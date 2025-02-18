Полковник Геннадий Алехин: ВСУ для затыкания дыр в обороне под Харьковом бросают в бой сирот из приютов - 18.02.2025 Украина.ру
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Полковник Геннадий Алехин: ВСУ для затыкания дыр в обороне под Харьковом бросают в бой сирот из приютов
Полковник Геннадий Алехин: ВСУ для затыкания дыр в обороне под Харьковом бросают в бой сирот из приютов - 18.02.2025 Украина.ру
Полковник Геннадий Алехин: ВСУ для затыкания дыр в обороне под Харьковом бросают в бой сирот из приютов
Что сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал харьковчанин, военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин в комментарии изданию Украина.ру. Его комментарий сопровождается картами
2025-02-18T17:46
2025-02-18T17:46
эксклюзив
спецоперация
харьков
россия
волчанск
геннадий алехин
вооруженные силы украины
дроны
артиллерия
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Активная фаза боевых действий не прекращается практически на всех участках Харьковского направления. Этому способствует в том числе морозная погода, когда колесная техника может передвигаться по замерзшим полевым и лесным грунтовым дорогам.Минобороны РФ официально подтвердил, что штурмовые подразделения группировки войск "Запад" освободили населенный пункт Фиголевка на западном берегу Оскола в 5 километрах к северу от ранее освобожденной Двуречной. Взятие Фиголевки позволит нам расширить плацдарм и вести дальнейшие наступательные действия в сторону Великого Бурлука, одновременно охватывая Купянск с севера и с запада.Также за минувшие сутки усилилось давление наших подразделений в направлении Долгонького, Дорошовки и Кондрашовки. Штурмовые группы проводят тактические манёвры, вынуждая украинские формирования отступать с занимаемых рубежей. На линии "Синьковка—Голубовка" идут ожесточённые бои. Противник пытается удержать оборонительные позиции, но российские войска продолжают расширять зону оперативного контроля, методично уничтожая украинские оборонительные укрепления.Южнее Купянска, в районах Загрызово, Зеленого Гая, Копанок и Новоегоровки продолжаются локальные боевые действия. Киевский режим еще удерживает небольшой участок левобережья Оскола в районе Купянска-Узлового, куда регулярно наносится огневое поражение ударными беспилотниками, дальнобойной артиллерией и РСЗО ВС РФ.Пытаясь удержать линию фронта, командование ВСУ перебрасывает свои резервы севернее и юго-восточнее Харькова. Под Волчанск и Липцы прибыли несколько штурмовых отрядов 92-й ОШБР из насильно мобилизованных жителей Харьковской области. Приведу только один пример.В Чугуевском, Волчанском, Богодуховском районах появились странные изолированные военные городки за колючей проволокой. Там собирают раненых и без конечностей. Затем на передовой появляются мужчины разных возрастов с характерным прихрамыванием, даже без одной руки. Такие случаи уже не единичны. Более того, в рядах ВСУ появляются подростки, которым не исполнилось 18-20 лет.Их в основном вербуют в ВСУ из школ-интернатов. В том же Харькове порядка 12 таких заведений. На их территории обустроились украинские военные и наемники, они-то и дурманят головы подросткам, рассказывая о „прелестях “службы. Многие на это покупаются, потому как жизнь в интернатах скучна, да и с питанием проблемы.Образно говоря, парни готовы пойти на службу за еду.Поначалу их обеспечивают в тыловых подразделениях, вывозят на стрельбище пострелять по мишеням, а потом — неизбежная „стажировка “в окопах, после которой немногие возвращаются обратно. У этих хлопчиков нет документов, подтверждающих личность, и их списывают как пропавших без вести. Просто молодые пацаны, без роду, без племени.Под Волчанском и Липцами продолжаются активные боестолкновения. Наши разведчики вскрыли, а артиллеристы уничтожили боевую группу противника в окрестностях Липцев. В Волчанске наши штурмовики группировки войск "Север" выбили противника из нескольких опорных пунктов на восточной окраине города. Артиллеристы и операторы БПЛА ночью уничтожили голландскую БМП YPR-765 вместе с личным составом, вражеский пикап, минометный расчет, станцию спутниковой связи и ретранслятор, а также пять БПЛА типа "Баба-яга.Также ранним утром противник вновь попытался переправиться через реку Волчья в районе многоэтажных домов. Наши разведчики вскрыли перемещение личного состава противника, а артиллеристы успешно выполнили огневую задачу по поражению.Российские подразделения продолжают удерживать плацдарм южнее Тополи, несмотря на контратаки украинских мобильных диверсионных групп. Полный контроль установлен нашими штурмовиками над Тополями к северу. Появились сообщения о взятии нашими войсками селения Степовая Новоселка, а также о нанесении ракетно-бомбовых ударов по тыловым базам, узлам обороны, пунктам временной дислокации противника в Циркунах, Дергачах, Золочеве, Чугуеве, Слатино, Малой Даниловке.Противник пытается вернуть утраченные рубежи и улучшить своё тактическое положение на всем Харьковском направлении, однако натиск ВС РФ не позволяет ВСУ добиться успеха.
https://ukraina.ru/20220513/1033957932.html
https://ukraina.ru/20250217/1061137167.html
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Геннадий Алёхин
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Геннадий Алёхин
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
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эксклюзив, спецоперация, харьков, россия, волчанск, геннадий алехин, вооруженные силы украины, дроны, артиллерия
Эксклюзив, Спецоперация, Харьков, Россия, Волчанск, Геннадий Алехин, Вооруженные силы Украины, дроны, артиллерия

