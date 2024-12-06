Введут ли миротворцев на Украину и кто в Киеве мог бы поговорить с Такером Карлсоном – Ищенко - 06.12.2024 Украина.ру
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Введут ли миротворцев на Украину и кто в Киеве мог бы поговорить с Такером Карлсоном – Ищенко
Введут ли миротворцев на Украину и кто в Киеве мог бы поговорить с Такером Карлсоном – Ищенко - 06.12.2024 Украина.ру
Введут ли миротворцев на Украину и кто в Киеве мог бы поговорить с Такером Карлсоном – Ищенко
Политолог Ростислав Ищенко в еженедельном проекте Украина.ру "Ищенко о главном" подробно рассказал о причинах и о последствиях попытки госпереворота в Южной Корее, а также прокомментировал визит американского журналиста Такера Карлсона в Москву для интервью с главой МИД Сергеем Лавровым
2024-12-06T08:31
2024-12-06T08:31
видео
киев
южная корея
украина
такер карлсон
ростислав ищенко
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мид
вооруженные силы украины
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00:19 - О госперевороте в Южной Корее.05:31 - Кто действовал вместе с президентом Юн Сок Ёлем? 06:27 - Об отставке правительства во Франции.13:04 - Об интервью Сергея Лаврова Такеру Карлсону.19:42 - Почему Зеленскому запретили интервью с Карлсоном? 25:04 - О сценарии с вводом миротворческого контингента на Украину.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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видео, киев, южная корея, украина, такер карлсон, ростислав ищенко, сергей лавров, мид, вооруженные силы украины, корея, кндр, госпереворот, азия, европа, владимир зеленский, миротворец, видео
Видео, Киев, Южная Корея, Украина, Такер Карлсон, Ростислав Ищенко, Сергей Лавров, МИД, Вооруженные силы Украины, Корея, КНДР, госпереворот, Азия, Европа, Владимир Зеленский, Миротворец

Введут ли миротворцев на Украину и кто в Киеве мог бы поговорить с Такером Карлсоном – Ищенко

08:31 06.12.2024
 
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Политолог Ростислав Ищенко в еженедельном проекте Украина.ру "Ищенко о главном" подробно рассказал о причинах и о последствиях попытки госпереворота в Южной Корее, а также прокомментировал визит американского журналиста Такера Карлсона в Москву для интервью с главой МИД Сергеем Лавровым
00:19 - О госперевороте в Южной Корее.
05:31 - Кто действовал вместе с президентом Юн Сок Ёлем?
06:27 - Об отставке правительства во Франции.
13:04 - Об интервью Сергея Лаврова Такеру Карлсону.
19:42 - Почему Зеленскому запретили интервью с Карлсоном?
25:04 - О сценарии с вводом миротворческого контингента на Украину.
 
ВидеоКиевЮжная КореяУкраинаТакер КарлсонРостислав ИщенкоСергей ЛавровМИДВооруженные силы УкраиныКореяКНДРгоспереворотАзияЕвропаВладимир ЗеленскийМиротворец
 
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Заголовок открываемого материала
08:31Введут ли миротворцев на Украину и кто в Киеве мог бы поговорить с Такером Карлсоном – Ищенко
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