова:
- —Разговор с представителями США был очень полезным. Есть основания полагать, что американская сторона стала лучше слышать позицию Москвы.
- —Россия и США согласились, что нужно делать все, чтобы объединять усилия в геополитических сферах и экономических делах.
- —Российская делегация объяснила американским собеседникам, что появление войск НАТО на Украине неприемлемо.
- —Стороны договорились, что необходимо снять препоны для взаимовыгодного экономического сотрудничества.
Заявления Ушакова:
- —Решение о том, кто войдет в команду переговорщиков от России по Украине, примет Путин.
- —Москва и Вашингтон будут работать, чтобы создать условия для встречи Путина и Трампа.
- —Пока трудно сказать, что позиции Москвы и Вашингтона сближаются, но разговор в Эр-Рияде об этом шел.
- —США выбрали Кита Келлога своим представителем в переговорную группу с Россией по Украине.
Заявление Дмитриева:
- —Американская делегация в Эр-Рияде удивилась, увидев потери американских компаний от ухода из России в $300 млрд.
Заявления Рубио:
- —Работа по завершению конфликта на Украине потребует "сложной, напряженной дипломатии" и значительных временных затрат.
- —️Завершение конфликта на Украине потребует уступок от всех сторон и станет возможным только при их согласии. Это значит, что условия должны быть "приемлемыми".
- —Трамп желает завершить конфликт на Украине справедливо и не допустить его возобновления через 2-3 года.
- —ЕС в какой-то момент должен оказаться за столом переговоров, так как вводил санкции против России.
Что говорят о переговорах в мире:
Владимир Зеленский: Россия и США не могут вести такие переговоры без участия Киева.
Политолог Дмитрий Саймс: Саудовская Аравия – наилучшее место для переговоров России и США, эта страна не является "американской марионеткой" и в целом ряде вопросов умеет говорить Вашингтону "нет".
Главный научный сотрудник института США и Канады Владимир Батюк: переговоры прошли без Украины, потому что непонятно, зачем там нужна третья сторона – в ходе встречи Россия и США обсуждают свои отношения.
Первый замглавы оборонного комитета Совфеда Владимир Чижов: переговоры могут стать началом диалога между странами, который будет продолжен, причем не только на высшем уровне.
Кандидат политических наук Юлия Богуславская: положительным итогом переговоров станет продолжение контактов, в целом можно ждать новых позитивных сигналов, одним из таких могло бы стать ускорение выдачи агремана (предварительное согласие одного государства на назначение определённого лица в качестве главы дипломатического представительства другого государства. – Ред.) российскому послу в США.
Депутат Госдумы РФ от Севастополя Дмитрий Белик: встреча делегаций – первый за последние годы разговор "по душам", в прениях которого рождаются новые отношения.
Интересно, что возобновление диалога России и США ориентировочно еще в 2018 году предсказал Владимир Жириновский. Вот, что именно он тогда сказал.
"Будет встреча Путина и Трампа, и они могут договориться, это будет отличным достижением. Если он (Трамп. – Ред.) даст возможность договориться… О чем договориться? По Украине, да! Украина: Львов и пять районов, это мы отделяем, и они в НАТО входят или в ЕС, куда хотят. Но вся Новороссия будет под российским флагом, как Крым и Донбасс.
Трамп не возражает, и три конфликта он так закрывает, и трижды лауреат Нобелевской премии. Нормальные отношения с Россией, с Китаем, но при этом он будет душить Европу, потому что она ему ненавистна, он бежал из нее. Он добьется переизбрания на второй срок. Потом дочь – еще два срока, зять – еще два срока. Эта семья будет ласково обращаться с Америкой, и [Трамп] войдет в историю как лучший президент [США], лучше Рузвельта и всех остальных. Вот увидите, так будет", – сказал Жириновский.
© РИА Новости . Екатерина Штукина / Перейти в фотобанкД.Медведев представил отчет правительства в Госдуме РФ
Д.Медведев представил отчет правительства в Госдуме РФ
Граница по Днепру, или 5-6 месяцев на достижение целей СВО
Российские вооруженные силы продолжают продвижение на фронте, во вторник они освободили населенный пункт Ямполовка. Тем временем эксперты задаются вопросом: какие военные перспективы открываются перед российской армией в контексте переговоров с Вашингтоном?
"Многие военные эксперты уверены, что для реализации ближайших военных планов в ВС РФ остается пять-шесть месяцев. Наступление в Донбассе и Харьковской области четко показывает планы российского командования уже в ближайшее время выйти в тыл самым мощным укрепрайонам ВСУ в Славянско-Краматорской и Купянской агломерациях. При явном недостатке резервов ВСУ не смогут долго держать эти города без постоянного снабжения", – констатировал телеграм-канал "Донбасс решает".
Также авторы канала добавили, что серьезные проблемы уже самое ближайшее время у ВСУ возникнут на стыке Донейкой Народной Республики (ДНР), Запорожской и Днепропетровской областей. А это – путь к обвалу всего южного фланга украинских войск вплоть до крупных приднепровских городов – Запорожья и Днепропетровска (Днепра), что в свою очередь, как карточный домик потянет за собой обвал фронта ВСУ в Харьковской и Полтавской областях.
"Остается только гадать, когда количество проблем ВСУ в личном составе, вооружении и логистики перейдет в качество. А то, что данная тенденция ускоряется – сомнений нет. Посему идут ли переговоры или нет – на ситуацию на фронте это не будет иметь определяющего значения", – резюмировали авторы "Донбасс решает".
Во вторник, 18 февраля, когда на фоне сообщений мировых СМИ о потеплении отношений России и США, в прессу просочилась информация о том, что несколько сотен зарубежных компаний, демонстративно ушедших из РФ после начала СВО, продумывают пути "второго пришествия". Вопросы о том, так ли это просто, и нужны ли они российскому потребителю, изучила автор издания Украина.ру Марина Полякова в материале Настоящие возвращенцы. Зарубежные компании уже хотят обратно в Россию, но вряд ли это будет легко.