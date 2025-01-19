Будут сравнивать с "позором в Афганистане": Таратута о рискованном решении Трампа
11:40 19.01.2025 (обновлено: 11:57 19.01.2025)
© Win McNamee/Getty Images Фото: дебаты между кандидатами в президенты США от Демократической и Республиканской партий — Камалой Харрис и Дональдом Трампом
© Win McNamee/Getty Images
Поскольку мирные инициативы избранного президента США Дональда Трампа обречены, новый лидер Америки, вероятно, предпочел переложить бремя украинского конфликта на европейцев. В то же время Трамп прекрасно понимает, что выход США из "игры" может привести к валу обвинений в слабости президента
Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал американист, журналист Михаил Таратута.
По его словам, такой шаг, выход Америки из украинского конфликта, неминуемо будут сравнивать с "позорным выводом войск из Афганистана".
"Трамп понимает, что при таком решении рискует потерять поддержку части республиканцев в Конгрессе, а это ставит под удар задуманные им реформы. Последние для него гораздо важнее, чем всё, что происходит за пределами страны", — считает американист.
Он также добавил, что есть и еще один, но маловероятный, сценарий развития событий.
"Это, если наши переговоры с Соединенными Штатами выйдут на обсуждение глобальной стратегической стабильности или, как выражается Трамп, на "большую сделку". Тогда вопрос об Украине может стать периферийным, не имеющим для Вашингтона принципиального значения", — объяснил Таратута.
Ранее в интервью изданию Украина.ру российский политический деятель, директор Института международных политических и экономических стратегий - РУССТРАТ Елена Панина тоже высказала точку зрения, что при Трампе Америка "перекинет" на Европу все военные расходы.
Подробнее об этом в интервью Елены Паниной: У Трампа есть два способа завершить войну на Украине, но России не подходит ни один
17 января, 11:22"Как будто позвал выпить": в Словакии возмутились поведением Зеленского, но все равно предложили помощьВладимир Зеленский пригласил премьера Словакии Роберта Фицо в Киев в столь развязной манере, "как будто предложил выпить пива", что недопустимо в дипломатии. Такое заявление сделал вице-спикер словацкого парламента Тибор Гашпар в беседе с агентством РИА Новости