https://ukraina.ru/20250117/1060285365.html

Что Трамп мятежный нам готовит? Михаил Таратута о возможных вариантах развития событий вокруг Украины

Что Трамп мятежный нам готовит? Михаил Таратута о возможных вариантах развития событий вокруг Украины - 17.01.2025 Украина.ру

Что Трамп мятежный нам готовит? Михаил Таратута о возможных вариантах развития событий вокруг Украины

Россия сейчас находится в более сильной позиции, и заставить ее принять негодные для неё условия едва ли возможно. Если нельзя заставить, то Трамп может попытаться Россию купить, обещанием вернуть прикарманенные Западом авуары, частичным снятием санкций, развитием торговых и других отношений.

2025-01-17T07:30

2025-01-17T07:30

2025-01-17T07:30

интервью

украина

россия

дональд трамп

джо байден

владимир зеленский

нато

сша

переговоры

америка

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Как Трампу выйти из тупика, не запалив Третью мировую, и при этом не потерять лицо, в интервью изданию Украина.ру рассказал американист, журналист Михаил Таратута.Вторая инаугурация Дональда Трампа в качестве 47-го президента США состоится 20 января 2025 года.Пока никаких предложений от команды Дональда Трампа о встрече с Владимиром Путиным не получено, заявил на итоговой пресс-конференции 14 января глава МИД РФ Сергей Лавров.— Михаил Анатольевич, вот уже который месяц чуть ли ни полмира с тревогой ожидают пришествие Трампа в Белый дом. И не без основания: одним он обещал гигантские торговые пошлины, другим адские санкции, для третьих и вовсе не исключил военные решения. Насколько реальны эти угрозы?— Что Трамп мятежный нам готовит? Его наш взор напрасно ловит, но порассуждать на это тему вполне возможно.В теории все свои угрозы он реально может осуществить. На это у Америки достаточно сил и средств. Правда, подобные шаги могут обернуться вселенским хаосом —разрушением логистических цепочек, рецессиями, кризисами, народными волнениями, падением режимов и еще Бог весть чем. Хочется верить, что Трамп это понимает.Скорее всего, он ограничится своим фирменным приемом перед началом переговоров максимально повысить ставки, чтобы затем опуститься до уровня приемлемого для другой стороны компромисса. Хотя, если другая сторона упрется и не захочет сдавать позиции, Трамп может нанести, действительно, болезненный удар.Это же Трамп, человек взрывной, болезненно самолюбивый, часто идущий к своей цели напролом. А заявленная им цель "сделать Америку снова великой", как выясняется, совсем не обязательно означает радикальные действия только на внутреннем фронте, но и по всему миру.И вот уже напрягся Китай; волнуются Канада, Мексика, Панама; в тревоге пребывают Европа и Ближний Восток.— А вот у нас, напротив, победа Трампа на выборах многими была встречена, если не с радостью, то с некоторым облегчением. Почему?— Именно так. Скорее всего, потому что Трамп постоянно говорил о переговорах, о мире, пусть даже в абсурдной форме. Мол, сможет установить его за 24 часа — но все же о мире, а не о бесконечном продолжении войны, как Байден и его команда.И конечно, сердца у нас размягчаются, когда Трамп ругает Байдена за стремление присоединить Украину к НАТО; когда согласие бить дальнобойными ракетами по территории России Трамп называет большой ошибкой; когда заявляет, что надо прекращать накачивать Украину оружием, а Зеленскому занять более реалистичную позицию.Все мы, желая скорейшего мира, хотим это слышать. Очень хотим, несмотря на то что политики, эксперты, а также пропагандисты всех мастей, можно сказать, горло сорвали, разъясняя, что никакой особой радости возвращение Трампа нам не сулит.— Но, может, не всё так безнадежно, и Трамп действительно хочет скорейшего прекращения конфликта, готов всячески этому способствовать?