https://ukraina.ru/20250728/ukraina-sarancha-i-chetyre-vsadnika-apokalipsisa-mne-otmschenie-i-az-vozdam-1066077155.html

Украина, саранча и четыре всадника Апокалипсиса. "Мне отмщение и аз воздам"

Украина, саранча и четыре всадника Апокалипсиса. "Мне отмщение и аз воздам" - 28.07.2025 Украина.ру

Украина, саранча и четыре всадника Апокалипсиса. "Мне отмщение и аз воздам"

Когда смотришь на эти тучи саранчи, взлетающие над выжженной южной землёй Украины, трудно удержаться от библейских ассоциаций. Словно оживают страницы древних текстов — будто перед глазами разворачивается 8-я казнь Египетская, но на фоне полей 21 века, посечённых войной, засухой и человеческой беспечностью.

2025-07-28T21:23

2025-07-28T21:23

2025-07-28T21:23

эксклюзив

мнения

украина

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запорожье

каховская гэс

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Можно улыбнуться и отмахнуться от любых "знаков" — мир, мол, давно рационален и предсказуем, а вся эта мистика хороша лишь для спиритических сеансов и эзотерически кружков. Но кто бы мог подумать, что на украинских землях, где раньше говорили о засухе или граде как о крайностях природы, сегодня фермеры всерьёз будут бороться с полчищами саранчи — явлением, которое веками считалось символом бедствия и катастрофы? Нет, оно конечно понятно - всё это не легенды, а вполне осязаемая, материальная реальность, и она вполне осязаемо рушит экономику не хуже любой войны.Вообще, саранча стала лишь одним из штрихов к портрету кризиса, который переживает Украина. Разрушенная Каховская ГЭС, изменившийся климатические условия в целых областях, гибель плодородных почв, опустевшие земли, где никто не проводит профилактических обработок — всё это словно подготовило почву для нашествия. Оно стало не просто аграрной проблемой, а тревожным сигналом для всей экономики страны, живущей во многом за счёт агросектора.Даже самые прагматичные аналитики признают: мы наблюдаем уникальное по масштабу явление, которое можно рассматривать как прямой вызов аграрному сектору. Сегодня мы будем говорить не о мистике и пророчествах, а о вполне конкретных вещах — о полях и фермах, о потерянных урожаях и миллиардах убытков, о том, почему это событие может стать отправной точкой для более глубокого экономического кризиса. И всё же, отсылки к библейским казням и апокалиптическим образам здесь слишком очевидны, чтобы их игнорировать.На фоне саранчи, закрывающей небо над Херсонщиной и в Запорожье, сама история будто напоминает: ничто не возникает из ниоткуда. Каждый катаклизм имеет корни — и природные, и социальные. Давайте разберёмся, что происходит на самом деле, какие угрозы несёт это нашествие, каковы его причины и последствия, и почему оно может стать символом куда более широкого и опасного процесса.Эхо разрушенной Каховской ГЭС сегодня отзывается на юге Украины не только засухой и гибелью озимых, но и новым бедствием — нашествием саранчи. То, что раньше казалось экзотикой для умеренного климата, теперь стало реальностью: рой насекомых заполонил поля Херсонской, Запорожской, а местами и Днепропетровской с Одесской областей. Для фермеров это уже не просто природный курьёз, а настоящая угроза урожаю.Экологи предупреждает, что ситуация может выйти за пределы южных регионов:"Тучи саранчи движутся в сторону Полтавской и Кировоградской областей. Есть информация, что вредителей замечают уже в Киевской и даже в некоторых районах Житомирской области. Но не факт, что эти насекомые смогут там массово распространиться — местный микроклимат более влажный, что сдерживает их активность", — отмечают эксперты.