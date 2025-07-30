https://ukraina.ru/20250730/u-ukrainy-ne-khvataet-tankov-istorik-voysk-pvo-rasskazal-o-roli-pekhoty-v-nastupatelnykh-operatsiyakh-1066117487.html

"У Украины не хватает танков": историк войск ПВО рассказал о роли пехоты в наступательных операциях

"У Украины не хватает танков": историк войск ПВО рассказал о роли пехоты в наступательных операциях - 30.07.2025 Украина.ру

"У Украины не хватает танков": историк войск ПВО рассказал о роли пехоты в наступательных операциях

Несмотря на массовое применение дронов, контрактная пехота остается незаменимым элементом современных боевых действий, особенно в наступательных операциях. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт, историк войск ПВО Юрий Кнутов

2025-07-30T04:40

2025-07-30T04:40

2025-07-30T04:40

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"Все зависит от стратегии, которую мы реализуем. На сегодняшний день Украина имеет колоссальное количество дронов. Но это связано не с тем, что она опережает нас в технологиях... а с тем, что у Украины почти не хватает танков", – объяснил эксперт текущее соотношение сил.Кнутов подробно описал тактику наступления: "Когда наши БПЛА ведут воздушную разведку, определяют цели. По ним отрабатывает артиллерия, РСЗО, если потребуется, то используется и танковая карусель". Он подчеркнул роль пехоты: "После этого в дело вступает пехота в антидроновых плащах, которая может передвигаться на мотоциклах".Эксперт привел пример успешной тактики: "Мы берем агломерацию в кольцо, изолируем с помощью артиллерии и авиации. Противнику остается либо погибать в окружении без боеприпасов и резервов, либо оставлять позиции", – заключил собеседник издания.Полный текст материала Дениса Рудометова "Юрий Кнутов: Армия России берет Покровск в кольцо, но Часов Яр она вынуждена штурмовать в лоб" на сайте Украина.ру.Про другие важные аспекты СВО в интервью: "Алексей Живов: Если у России есть 150-тысячный кулак, им надо бить ВСУ в Сумах, чтобы освободить Донбасс" на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20250729/dron-s-trotilom-nemetskim-dvigatelem-i-ukrainskimi-nakleykami-sbili-nad-minskom-1066112885.html

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