— Вполне возможно. Проблема только в том, что исходные позиции Кремля и команды Трампа в том, как достичь мира, кардинально расходятся. Ведь совершенно очевидно, что Москвой будут отвергнуты американские идеи перемирия, а не мира; не устранения экзистенциональных угроз России, а присутствия западных миротворцев на Украине и временного моратория на вступление Киева в НАТО. Ничего же другого мы пока от советников Трампа не слышим.Если именно с этим избранный президент США выйдет на переговоры с Москвой, он ведь тут же получит от ворот поворот. Точно также и наши исходные позиции его едва ли устроят. Чем тогда ответит на это взрывной обидчивый Трамп? Не исключено, что эскалацией давления на Россию, то есть новыми санкциями, расширением военной помощи Киеву, массовым привлечением наемников со всего мира.— И что тогда?— Ситуация, конечно, для нас осложнится, но едва ли испугает. И в этом случае Россия, утроив усилия, будет продолжать делать то, что делает, добиваясь своих целей.Впрочем, вне сомнений, Трамп прекрасно понимает, что эскалации есть предел, за которым начинается Третья мировая – ровно то, чего он всеми силами хочет избежать. Поэтому нельзя исключить и того, что Трамп будет искать иные решения. Ему, надо думать, хорошо известна позиция России.Побывавшие в Москве Виктор Орбан и Такер Карлсон, наверняка, в деталях пересказали ему разговор с российским президентом. А если так, то выходить на переговоры с неприемлемыми для России позициями не просто бессмысленно, а было бы для Трампа крайне унизительно.Ну как это, сделать России такое щедрое предложение (как он это видит), и уйти с пустыми руками?! А ведь именно так и произойдет — Россия сейчас находится в более сильной позиции, и заставить ее принять негодные для неё условия едва ли возможно.Если нельзя заставить, то, может быть, можно попытаться Россию купить? Скажем, обещанием вернуть прикарманенные Западом авуары, частичным снятием санкций, развитием торговых и других отношений.Но и на это Россия едва ли пойдет, имея богатый опыт вероломства Запада, будь то их пустые гарантии накануне госпереворота в 2014 году, а позже лукавые Минские договоренности, срыв которых привел к началу боевых действий. Да и многое другое. Не думаю, что Кремль впредь поведется на обещания.Но даже не в этом главное: всё, что пока мы слышим от людей Трампа, никак не решает главных задач, поставленных СВО.— Это задачи денацификации и демилитаризации Украины. Что это может означать в практическом плане?— Как я понимаю, речь идет о запрете неонацистских партий и формирований, смене враждебного России предельно националистического режима и соответственно нейтральном статусе Украины. А также о сокращении вооруженных сил Украины до уровня неспособности вести наступательные операции и, конечно, выводе из страны всех иностранных военных — будь то советники, инструкторы или наемники.— Иными словами, в наших переговорах со Штатами вырисовывается очевидный тупик. Но ведь Трамп торжественно обещал положить конфликту конец. И вот тут возникает деликатный вопрос: как же ему выйти из тупика, не запалив Третью мировую, и при этом не потерять лицо? Причём не только лицо собственное, а престиж всей его страны?— Вполне допускаю, что у этой задачи есть разные решения, но лично я вижу для Америки только один реалистичный путь. Это красиво отползти от украинского конфликта, переложив всю ответственность за его разжигание на Байдена и его администрацию, а за его продолжение — на безумного Зеленского и упёртых европейцев, коли они на том настаивают.Тогда, возможно, мы услышим что-то вроде того, что Америка, мол, сделала всё возможное, чтобы положить конец кровопролитию. Мол, вся эта бойня на Украине — не война Америки, а поддержка Киева никак не связана с национальными интересами Соединенных Штатов, но чревата риском ядерной катастрофы, что есть более важные вызовы, перед которыми стоит страна.Мол, мы считаем совершенно неоправданным и дальше тратить деньги американских налогоплательщиков, оплачивая авантюру, затеянную прежней администрацией. Что эти средства куда с большей пользой пойдут на модернизацию износившейся инфраструктуры, укрепление южных границ, возрождению промышленности и тому подобное.