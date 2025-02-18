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"Конец Чирвы-Козыря": как правильно перепрятывать (сало) зерно

"Конец Чирвы-Козыря": как правильно перепрятывать (сало) зерно - 18.02.2025 Украина.ру

"Конец Чирвы-Козыря": как правильно перепрятывать (сало) зерно

Шёл 1958 год, в СССР проходили выборы в Верховный Совет, проводилась очередная антиалкогольная компания, в космос запускали искусственные спутники, а в Киеве снимали фильм о кулаках и коллективизации. Для людей того времени ничего нового он не рассказывал – они сами жили в те времена. А вот современный зритель многое уже позабыл

2025-02-18T16:00

2025-02-18T16:00

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К новому фильму режиссер Василий Игнатьевич Лапокныш подошел, имея в "копилке" уже такие признанные киноленты, как "Запорожец за Дунаем" (1953) и "Лимеривна" (1954). Во время войны он был фронтовиком, дослужился до звания майора, исполнял обязанности начальника штаба 239-го артполка 77-й стрелковой дивизии 51-й армии. До Великой Отечественной, Лапокныш успел закончить режиссёрский факультет Киевского музыкально драматичного института им. М. Лысенко и поработать на Киевской киностудии ассистентом режиссёра, пока его в 1933 году не призвали в армию. Отслужил, вернулся к работе, но в 1939 году его призвали опять. Пришлось повоевать в Польской компании (1939) и в боях против, как тогда было принято говорить, белофиннов в Зимней войне 1939-40 годов. Затем началась Великая Отечественная война, которую Лапокныш прошёл от начала, и до конца.Весной 1944 года его 239-й артполк сражался на Крымском полуострове, и тогда ещё капитан Лапокныш был награждён Орденом Отечественной войны I степени. В январе 1945 года он уже наступал на территории Латвийской ССР на вражескую группу армий "Курляндия". 24 января находясь на пункте наблюдения, майор Лапокныш корректировал огонь артдивизионов, в результате чего удалось оперативно уничтожить вражескую артбатарею, мешавшую продвижению нашей пехоты. Будущего кинорежиссёра наградили тогда довольно редким орденом Александра Невского.Ещё до войны Лапокныш познакомился с творчеством советского писателя и драматурга Ивана Микитенко. Тот был очень популярен в довоенном СССР, его пьесы ставили многие театры, но судьба драматурга, как и у многих довоенных представителей советской интеллигенции, сложилась трагически. В 1937 году его объявили врагом народа, и согласно официальной версии, писатель застрелился. До средины 1950-х пьесы Микитенко не ставились, а книги находились на спецхранении, и лишь потом, после смерти Сталина, вновь вернулись в библиотеки.Первый серьёзный успех к Микитенко пришёл после написанной в разгар коллективизации пьесы "Диктатура" (1929), которая и заинтересовала Лапокныша. В центре её сюжета "социальная напряжённость в украинском селе, связанная с нежеланием многим крестьян сдавать государству фиксированную часть урожая по государственным ценам". Это явление стало одной из основных причин последовавшей затем насильственной повальной коллективизации, чего до 1928 года Советский Союз не знал.Превратил пьесу в сценарий также фронтовик, известный украинский драматург и сценарист, в 1953-55 годах – заместитель министра культуры УССР, Александр Левада (настоящая фамилия – Косак). Он чудом избежал лагерей – в 1937 году арестовывался, но затем был отпущен за недостатком доказательств. Левада написал много пьес, комедий, поэм. Во время войны служил в газете Юго-Западного фронта "Советский воин", прошёл с ней через всю войну, был награжден малью "За боевые заслуги", орденами Отечественной войны обеих степеней. Орден первой степени писатель получил за составление в 1945 году литературно-художественного сборника "От Сталинграда до Вены".После войны Левада продолжил литературную деятельность. В 1957 году по его сценарию, написанному по пьесе А.Е. Корнейчука "Правда", на киностудии Довженко сняли первый фильм. "Конец Чирвы-Козыря" стал вторым. Потом ещё будут "Украинская рапсодия" (1958), "Эскадра уходит на запад" (1965, в соавт.), "Слово про Ванду Василевскую" (1965), "Берег надежды" (1967), "Семья Коцюбинских" (1970).Композитором киноленты стал лауреат Сталинской премии 1951 года Юлий Мейтус – автор восемнадцати опер, симфонических, вокальных произведений и музыки к фильмам. Премию он получил за оперу "Молодая гвардия" (1947).По сюжету фильма, главные действия происходят осенью 1929 года, на пороге первой пятилетки, в украинском селе Горбачи. С одной стороны строятся заводы, фабрики, Днепрогэс, с другой – кулаки не хотят продавать по фиксированным ценам, как это положено законом, часть своего урожая государству, и стране не хватает продовольствия. В разгар заготовки хлеба Антин Чирва-Козырь (которому атаман Зелёный даже когда-то подарил бинокль) зарывает в землю 600 пудов зерна, чтобы не продать советской власти по фиксированной цене ни пуда (а сдать он должен всего 60). Кулак рассчитывает, что через два месяца цена на зерно взлетит вдвое, а через год "сама советская власть мне в ноги поклонится" – "у кого хлеб, у того и диктатура". Кстати, упоминание атамана Зелёного конкретизирует регион, где происходят события фильма – юг Киевской губернии, территория современных Киевской и Черкасской областей.