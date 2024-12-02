Норин: "коллективный Байден" ведет себя как ВСУ под Курахово и хочет подбросить "ежа в штаны" Трампу - 02.12.2024 Украина.ру
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Норин: "коллективный Байден" ведет себя как ВСУ под Курахово и хочет подбросить "ежа в штаны" Трампу
Норин: "коллективный Байден" ведет себя как ВСУ под Курахово и хочет подбросить "ежа в штаны" Трампу - 02.12.2024 Украина.ру
Норин: "коллективный Байден" ведет себя как ВСУ под Курахово и хочет подбросить "ежа в штаны" Трампу
Украина — это один из "ежей", которого демократы хотят "засунуть в штаны" избранному президенту США Дональду Трампу. Демократы рассуждают так: "Давайте дадим Киеву возможность бить чем угодно и куда угодно. Давайте им спишем все долги". Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный историк и журналист Евгений Норин
2024-12-02T03:15
2024-12-02T03:15
новости
украина
россия
курахово
дональд трамп
евгений норин
джо байден
военная эскалация
демократы
долги
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По словам историка, сейчас в отношении России "коллективный Байден" делает то же самое, что ВСУ под Курахово: уходящая администрация "минирует и взрывает все, что только можно заминировать и взорвать".Журналист отметил, что один из "ежей", которого демократы хотят "засунуть в штаны" Трампу – это Украина. Демократы говорят: "Давайте дадим Киеву возможность бить чем угодно и куда угодно. Давайте им спишем все долги", добавил он.По словам журналиста, Трамп – отнюдь не голубь мира, а бизнесмен. Он постоянно говорит на тему "Я заключу сделку и добьюсь мира". Скорее всего, Трамп действительно хочет этого добиться. "Другое дело, что для заключения сделки стороны должны сторговаться о цене, а не факт, что это произойдет, потому что у России теперь гораздо более жесткие условия, чем в 2022 году", — подытожил собеседник издания.Полный текст интервью Евгений Норин: Россия и без "Орешника" подготовила молоток, который выбьет Украине окно вместе с рамой на сайте Украина.ру.Подробно о кризисе однополярного мира — в материале Виктории Титовой Все против всех. Эскалация набирает обороты, Трампу подложили свинью а сайте Украина.ру.
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новости, украина, россия, курахово, дональд трамп, евгений норин, джо байден, военная эскалация, демократы, долги, война, сво, детали, сша
Новости, Украина, Россия, Курахово, Дональд Трамп, Евгений Норин, Джо Байден, военная эскалация, демократы, долги, война, СВО, детали, США

Норин: "коллективный Байден" ведет себя как ВСУ под Курахово и хочет подбросить "ежа в штаны" Трампу

03:15 02.12.2024
 
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Тероборона ВСУ - РИА Новости, 1920, 02.12.2024
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Украина — это один из "ежей", которого демократы хотят "засунуть в штаны" избранному президенту США Дональду Трампу. Демократы рассуждают так: "Давайте дадим Киеву возможность бить чем угодно и куда угодно. Давайте им спишем все долги". Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный историк и журналист Евгений Норин
По словам историка, сейчас в отношении России "коллективный Байден" делает то же самое, что ВСУ под Курахово: уходящая администрация "минирует и взрывает все, что только можно заминировать и взорвать".
Журналист отметил, что один из "ежей", которого демократы хотят "засунуть в штаны" Трампу – это Украина. Демократы говорят: "Давайте дадим Киеву возможность бить чем угодно и куда угодно. Давайте им спишем все долги", добавил он.

"Это делается, чтобы Трамп, вступив в должность президента, сразу столкнулся со злобными по этому поводу русскими, слишком дорогим и накрученным союзником, и ему трудно было достичь какого-то компромисса", — подчеркнул Норин.

По словам журналиста, Трамп – отнюдь не голубь мира, а бизнесмен. Он постоянно говорит на тему "Я заключу сделку и добьюсь мира". Скорее всего, Трамп действительно хочет этого добиться.
"Другое дело, что для заключения сделки стороны должны сторговаться о цене, а не факт, что это произойдет, потому что у России теперь гораздо более жесткие условия, чем в 2022 году", — подытожил собеседник издания.
Полный текст интервью Евгений Норин: Россия и без "Орешника" подготовила молоток, который выбьет Украине окно вместе с рамой на сайте Украина.ру.
Подробно о кризисе однополярного мира — в материале Виктории Титовой Все против всех. Эскалация набирает обороты, Трампу подложили свинью а сайте Украина.ру.
Алексей Стаценко интервью - РИА Новости, 1920, 01.12.2024
Вчера, 07:00
Алексей Стаценко: Россия не загонит ВСУ за Днепр, пока не защитит танки и не ударит США по кошелькуСейчас ситуация гораздо опаснее, чем во времена ракетных кризисов времен холодной войны. И не потому, что сейчас что-то изменилось технически. Просто на Западе начали стирать это психологическое табу, что ядерное оружие применять нельзя
 
НовостиУкраинаРоссияКураховоДональд ТрампЕвгений НоринДжо Байденвоенная эскалациядемократыдолгивойнаСВОдеталиСША
 
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