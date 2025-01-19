https://ukraina.ru/20250119/1060353947.html

Будут сравнивать с "позором в Афганистане": Таратута о рискованном решении Трампа

Будут сравнивать с "позором в Афганистане": Таратута о рискованном решении Трампа - 19.01.2025 Украина.ру

Будут сравнивать с "позором в Афганистане": Таратута о рискованном решении Трампа

Поскольку мирные инициативы избранного президента США Дональда Трампа обречены, новый лидер Америки, вероятно, предпочел переложить бремя украинского конфликта на европейцев. В то же время Трамп прекрасно понимает, что выход США из "игры" может привести к валу обвинений в слабости президента

2025-01-19T11:40

2025-01-19T11:40

2025-01-19T11:57

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Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал американист, журналист Михаил Таратута.По его словам, такой шаг, выход Америки из украинского конфликта, неминуемо будут сравнивать с "позорным выводом войск из Афганистана".Он также добавил, что есть и еще один, но маловероятный, сценарий развития событий."Это, если наши переговоры с Соединенными Штатами выйдут на обсуждение глобальной стратегической стабильности или, как выражается Трамп, на "большую сделку". Тогда вопрос об Украине может стать периферийным, не имеющим для Вашингтона принципиального значения", — объяснил Таратута.Ранее в интервью изданию Украина.ру российский политический деятель, директор Института международных политических и экономических стратегий - РУССТРАТ Елена Панина тоже высказала точку зрения, что при Трампе Америка "перекинет" на Европу все военные расходы.По ее словам, Франция и Германия станут ведущими странами в поставках оружия на Украину.Подробнее об этом в интервью Елены Паниной: У Трампа есть два способа завершить войну на Украине, но России не подходит ни одинПолный текст интервью Что Трамп мятежный нам готовит? Михаил Таратута о возможных вариантах развития событий вокруг Украины

https://ukraina.ru/20250117/1060336550.html

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новости, украина, сша, америка, дональд трамп, европа, запад, киев, детали