Полковник Геннадий Алехин: ВСУ для затыкания дыр в обороне под Харьковом бросают в бой сирот из приютов

17:46 18.02.2025
 
© Украина.руАлехин. Карта СВО.
Алехин. Карта СВО. - РИА Новости, 1920, 18.02.2025
© Украина.ру
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Геннадий Алёхин авторы
Геннадий
Алёхин
полковник запаса, ветеран боевых действий
Все материалы
Кирилл
Курбатов
автор издания Украина.ру
Все материалы
Что сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал харьковчанин, военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин в комментарии изданию Украина.ру. Его комментарий сопровождается картами
Активная фаза боевых действий не прекращается практически на всех участках Харьковского направления. Этому способствует в том числе морозная погода, когда колесная техника может передвигаться по замерзшим полевым и лесным грунтовым дорогам.
Геннадий Алехин
13 мая 2022, 15:32
Геннадий Алехин: Кто онБывший харьковчанин, боевой офицер, руководитель информационной службы группировки федеральных войск во время Второй чеченской войны, ныне военный обозреватель
Минобороны РФ официально подтвердил, что штурмовые подразделения группировки войск "Запад" освободили населенный пункт Фиголевка на западном берегу Оскола в 5 километрах к северу от ранее освобожденной Двуречной. Взятие Фиголевки позволит нам расширить плацдарм и вести дальнейшие наступательные действия в сторону Великого Бурлука, одновременно охватывая Купянск с севера и с запада.
Также за минувшие сутки усилилось давление наших подразделений в направлении Долгонького, Дорошовки и Кондрашовки. Штурмовые группы проводят тактические манёвры, вынуждая украинские формирования отступать с занимаемых рубежей. На линии "Синьковка—Голубовка" идут ожесточённые бои. Противник пытается удержать оборонительные позиции, но российские войска продолжают расширять зону оперативного контроля, методично уничтожая украинские оборонительные укрепления.
Южнее Купянска, в районах Загрызово, Зеленого Гая, Копанок и Новоегоровки продолжаются локальные боевые действия. Киевский режим еще удерживает небольшой участок левобережья Оскола в районе Купянска-Узлового, куда регулярно наносится огневое поражение ударными беспилотниками, дальнобойной артиллерией и РСЗО ВС РФ.
Пытаясь удержать линию фронта, командование ВСУ перебрасывает свои резервы севернее и юго-восточнее Харькова. Под Волчанск и Липцы прибыли несколько штурмовых отрядов 92-й ОШБР из насильно мобилизованных жителей Харьковской области. Приведу только один пример.
В Чугуевском, Волчанском, Богодуховском районах появились странные изолированные военные городки за колючей проволокой. Там собирают раненых и без конечностей. Затем на передовой появляются мужчины разных возрастов с характерным прихрамыванием, даже без одной руки. Такие случаи уже не единичны. Более того, в рядах ВСУ появляются подростки, которым не исполнилось 18-20 лет.
Их в основном вербуют в ВСУ из школ-интернатов. В том же Харькове порядка 12 таких заведений. На их территории обустроились украинские военные и наемники, они-то и дурманят головы подросткам, рассказывая о „прелестях “службы. Многие на это покупаются, потому как жизнь в интернатах скучна, да и с питанием проблемы.
Образно говоря, парни готовы пойти на службу за еду.
Поначалу их обеспечивают в тыловых подразделениях, вывозят на стрельбище пострелять по мишеням, а потом — неизбежная „стажировка “в окопах, после которой немногие возвращаются обратно. У этих хлопчиков нет документов, подтверждающих личность, и их списывают как пропавших без вести. Просто молодые пацаны, без роду, без племени.
Под Волчанском и Липцами продолжаются активные боестолкновения. Наши разведчики вскрыли, а артиллеристы уничтожили боевую группу противника в окрестностях Липцев. В Волчанске наши штурмовики группировки войск "Север" выбили противника из нескольких опорных пунктов на восточной окраине города. Артиллеристы и операторы БПЛА ночью уничтожили голландскую БМП YPR-765 вместе с личным составом, вражеский пикап, минометный расчет, станцию спутниковой связи и ретранслятор, а также пять БПЛА типа "Баба-яга.
Также ранним утром противник вновь попытался переправиться через реку Волчья в районе многоэтажных домов. Наши разведчики вскрыли перемещение личного состава противника, а артиллеристы успешно выполнили огневую задачу по поражению.
Российские подразделения продолжают удерживать плацдарм южнее Тополи, несмотря на контратаки украинских мобильных диверсионных групп. Полный контроль установлен нашими штурмовиками над Тополями к северу. Появились сообщения о взятии нашими войсками селения Степовая Новоселка, а также о нанесении ракетно-бомбовых ударов по тыловым базам, узлам обороны, пунктам временной дислокации противника в Циркунах, Дергачах, Золочеве, Чугуеве, Слатино, Малой Даниловке.
Противник пытается вернуть утраченные рубежи и улучшить своё тактическое положение на всем Харьковском направлении, однако натиск ВС РФ не позволяет ВСУ добиться успеха.
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Роман Алехин СВО - РИА Новости, 1920, 17.02.2025
Вчера, 16:47
Военный эксперт Роман Алехин: ВС РФ после взятия Свердликово ударят ВСУ в Сумской области и окружат СуджуЧто сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал социальный технолог и военный волонтер из Курска Роман Алехин в комментарии изданию Украина.ру. Его комментарий сопровождается картами.
 
ЭксклюзивСпецоперацияХарьковРоссияВолчанскГеннадий АлехинВооруженные силы Украиныдроныартиллерия
 
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