Для организации хлебозаготовок в село приезжает активист из рабочих-металлургов Григорий Дударь. Первое собрание в колхозе срывается из-за действий кулаков – они поджигают помещение, где должно пройти голосование. Все же Дударю удается склонить на свою сторону бедных крестьян.Хорошо показаны действия хлебозаготовителя Лопуха, "подмазанного" кулаками различными подачками. Он закрывает глаза на их художества, и перекладывает обязательства по сдаче хлеба на других крестьян – "середняков". Тем самым он вызывает среди "середняков" недовольство и толкает их в объятия "кулаков". У автора этой публикации прадед так же был раскулачен, и местный сельский партактив действовал приблизительно такими же методами. Только не было такого правильного рабочего, который приехал и навел порядок. В результате раскулачили как раз середняков, и председатель ещё и присвоил себе сруб, в котором была мельница, чтобы собрать из него потом себе дом – это вместо того, чтобы оставить мельницу колхозу. Произвол на довоенной Украине нижнего управленческого звена ещё ждет своих исследователей.В итоге о расположении тайника с зерном Чирвы-Козыря власти сообщает никто иной, как его сын Грицько, стыдящийся отца и влюбленный в комсомольскую активистку Оксану. Выдав тайник отца, Грицько показывает, что он – на стороне народа. Он завоевывает симпатию Оксаны, но в то же время становится лютым врагом старшего Чирвы. В этом была трагедия того времени – решение глобальных социально-экономических проблем страны сталкивало друг с другом недавних друзей, родственников, членов семей.Создатели фильма в первую очередь пытались показать драму, отношения между родителями и детьми в непростых условиях того времени – Грицьку предстояло пойти против родного отца ради общего блага. Следует отметить, что негативный образ кулака – врага Советской власти, крестьянства, крепко закрепился в советском кинематографе. Однако, явление кулачества было не столь масштабным, как его изображают сегодня. Согласно сводкам ГУГБ НКВД на 15 августа 1937 года было арестовано всего около 46 000 бывших кулаков. Часть их оказывала Советской власти ожесточенное сопротивление – уничтожали зерно и скот, поджигали склады, саботировали посевные. Доходило и до вооруженных столкновений. Коллективизацию в СССР всё же провели, в результате чего была реализована мечта царского премьер-министра Петра Аркадьевича Столыпина – отечественная деревня перешла с натурального хозяйствования на профессиональное сельхозпроизводство. Только достигнуто это было другими путями и с другими целями.В финале фильма "Конец Чирвы-Козыря" Чирва пытается застрелить заезжего рабочего-активиста Дударя, но по ошибке наносит ранение своему куму Петру Малоштану. В результате победы на кулаками крестьянам удается не только собрать хлеб, но и перевыполнить план.Актёрский ансамбль в фильме подобрался звёздный. Роль Григория Дударя досталась Павлу Усовниченко, который начал сниматься в кино еще с 1936 года, сыграл в таких лентах как "Максим Перепелица" (1955), "Овод" (1955), "Мальва" (1956). Главного его антагониста – Чирву-Козыря, талантливо изобразил популярный советский актер Александр Хвыля, известный публике того времени благодаря ролям Кармелюка в киноленте "Кармелюк" (1938), Пархоменко в "Александре Пархоменко" (1942), Кореня в "Кубанских казаках" (1949). Но главные роли у Хвыли были ещё впереди – казак Чуб в "Вечерах на хуторе близ Диканьки" (1961) и Морозко в одноименном фильме 1964 года. После той роли Хвыля надолго стал главным всесоюзным Дедом Морозом.Роль Оксаны досталась Аде Роговцевой – это была уже её четвертая заметная роль в кино. Бойкую селянку, дочку одного из кулаков, Параню Пивень, сыграла звезда фильма "Молодая гвардия" (1948), Тамара Носова. Современные поколения больше её знают по ролям тётушки Аксал из "Королевства кривых зеркал" (1963), Комарихи, возлюбленной Яшки-артиллериста, из "Свадьбы в Малиновке" (1967) и донны Розы д’Альвадорец из "Здравствуйте, я ваша тетя!" (1975).Премьера "Конец Чирвы-Козыря" состоялась 18 февраля 1959 года. Фильм не стал прорывом в киноискусстве или шедевром, хотя и не вызвал антипатий и жесткой критики. Это уже после распада Советского Союза его в Украине яростно раскритиковали и заклеймили "агиткой коммуняк". Создателей картины обвиняли также и в попытке скрыть правду о причинах Голодомора. На сегодня фильм практически забыт, но для ценителей и знатоков украинского кино его, несомненно, стоило бы посмотреть и с точки зрения актёрской игры и режиссуры, и с точки зрения знакомства с историей своей страны и отечественного кино.

https://ukraina.ru/20200525/1027775917.html

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