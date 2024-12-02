https://ukraina.ru/20241202/1059338496.html

Норин: "коллективный Байден" ведет себя как ВСУ под Курахово и хочет подбросить "ежа в штаны" Трампу

Норин: "коллективный Байден" ведет себя как ВСУ под Курахово и хочет подбросить "ежа в штаны" Трампу - 02.12.2024 Украина.ру

Норин: "коллективный Байден" ведет себя как ВСУ под Курахово и хочет подбросить "ежа в штаны" Трампу

Украина — это один из "ежей", которого демократы хотят "засунуть в штаны" избранному президенту США Дональду Трампу. Демократы рассуждают так: "Давайте дадим Киеву возможность бить чем угодно и куда угодно. Давайте им спишем все долги". Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный историк и журналист Евгений Норин

2024-12-02T03:15

2024-12-02T03:15

2024-12-02T03:15

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евгений норин

джо байден

военная эскалация

демократы

долги

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По словам историка, сейчас в отношении России "коллективный Байден" делает то же самое, что ВСУ под Курахово: уходящая администрация "минирует и взрывает все, что только можно заминировать и взорвать".Журналист отметил, что один из "ежей", которого демократы хотят "засунуть в штаны" Трампу – это Украина. Демократы говорят: "Давайте дадим Киеву возможность бить чем угодно и куда угодно. Давайте им спишем все долги", добавил он.По словам журналиста, Трамп – отнюдь не голубь мира, а бизнесмен. Он постоянно говорит на тему "Я заключу сделку и добьюсь мира". Скорее всего, Трамп действительно хочет этого добиться. "Другое дело, что для заключения сделки стороны должны сторговаться о цене, а не факт, что это произойдет, потому что у России теперь гораздо более жесткие условия, чем в 2022 году", — подытожил собеседник издания.Полный текст интервью Евгений Норин: Россия и без "Орешника" подготовила молоток, который выбьет Украине окно вместе с рамой на сайте Украина.ру.Подробно о кризисе однополярного мира — в материале Виктории Титовой Все против всех. Эскалация набирает обороты, Трампу подложили свинью а сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20241201/1059319356.html

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новости, украина, россия, курахово, дональд трамп, евгений норин, джо байден, военная эскалация, демократы, долги, война, сво, детали, сша