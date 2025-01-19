Будут сравнивать с "позором в Афганистане": Таратута о рискованном решении Трампа - 19.01.2025 Украина.ру
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Будут сравнивать с "позором в Афганистане": Таратута о рискованном решении Трампа
Будут сравнивать с "позором в Афганистане": Таратута о рискованном решении Трампа - 19.01.2025 Украина.ру
Будут сравнивать с "позором в Афганистане": Таратута о рискованном решении Трампа
Поскольку мирные инициативы избранного президента США Дональда Трампа обречены, новый лидер Америки, вероятно, предпочел переложить бремя украинского конфликта на европейцев. В то же время Трамп прекрасно понимает, что выход США из "игры" может привести к валу обвинений в слабости президента
2025-01-19T11:40
2025-01-19T11:57
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Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал американист, журналист Михаил Таратута.По его словам, такой шаг, выход Америки из украинского конфликта, неминуемо будут сравнивать с "позорным выводом войск из Афганистана".Он также добавил, что есть и еще один, но маловероятный, сценарий развития событий."Это, если наши переговоры с Соединенными Штатами выйдут на обсуждение глобальной стратегической стабильности или, как выражается Трамп, на "большую сделку". Тогда вопрос об Украине может стать периферийным, не имеющим для Вашингтона принципиального значения", — объяснил Таратута.Ранее в интервью изданию Украина.ру российский политический деятель, директор Института международных политических и экономических стратегий - РУССТРАТ Елена Панина тоже высказала точку зрения, что при Трампе Америка "перекинет" на Европу все военные расходы.По ее словам, Франция и Германия станут ведущими странами в поставках оружия на Украину.Подробнее об этом в интервью Елены Паниной: У Трампа есть два способа завершить войну на Украине, но России не подходит ни одинПолный текст интервью Что Трамп мятежный нам готовит? Михаил Таратута о возможных вариантах развития событий вокруг Украины
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новости, украина, сша, америка, дональд трамп, европа, запад, киев, детали
Новости, Украина, США, Америка, Дональд Трамп, Европа, Запад, Киев, детали

Будут сравнивать с "позором в Афганистане": Таратута о рискованном решении Трампа

11:40 19.01.2025 (обновлено: 11:57 19.01.2025)
 
© Win McNamee/Getty Images Фото: дебаты между кандидатами в президенты США от Демократической и Республиканской партий — Камалой Харрис и Дональдом Трампом
Фото: дебаты между кандидатами в президенты США от Демократической и Республиканской партий — Камалой Харрис и Дональдом Трампом
© Win McNamee/Getty Images
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Поскольку мирные инициативы избранного президента США Дональда Трампа обречены, новый лидер Америки, вероятно, предпочел переложить бремя украинского конфликта на европейцев. В то же время Трамп прекрасно понимает, что выход США из "игры" может привести к валу обвинений в слабости президента
Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал американист, журналист Михаил Таратута.
По его словам, такой шаг, выход Америки из украинского конфликта, неминуемо будут сравнивать с "позорным выводом войск из Афганистана".
"Трамп понимает, что при таком решении рискует потерять поддержку части республиканцев в Конгрессе, а это ставит под удар задуманные им реформы. Последние для него гораздо важнее, чем всё, что происходит за пределами страны", — считает американист.
Он также добавил, что есть и еще один, но маловероятный, сценарий развития событий.
"Это, если наши переговоры с Соединенными Штатами выйдут на обсуждение глобальной стратегической стабильности или, как выражается Трамп, на "большую сделку". Тогда вопрос об Украине может стать периферийным, не имеющим для Вашингтона принципиального значения", — объяснил Таратута.
Ранее в интервью изданию Украина.ру российский политический деятель, директор Института международных политических и экономических стратегий - РУССТРАТ Елена Панина тоже высказала точку зрения, что при Трампе Америка "перекинет" на Европу все военные расходы.
По ее словам, Франция и Германия станут ведущими странами в поставках оружия на Украину.
Подробнее об этом в интервью Елены Паниной: У Трампа есть два способа завершить войну на Украине, но России не подходит ни один
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Полный текст интервью Что Трамп мятежный нам готовит? Михаил Таратута о возможных вариантах развития событий вокруг Украины
 
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