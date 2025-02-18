https://ukraina.ru/20250218/1061177163.html

Полковник Геннадий Алехин: ВСУ для затыкания дыр в обороне под Харьковом бросают в бой сирот из приютов

Полковник Геннадий Алехин: ВСУ для затыкания дыр в обороне под Харьковом бросают в бой сирот из приютов - 18.02.2025 Украина.ру

Полковник Геннадий Алехин: ВСУ для затыкания дыр в обороне под Харьковом бросают в бой сирот из приютов

Что сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал харьковчанин, военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин в комментарии изданию Украина.ру. Его комментарий сопровождается картами

2025-02-18T17:46

2025-02-18T17:46

2025-02-18T17:46

эксклюзив

спецоперация

харьков

россия

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вооруженные силы украины

дроны

артиллерия

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Активная фаза боевых действий не прекращается практически на всех участках Харьковского направления. Этому способствует в том числе морозная погода, когда колесная техника может передвигаться по замерзшим полевым и лесным грунтовым дорогам.Минобороны РФ официально подтвердил, что штурмовые подразделения группировки войск "Запад" освободили населенный пункт Фиголевка на западном берегу Оскола в 5 километрах к северу от ранее освобожденной Двуречной. Взятие Фиголевки позволит нам расширить плацдарм и вести дальнейшие наступательные действия в сторону Великого Бурлука, одновременно охватывая Купянск с севера и с запада.Также за минувшие сутки усилилось давление наших подразделений в направлении Долгонького, Дорошовки и Кондрашовки. Штурмовые группы проводят тактические манёвры, вынуждая украинские формирования отступать с занимаемых рубежей. На линии "Синьковка—Голубовка" идут ожесточённые бои. Противник пытается удержать оборонительные позиции, но российские войска продолжают расширять зону оперативного контроля, методично уничтожая украинские оборонительные укрепления.Южнее Купянска, в районах Загрызово, Зеленого Гая, Копанок и Новоегоровки продолжаются локальные боевые действия. Киевский режим еще удерживает небольшой участок левобережья Оскола в районе Купянска-Узлового, куда регулярно наносится огневое поражение ударными беспилотниками, дальнобойной артиллерией и РСЗО ВС РФ.Пытаясь удержать линию фронта, командование ВСУ перебрасывает свои резервы севернее и юго-восточнее Харькова. Под Волчанск и Липцы прибыли несколько штурмовых отрядов 92-й ОШБР из насильно мобилизованных жителей Харьковской области. Приведу только один пример.В Чугуевском, Волчанском, Богодуховском районах появились странные изолированные военные городки за колючей проволокой. Там собирают раненых и без конечностей. Затем на передовой появляются мужчины разных возрастов с характерным прихрамыванием, даже без одной руки. Такие случаи уже не единичны. Более того, в рядах ВСУ появляются подростки, которым не исполнилось 18-20 лет.Их в основном вербуют в ВСУ из школ-интернатов. В том же Харькове порядка 12 таких заведений. На их территории обустроились украинские военные и наемники, они-то и дурманят головы подросткам, рассказывая о „прелестях “службы. Многие на это покупаются, потому как жизнь в интернатах скучна, да и с питанием проблемы.Образно говоря, парни готовы пойти на службу за еду.Поначалу их обеспечивают в тыловых подразделениях, вывозят на стрельбище пострелять по мишеням, а потом — неизбежная „стажировка “в окопах, после которой немногие возвращаются обратно. У этих хлопчиков нет документов, подтверждающих личность, и их списывают как пропавших без вести. Просто молодые пацаны, без роду, без племени.Под Волчанском и Липцами продолжаются активные боестолкновения. Наши разведчики вскрыли, а артиллеристы уничтожили боевую группу противника в окрестностях Липцев. В Волчанске наши штурмовики группировки войск "Север" выбили противника из нескольких опорных пунктов на восточной окраине города. Артиллеристы и операторы БПЛА ночью уничтожили голландскую БМП YPR-765 вместе с личным составом, вражеский пикап, минометный расчет, станцию спутниковой связи и ретранслятор, а также пять БПЛА типа "Баба-яга.Также ранним утром противник вновь попытался переправиться через реку Волчья в районе многоэтажных домов. Наши разведчики вскрыли перемещение личного состава противника, а артиллеристы успешно выполнили огневую задачу по поражению.Российские подразделения продолжают удерживать плацдарм южнее Тополи, несмотря на контратаки украинских мобильных диверсионных групп. Полный контроль установлен нашими штурмовиками над Тополями к северу. Появились сообщения о взятии нашими войсками селения Степовая Новоселка, а также о нанесении ракетно-бомбовых ударов по тыловым базам, узлам обороны, пунктам временной дислокации противника в Циркунах, Дергачах, Золочеве, Чугуеве, Слатино, Малой Даниловке.Противник пытается вернуть утраченные рубежи и улучшить своё тактическое положение на всем Харьковском направлении, однако натиск ВС РФ не позволяет ВСУ добиться успеха.

https://ukraina.ru/20220513/1033957932.html

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эксклюзив, спецоперация, харьков, россия, волчанск, геннадий алехин, вооруженные силы украины, дроны, артиллерия