Лавров рассказал об итогах переговоров России и США в Эр-Рияде
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Делегации России и США провели в Саудовской Аравии успешные переговоры, обсудив не все, но многие важные вопросы. Об этом 18 февраля сообщил журналистам глава МИД РФ Сергей Лавров.
Глава российской дипломатии отметил, что встреча в Эр-Рияде проходила по решению президентов России и США. Переговоры в Саудовской Аравии позволяли проработать вопросы, выносимые на личную встречу Владимира Путина и Дональда Трампа.
"Мы встречались по решению президентов, которые договорились вести дело к подготовке очередного саммита, и с этой целью министрам иностранных дел, советникам по национальной безопасности было поручено встретиться и посмотреть, что необходимо проработать перед тем, как президенты могут начать договариваться о конкретной дате или сроках проведения саммита", - сказал Лавров.
Он отметил, что для недопущения торпедирования диалога России и США надо налаживать отношения налаживать.
"Чем мы сегодня и занимались, - отметил Лавров. - И, скажу откровенно - небезуспешно. Далеко не всё мы обсудили, что пока ещё нас разделяет, но подход концептуальный к дальнейшей работе был определён ещё президентами в ходе их телефонного разговора".
Глава российской дипломатии остался доволен состоявшимися в Эр-Рияде переговорами.
"Мы ощутили полную решимость, конкретный настрой наших американских коллег продвигать это движение вперед, как поручили президенты, активным образом, и мы тоже этим будем заниматься", - констатировал глава МИД РФ.
Говоря об итогах переговоров, он отметил, что стороны договорились "создавать условия по мере процессов, связанных с урегулированием кризиса на Украине, параллельно создавать условия для того, чтобы наше сотрудничество возобновилось в полном объеме и расширилось на самые разные сферы".
Также в общении с прессой Лавров заявил, что не видел сообщений о договорённости Москвы и Вашингтона по некоему "трёхступенчатому плану" урегулирования украинского конфликта. По словам министра, глава МИД Польши Радослав Сикорский заявлял об обсуждении такого плана на Мюнхенской конференции по безопасности со спецпредставителем президента США по Украине Китом Келлогом.
Глава МИД России сказал журналистам, что участвовавшие в переговорах глава Госдепа США Марко Рубио и помощник президента США по нацбезопасности Майк Уолтц назвали сообщения о мифическом "нетипичном" плане из трёх пунктов ложными.
"Сикорский, комментируя этот план сказал, что он не может раскрыть детали. План "нетипичный, но может быть весьма интересным". Я спросил сегодня у Рубио и у Уолца, что это означает, они сказали, что это фейк", - сообщил журналистам Лавров.
Переговоры высокого уровня делегаций России с США состоялись в столице Саудовской Аравии на территории королевского комплекса Альбасатин в первой половине дня 18 февраля. Они длились 4,5 часа.
Москву на переговорах представляли глава МИД РФ Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков. В состав российской делегации также входил глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев. Вашингтон представляли помощник президента США по национальной безопасности Майк Уолтц, спецпосланник американского лидера по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф и госсекретарь Марко Рубио.
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