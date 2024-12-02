Норин: "коллективный Байден" ведет себя как ВСУ под Курахово и хочет подбросить "ежа в штаны" Трампу
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Тероборона ВСУТероборона ВСУ
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Тероборона ВСУ
Украина — это один из "ежей", которого демократы хотят "засунуть в штаны" избранному президенту США Дональду Трампу. Демократы рассуждают так: "Давайте дадим Киеву возможность бить чем угодно и куда угодно. Давайте им спишем все долги". Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный историк и журналист Евгений Норин
По словам историка, сейчас в отношении России "коллективный Байден" делает то же самое, что ВСУ под Курахово: уходящая администрация "минирует и взрывает все, что только можно заминировать и взорвать".
"Это делается, чтобы Трамп, вступив в должность президента, сразу столкнулся со злобными по этому поводу русскими, слишком дорогим и накрученным союзником, и ему трудно было достичь какого-то компромисса", — подчеркнул Норин.
По словам журналиста, Трамп – отнюдь не голубь мира, а бизнесмен. Он постоянно говорит на тему "Я заключу сделку и добьюсь мира". Скорее всего, Трамп действительно хочет этого добиться.
"Другое дело, что для заключения сделки стороны должны сторговаться о цене, а не факт, что это произойдет, потому что у России теперь гораздо более жесткие условия, чем в 2022 году", — подытожил собеседник издания.
Полный текст интервью Евгений Норин: Россия и без "Орешника" подготовила молоток, который выбьет Украине окно вместе с рамой на сайте Украина.ру.
Подробно о кризисе однополярного мира — в материале Виктории Титовой Все против всех. Эскалация набирает обороты, Трампу подложили свинью а сайте Украина.ру.
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