Совершенно очевидно, что у Киева нет шансов устоять под натиском российских войск. Но раз уж Европа намерена и далее поддерживать обреченных, поддерживать лузеров, пусть это и останется их заботой.— Таким образом, со стороны США мы можем ожидать либо эскалацию действий на Украине, либо выход Америки из конфликта?— Совершенно верно. Если не полный и окончательный выход из конфликта, то по основным параметрам оказываемой Киеву помощи — только чтобы сохранить её видимость этой помощи и избежать особо яростной критики ястребов.— Как вы считаете, какое из этих решений выберет Трамп?— Едва ли кто-то возьмётся сейчас это предсказывать. Можно разве что поразмышлять о вероятности событий.Ну, вот, смотрите, поскольку его мирные инициативы (в той мере, что о них известно публично) обречены, а раздувать конфликт после всех обещаний его прекратить совсем не к лицу, Трамп, видимо, предпочел бы переложить это бремя на европейцев. Но он также прекрасно понимает, что выход Америки из конфликта может привести к валу обвинений в слабости президента.Такой шаг неминуемо будут сравнивать с позорным выводом войск из Афганистана. Трампа станут обвинять и в том, что он пошел на поводу у Путина, что уронил престиж страны, в то время, когда она отчаянно нуждается в обратном, и прочее, и прочее.Трамп понимает, что при таком решении рискует потерять поддержку части республиканцев в Конгрессе, а это ставит под удар задуманные им реформы. Последние для него гораздо важнее, чем всё, что происходит за пределами страны. Не говоря уже о том, что обвинения в слабости даже чисто психологически для Трампа неприемлемы. Доминанта его натуры — это как раз, наоборот, транслировать окружающим силу. Хотел бы я ошибаться, но в рамках моих рассуждений решение об эскалации конфликта более вероятно.Впрочем, есть еще одна ситуация, которая, на мой взгляд, маловероятна, но все же возможна. Это, если наши переговоры с Соединенными Штатами выйдут на обсуждение глобальной стратегической стабильности или, как выражается Трамп, на "большую сделку". Тогда вопрос об Украине может стать периферийным, не имеющим для Вашингтона принципиального значения.— Обсуждение глобальной стратегической стабильности — это пока еще, что называется, "вилами по воде". А вот если говорить о насущном, ради чего же такого важного Трамп может отказаться от реальной возможности вывести Америку из конфликта и тем самым способствовать его скорейшему прекращению? Попытаться прижать хвост "глубинному государству"?— Да, конечно. Но планы Трампа идут еще дальше. Это даже не реформы, а, скорее, пересоздание чуть ли ни всей внутренней политики. Или, по крайней мере, очевидное намерение демонтировать многое из той конструкции, которую соорудил Байден под влиянием левого крыла своей партии.Тут и отмена самой идеи "открытых границ", и связанная с этим депортация нелегальных мигрантов, и противодействие трансгендерной истерии, а также "обратной дискриминации". То есть дискриминации белых американцев и предоставлению социальных привилегий по признаку принадлежности к определенной расе или гендеру…Иными словами, речь идет о преодолении последствий процесса, который можно назвать культурной революцией. Этот процесс зрел несколько десятилетий и достиг своего апогея в период правления Байдена. Не знаю, сколь по силам Трампу повернуть его вспять, но очевидно, что решительные попытки будут предприняты.Собственно, эту тему — причины и следствия культурной революции в Америке, что же произошло с этой страной — я разбираю в своём новом фильме "Америка, которую они потеряли". Пользуясь случаем, добавлю, что фильм выйдет в эфир на канале "Россия-24" 18 и 19 января.

https://ukraina.ru/20250116/1060289451.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Анна Черкасова

интервью, украина, россия, дональд трамп, джо байден, владимир зеленский, нато, сша, переговоры, америка, фильм, михаил таратута, европа