https://ukraina.ru/20250218/1061181493.html

Выродившиеся "семёрочники" штампуют русофобские заявления – Захарова

Выродившиеся "семёрочники" штампуют русофобские заявления – Захарова - 18.02.2025 Украина.ру

Выродившиеся "семёрочники" штампуют русофобские заявления – Захарова

Россия выбрала реальные механизмы глобального управления, а "Большая семёрка" деградировала до штамповки штамповку бессмысленных антироссийских инициатив. Об этом на брифинге 18 февраля заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова

2025-02-18T20:20

2025-02-18T20:20

2025-02-18T20:20

новости

россия

украина

сша

владимир жириновский

большая семерка

брикс

шос

мария захарова

мид рф

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/01/0e/1060255990_0:57:3072:1785_1920x0_80_0_0_58a741d515616a1ec3f845d5c31f246b.jpg.webp

Дипломат обратила внимание журналистов на публикации о состоявшихся 15 февраля контактах глав внешнеполитических ведомств G7 на полях скандальной Мюнхенской конференции по безопасности."Обратили внимание, что в совместном заявлении по итогам этой встречи вновь содержатся угрозы в адрес нашей страны. Смысл в том, что если "семёрочники" усмотрят у нашей страны отсутствие доброй воли в отношении переговоров в контексте "прекращения войны против Украины", то попытаются заставить Россию понести, как там сказано, "ещё большие издержки", в том числе через механизм установления предельной цены на углеводороды", - сказала Захарова.Официальный представитель МИД России напомнила, что высокопоставленные чиновники западных государств заявляли о том, что ситуация для мира на Украине якобы ещё не созрела. Такие заявления делали и представители G7, отметила российский дипломат.При этом она отметила, что желания обижать цирк у неё нет."Мы неоднократно давали характеристику политическому облику нынешней "семёрки". Она давно выродилась из объединения для согласования позиций по основным глобальным вызовам, превратилась в орган координации мер давления на неугодные страны, включая штамповку бессмысленных антироссийских инициатив. Они запятнали свою репутацию неприглядными действиями и решениями", - заявила Захарова.По её словам, лишь наивные могут думать, что явленный в формате G7 "междусобойчик что-то решает в новых международных реалиях".По её словам, ни о какой её конструктивной роли G7 в деле глобального развития и стабилизации говорить не приходится."Кроме русофобской говорильни, кроме националистических вздохов ненависти в отношении тех, кого они называют своими врагами и оппонентами, ничего и нет", - сделала вывоз Захарова, критикуя G7."Россия сделала однозначный выбор в пользу реальных механизмов глобального управления. Речь в первую очередь идёт о форматах БРИКС и ШОС. В них представлены ведущие центры экономического роста и политического влияния в условиях объективной реальности формирующегося многополярного мира. Вот там и будем работать конструктивно", - резюмировала Захарова.Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Перезагрузка отношений РФ и США, предсказание Жириновского начинает сбываться. Итоги 18 февраля

https://ukraina.ru/20250218/1061180771.html

https://ukraina.ru/20250218/1061170550.html

россия

украина

сша

запад

британия

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, украина, сша, владимир жириновский, большая семерка, брикс, шос, мария захарова, мид рф, публичная дипломатия, дипломатия, международные отношения, международное право, международная политика, запад, внешняя политика, ес, британия, нефть, энергоресурсы