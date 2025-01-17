https://ukraina.ru/20250117/1060323816.html

Елена Панина: У Трампа есть два способа завершить войну на Украине, но России не подходит ни один

Елена Панина: У Трампа есть два способа завершить войну на Украине, но России не подходит ни один - 17.01.2025 Украина.ру

Елена Панина: У Трампа есть два способа завершить войну на Украине, но России не подходит ни один

Надежды и эйфория насчет команды Трампа в нашем экспертном сообществе явно преувеличены. В стратегии Трампа ничего не меняется: Россию нужно ослабить, не дать России одержать стратегическую победу на украинском направлении. Это мы сейчас и наблюдаем.

2025-01-17T06:30

2025-01-17T06:30

2025-01-17T06:30

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Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказала российский политический деятель, директор Института международных политических и экономических стратегий - РУССТРАТ Елена Панина.Советник Дональда Трампа по национальной безопасности Майк Уолц в интервью ABC News заявил, что Украина должна решить "проблемы с живой силой", снизив возраст мобилизации до 18 лет. Financial Times со ссылкой на источник констатирует, что Трамп отказался от обещания закончить конфликт на Украине за 24 часа- Как вы считаете, какую стратегию изберет команда Трампа, инаугурация которого состоится 20 января, по украинскому вопросу?- Эта стратегия проявилась уже давно. Будут сделаны все попытки принудить Россию к невыгодному для нашей страны перемирию по линии боевого соприкосновения, оставив в подвешенном состоянии новые регионы, поскольку на границы ДНР, Запорожской и Херсонской областей наши войска пока не вышли.Надежды и эйфория, которые в последнее время высказывались в нашем экспертном сообществе насчет команды Трампа, явно преувеличены. Вместе с тем надо понимать, что Трамп обещал прекратить украинский конфликт. У Трампа есть задача более глобальная это противостояние с Китаем и доминирование в Арктике, поэтому его задача прекратить войну на украинском направлении, или переложить ее на Евросоюз. Могут быть быстрые шаги, если удастся дожать Россию, чего, мы надеемся, не произойдет. Либо сворачивать конфликт в течение двух лет.В стратегии команды Трампа ничего не меняется: Россию нужно ослабить, не дать России одержать стратегическую победу на украинском направлении. Это мы сейчас и наблюдаем.- Байден недавними санкциями против энергосектора России и поставками оружия Украине подготовил Трампу почву для давления на Россию во время возможных переговоров. Как нам выйти из этой ловушки?- Это сознательная политика, которая четко просматривается. У Байдена и Трампа были встречи, где эти вопросы, вероятно, оговаривались. Демократическая партия максимально создает условия для ослабления позиций России. А тем временем со стороны команда Трампа звучат заявления о том, что для будущего президентства Трампа создают невыносимые условия, которые он не сможет преодолеть, поскольку необходимо преодолеть сопротивление Конгресса. Все это игра. Единственное, что мы можем сделать, это идти дальше, освобождать территории, усиливать наши позиции на театре военных действий.- Трамп собирается снизить присутствие США в Европе, какие европейские страны смогут заменить Вашингтон в вопросе военного снабжения Украины?- Продавить нашего президента не удастся на невыгодную для России заморозку. Наш президент неоднократно говорил, что нам нужен мир, а не перемирие, которое, через короткое время превратится в еще более кровавую войну против России.Если им не удастся продавить, то будет использован длинный вариант: перекинуть на Европу все военные расходы. Здесь на первое место выходит Франция. И Германия, в какой-то степени будет участвовать в этом. Но США сейчас выкачивают из Германии технические возможности, крупные немецкие предприятия перебазируются в США. А основой производства вооружений и поставок, в том числе и на Украину, всегда является развитая промышленность. Но у Германии показ запас прочности большой, хотя он быстро иссякает. Поэтому Франция и Германия это две ведущие страны, которые будут поставлять на Украину оружие.- Считаете ли вы вероятным сценарий вооруженного столкновения с европейскими странами к 2028-29 годах, как об этом уже заявляли европейские политики?- К сожалению, такой сценарий очень вероятен, если события будут развиваться по той схеме, о которой мы сейчас говорили. Но новая команда Трампа не заинтересована в глобальном ядерном конфликте. Их задача сделать Америку снова великой, но делать это в мире, который разрушен ядерной войной, нецелесообразно.Поэтому мир, в том числе Европу, ослабленную вассальной зависимостью от США, надо сохранять. Их цель Канада, Гренландия, Канада, Панамский канал и полное доминирование в Арктике. Выдавить с Северного морского пути, или хотя бы ослабить влияние России и Китая, поскольку у нас сейчас соглашение с Пекином о совместной эксплуатации СМП.