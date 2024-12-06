https://ukraina.ru/20241206/1059458932.html
Введут ли миротворцев на Украину и кто в Киеве мог бы поговорить с Такером Карлсоном – Ищенко
Введут ли миротворцев на Украину и кто в Киеве мог бы поговорить с Такером Карлсоном – Ищенко - 06.12.2024 Украина.ру
Введут ли миротворцев на Украину и кто в Киеве мог бы поговорить с Такером Карлсоном – Ищенко
Политолог Ростислав Ищенко в еженедельном проекте Украина.ру "Ищенко о главном" подробно рассказал о причинах и о последствиях попытки госпереворота в Южной Корее, а также прокомментировал визит американского журналиста Такера Карлсона в Москву для интервью с главой МИД Сергеем Лавровым
2024-12-06T08:31
2024-12-06T08:31
2024-12-06T08:31
видео
киев
южная корея
украина
такер карлсон
ростислав ищенко
сергей лавров
мид
вооруженные силы украины
корея
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00:19 - О госперевороте в Южной Корее.05:31 - Кто действовал вместе с президентом Юн Сок Ёлем? 06:27 - Об отставке правительства во Франции.13:04 - Об интервью Сергея Лаврова Такеру Карлсону.19:42 - Почему Зеленскому запретили интервью с Карлсоном? 25:04 - О сценарии с вводом миротворческого контингента на Украину.
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Введут ли миротворцев на Украину и кто в Киеве мог бы поговорить с Такером Карлсоном – Ищенко
Политолог Ростислав Ищенко в еженедельном проекте Украина.ру "Ищенко о главном" подробно рассказал о причинах и о последствиях попытки госпереворота в Южной Корее, а также прокомментировал визит американского журналиста Такера Карлсона в Москву для интервью с главой МИД Сергеем Лавровым
00:19 - О госперевороте в Южной Корее.
05:31 - Кто действовал вместе с президентом Юн Сок Ёлем?
06:27 - Об отставке правительства во Франции
.
13:04 - Об интервью Сергея Лаврова Такеру Карлсону.
19:42 - Почему Зеленскому
запретили интервью с Карлсоном?
25:04 - О сценарии с вводом миротворческого контингента на Украину.