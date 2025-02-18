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МИД РФ поражается требованию ЕС дать место за столом переговоров по Украине

МИД РФ поражается требованию ЕС дать место за столом переговоров по Украине - 18.02.2025 Украина.ру

МИД РФ поражается требованию ЕС дать место за столом переговоров по Украине

Евросоюз много лет мог вести переговоры по урегулированию украинской проблемы и теперь требует себе места в диалоге России и США. об этом февраля сообщил журналистам замглавы МИД РФ Александр Грушко.

2025-02-18T15:34

2025-02-18T15:34

2025-02-18T15:34

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"На сегодняшний день страны Евросоюза и европейцы требуют почему-то места за столом переговоров по урегулированию украинского конфликта. Это просто поражает, поскольку в течение многих лет они за этим столом находились", — цитирует Грушко информагенство Regnum.Грушко напомнил, что Грушко ранее государства ЕС заявляли о желании нанести стратегическое поражение России. По его словам, такие намерения исключили возможность участия представителей Евросоюза в переговорном процессе и вокруг него.По мнению замминистра иностранных дел России, государства ЕС могут помочь в урегулировании украинского конфликта прекращением поставок оружия для Киева.Грушко отметил, сообщает РИА Новости, что "весь смысл европейской политики заключался в том, чтобы не дать конфликту закончиться с применением политико-дипломатических средств, а продолжать его до полной победы над Россией".Он также напомнил журналистам, что ранее Москва неоднократно заявляла своё негативное отношение к идее размещения на Украине военнослужащих стран Европы под предлогом миротворчества или иным способом."Отрицательно. И об этом мы много раз говорили. Под какой бы личиной они там не находились, это шаг в сторону эскалации, а не деэскалации", - сказал Грушко.Переговоры высокого уровня делегаций России с США начались в Эр-Рияде на территории королевского комплекса Альбасатин утром 18 февраля. Представители Евросоюза и Киева возмутились отказом Москвы и Вашингтона видеть их за столом переговоров. Об этом было заявлено накануне Владимиром Зеленским и участниками экстренного неформального саммита ЕС в Париже.Накануне помощник российского президента Юрий Ушаков, также участвующий в приговорах в Эр-Рияде, констатировал провал усилий Запада по сдерживанию России. Глава МИД РФ Сергей Лавров отметил бесполезность представителей ЕС в диалоге Москвы и Вашингтона.Больше новостей дня представлено в обзоре Старт переговоров в Эр-Рияде, зверства ВСУ, банкротство Европы. Главное на Украине на 13:00 18 февраля

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