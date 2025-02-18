МИД РФ поражается требованию ЕС дать место за столом переговоров по Украине - 18.02.2025 Украина.ру
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МИД РФ поражается требованию ЕС дать место за столом переговоров по Украине
МИД РФ поражается требованию ЕС дать место за столом переговоров по Украине - 18.02.2025 Украина.ру
МИД РФ поражается требованию ЕС дать место за столом переговоров по Украине
Евросоюз много лет мог вести переговоры по урегулированию украинской проблемы и теперь требует себе места в диалоге России и США. об этом февраля сообщил журналистам замглавы МИД РФ Александр Грушко.
2025-02-18T15:34
2025-02-18T15:34
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"На сегодняшний день страны Евросоюза и европейцы требуют почему-то места за столом переговоров по урегулированию украинского конфликта. Это просто поражает, поскольку в течение многих лет они за этим столом находились", — цитирует Грушко информагенство Regnum.Грушко напомнил, что Грушко ранее государства ЕС заявляли о желании нанести стратегическое поражение России. По его словам, такие намерения исключили возможность участия представителей Евросоюза в переговорном процессе и вокруг него.По мнению замминистра иностранных дел России, государства ЕС могут помочь в урегулировании украинского конфликта прекращением поставок оружия для Киева.Грушко отметил, сообщает РИА Новости, что "весь смысл европейской политики заключался в том, чтобы не дать конфликту закончиться с применением политико-дипломатических средств, а продолжать его до полной победы над Россией".Он также напомнил журналистам, что ранее Москва неоднократно заявляла своё негативное отношение к идее размещения на Украине военнослужащих стран Европы под предлогом миротворчества или иным способом."Отрицательно. И об этом мы много раз говорили. Под какой бы личиной они там не находились, это шаг в сторону эскалации, а не деэскалации", - сказал Грушко.Переговоры высокого уровня делегаций России с США начались в Эр-Рияде на территории королевского комплекса Альбасатин утром 18 февраля. Представители Евросоюза и Киева возмутились отказом Москвы и Вашингтона видеть их за столом переговоров. Об этом было заявлено накануне Владимиром Зеленским и участниками экстренного неформального саммита ЕС в Париже.Накануне помощник российского президента Юрий Ушаков, также участвующий в приговорах в Эр-Рияде, констатировал провал усилий Запада по сдерживанию России. Глава МИД РФ Сергей Лавров отметил бесполезность представителей ЕС в диалоге Москвы и Вашингтона.Больше новостей дня представлено в обзоре Старт переговоров в Эр-Рияде, зверства ВСУ, банкротство Европы. Главное на Украине на 13:00 18 февраля
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новости, украина, москва, россия, владимир зеленский, сергей лавров, ес, сво, переговоры, дипломатические отношения, публичная дипломатия, дипломатия, международное право, международная политика, международные отношения, сша, саудовская аравия
Новости, Украина, Москва, Россия, Владимир Зеленский, Сергей Лавров, ЕС, СВО, переговоры, дипломатические отношения, публичная дипломатия, дипломатия, международное право, Международная политика, международные отношения, США, Саудовская Аравия

МИД РФ поражается требованию ЕС дать место за столом переговоров по Украине

15:34 18.02.2025
 
© Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкВстреча глав МИД РФ и Швеции С. Лаврова и А. Линде
Встреча глав МИД РФ и Швеции С. Лаврова и А. Линде
© Пресс-служба МИД РФ
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Евросоюз много лет мог вести переговоры по урегулированию украинской проблемы и теперь требует себе места в диалоге России и США. об этом февраля сообщил журналистам замглавы МИД РФ Александр Грушко.
"На сегодняшний день страны Евросоюза и европейцы требуют почему-то места за столом переговоров по урегулированию украинского конфликта. Это просто поражает, поскольку в течение многих лет они за этим столом находились", — цитирует Грушко информагенство Regnum.
Грушко напомнил, что Грушко ранее государства ЕС заявляли о желании нанести стратегическое поражение России. По его словам, такие намерения исключили возможность участия представителей Евросоюза в переговорном процессе и вокруг него.
По мнению замминистра иностранных дел России, государства ЕС могут помочь в урегулировании украинского конфликта прекращением поставок оружия для Киева.
Грушко отметил, сообщает РИА Новости, что "весь смысл европейской политики заключался в том, чтобы не дать конфликту закончиться с применением политико-дипломатических средств, а продолжать его до полной победы над Россией".
"Это исключает какую-либо роль Евросоюза и европейских стран в предстоящих переговорах, надеемся, что они будут, по урегулированию конфликта на Украине и вокруг него", - констатировал Грушко.
Он также напомнил журналистам, что ранее Москва неоднократно заявляла своё негативное отношение к идее размещения на Украине военнослужащих стран Европы под предлогом миротворчества или иным способом.
"Отрицательно. И об этом мы много раз говорили. Под какой бы личиной они там не находились, это шаг в сторону эскалации, а не деэскалации", - сказал Грушко.
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Переговоры высокого уровня делегаций России с США начались в Эр-Рияде на территории королевского комплекса Альбасатин утром 18 февраля. Представители Евросоюза и Киева возмутились отказом Москвы и Вашингтона видеть их за столом переговоров. Об этом было заявлено накануне Владимиром Зеленским и участниками экстренного неформального саммита ЕС в Париже.
Накануне помощник российского президента Юрий Ушаков, также участвующий в приговорах в Эр-Рияде, констатировал провал усилий Запада по сдерживанию России. Глава МИД РФ Сергей Лавров отметил бесполезность представителей ЕС в диалоге Москвы и Вашингтона.
Больше новостей дня представлено в обзоре Старт переговоров в Эр-Рияде, зверства ВСУ, банкротство Европы. Главное на Украине на 13:00 18 февраля
 
НовостиУкраинаМоскваРоссияВладимир ЗеленскийСергей ЛавровЕССВОпереговорыдипломатические отношенияпубличная дипломатиядипломатиямеждународное правоМеждународная политикамеждународные отношенияСШАСаудовская Аравия
 
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