Поэтому Трамп не заинтересован в разрастании конфликта до глобальных масштабов. Этот фактор сдерживания будет иметь место. Так что такой конфликт возможен, но не при нынешней администрации США. А Трампу надо обеспечить преемственность Джей Ди Вэнсу в Республиканской партии. Трамп видит себя человеком, который вернет былую мощь Америке, когда она доминировала во всем мире. И его задача не просто выйти на этот уровень, а превзойти его, включая космические проекты.- Получается, что Гренландия в шкале ценностей Трампа и его команды стоит выше Украины?- Не только Гренландия, но и Канада. Америке нужна полноценная арктическая прибрежная полоса, чтобы участвовать в разработках арктического шельфа. Там сейчас доминирует Россия, и ее таким образом оттуда надо выдавить.К тому же, если Трамп поставит под свой контроль Панамский канал и получит колоссальную часть мирового судоходства, это будет мощнейший прорыв Америки в глобальном доминировании. То есть Трамп прямо говорит, что будет решать такие масштабные задачи.Но просто так свернуть проект "Украина", сдать ее России и тем самым усилить Россию Трамп не может. Он на это не пойдет. А если бы он на это пошел, ему бы не дали это сделать.- И можем ли мы поставить некий заслон этим экспансионистским планам США?- Только один. Надо перестраивать систему управления, надо прекратить разбазаривать средства, надо концентрировано направлять все наши инвестиции, научные изыскания и оборонные возможности в Арктику.Севморпуть – это же наше колоссальное военное преимущество. А если на Гренландии будут стоят натовские ракеты, они его будут полностью сверху просматривать.У нас нет союзников кроме армии и флота. У нас есть только попутчики в виде Китая, Индии и других стран Глобального Юга. Да, необходимость противостояния американской гегемонии сплачивало нас и создавало БРИКС и ШОС. Но часть глобалистской верхушки, которая стоит за Трампом, поняла, что перегнули палку и будут немного пересматривать свою позицию. Поэтому через короткое время уже не будет моральной основы для объединения стран Глобального Юга.То есть нам надо рассчитывать только на себя, используя такие временные союзы с теми или иными странами. Например, Индия не хотела полного диктата США, поэтому Советский Союз и России были для нее удобными партнерами.То же самое касается Китая. Россия для Китая – это тыл. Если бы США, не дай бог, удалось использовать Россию для прокси-войны с Китаем, китайцам было бы очень плохо. Но, повторюсь, рассчитывать нам надо только на себя. А для этого нам надо менять внутреннюю политику.Сейчас выстраивается новый мир. Если Россия не обеспечит прорыв в этом новом мире, мы можем вообще не сохраниться в своих нынешних границах. Вот и Трамп пытается обеспечить доминирование США на столетие вперед.- А российско-иранский договор о всеобъемлющем сотрудничестве?- Очень хорошо, что он все-таки будет подписан. Все-таки США через Британию проделали большую работу, чтобы сподвигнуть иранские элиты отказаться от стратегического сотрудничества с Россией, потому что оно предполагает и ядерные проекты. К счастью, иранским элитам хватило ума понять, куда страну затягивают серые кардиналы, которые выстроились вокруг президента Масуда Пезешкиана.Мы же помним, как сам Пезешкиан выступил на Генассамблее ООН против России. Как вы знаете, кронпринц (наследник прежней иранской династии Пехлеви) живет в США. Его в любой момент могут снова привести к власти. Американцы уже пытались спровоцировать внутренние беспорядки в Иране. Просто Аятолла Хаменеи и КСИР поняли, в какую ловушку они могут попасть и ушли от этого.Надеюсь, что подписание договора между Москвой и Тегераном Россию тоже усилит. Потому что это стратегическое партнерство на важном логистическом направлении и это ось Китай-Иран-КНДР-Россия. Индия – 50 на 50, у нее свои интересы, но эту ось надо продолжать выстраивать. И для этого нам нужно в том числе направлять все ресурсы на прорывные направления, включая Арктику.- Нынешние перемирие между Израилем и ХАМАС – это все же успех Трампа?- Да. Конечно, Трамп будет поддерживать Израиль, учитывая позицию его зятя и связи с израильскими правыми кругами. Но на нынешнем этапе Трамп хочет выглядеть миротворцем, потому что он с этим шел на выборы. Симпатии палестинцев, которые рассеяны по всему миру, исламского мира для него тоже важны.Но понятно, что этот конфликт свернут не будет. Так же, как и украинский. Трамп же говорил, что Иерусалим – столица Израиля. В этом отношении ничего не изменится, просто его политика более умная и более гибкая. надо отдать должное, у него очень сильная и умная команда.Подробнее о ближневосточном конфликте Ближний Восток: Трамп договорился о мире?

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2025

Денис Рудометов

Денис Рудометов

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Денис Рудометов

интервью, россия, сша, украина, дональд трамп, елена панина, джо байден, украина.ру, financial times, ес