Для локализации угрозы нужны масштабные и скоординированные усилия. Чтобы взять ситуацию под контроль, необходимо обрабатывать тяжёлыми инсектицидами большие площади. Единичные фермеры не справятся — ни технически, ни финансово. А химикаты стоят дорого, и далеко не все хозяйства могут позволить себе такие затраты. Помощь от государства? Нет, не слышали! Есть и биологические методы борьбы: например, саранча не любит просо, и аграриям советуют чередовать поля с этой культурой. Но такие шаги требуют планирования ещё весной и общей координации на уровне властей. "Никто не будет сеять просо за свой счёт, если в этом нет экономического смысла. Да и никто не ожидал, что всё дойдёт до подобного нашествия", — признаёт один из экспертов.Министерство агрополитики утверждает, что угрозы для общего урожая страны пока нет. Так мы и поверили, ага! По их данным, в 2025 году площадь посевов превысила 23 миллиона гектаров, из которых около 11 миллионов — зерновые. Вредители захватили порядка 30 тысяч гектаров, и там, по словам Киева, уже проводится экстренная обработка. Это лишь около 0,15% от общего посевного массива."Речь пока идёт о локальных потерях. Да, отдельные хозяйства страдают, но общенациональной катастрофы нет. Гораздо тревожнее то, что подобного нашествия Украина ещё не знала. Это типично для субтропиков, а у нас это явный признак того, что климат меняется стремительно. Если тенденция сохранится, саранча может стать серьёзным вызовом для агросектора", — говорит глава Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин."Саранча пожирает всё на своём пути. Это как монголо-татары — налетают чёрной тучей и оставляют за собой пустыню. Потери урожая могут достигать 100%. Особенно под ударом зелёные насаждения — подсолнечник, кукуруза, свёкла, овощи. Зерновые вроде пшеницы меньше страдают, если уже сформировали колосья, потому что эти насекомые питаются в основном зелёной массой", — объясняет эколог Владимир Шелудько.Специалист отмечает, что подобные нашествия в Украине случались и раньше, но нынешнее — одно из самых масштабных за последние полстолетия. "Сработал целый ряд факторов. Главный из них — благоприятные для саранчи условия: жара, засуха. Осушение Каховского водохранилища изменило микроклимат региона и спровоцировало стремительный рост численности вредителей. Но не только Каховка виновата — весь этот сезон на юге выдался исключительно сухим и жарким. Плюс, централизованной борьбы с вредителями не было: отдельные фермеры могли обрабатывать свои поля, но нашествие в одиночку не остановить. Нужны масштабные меры и тотальная обработка больших земельных массивов", — подчеркивает он.Заброшенные земли и необрабатываемые угодья, которых из-за войны стало значительно больше, стали идеальными "резервациями" для саранчи. Херсонские аграрии рассказывают, что ещё весной в регионе сложилась чрезвычайная ситуация, вызванная сочетанием природных и техногенных факторов - последствия разрушения Каховской ГЭС только усугубили картину. В Бериславском районе массово погибли озимые — порядка 55 тысяч гектаров оказались потеряны, что принесло фермерам убытки почти на миллиард гривен.Речь уже идёт не просто о засухе как природном явлении. Это комплексная агроэкологическая катастрофа. Гидротермический баланс в регионе радикально изменился. Осенью и зимой осадков почти не было, весной же в марте ударила аномальная жара, а затем последовали поздние апрельские заморозки. В условиях отсутствия орошения всё это привело к полной потере урожая в большом количестве хозяйств.Подобной засухи аграрии Причерноморья не видели за последние 30 лет. Весной фермеры просили власти ввести особый режим, разработать программы компенсаций, льготных кредитов, восстановить посевной фонд. Но эти инициативы так и не были реализованы. И посевы, что уцелели, в итоге стали кормовой базой для саранчи уже в начале лета.Ну и все же давайте немного о мистике, а точнее о справедливости, если угодно – высшей справедливости. Озвученное выше, то все сухая статистика, так сказать. А если отойти на шаг от конкретных фактов, всё происходящее складывается в картину, удивительно напоминающую библейский сюжет. В истории Украины сегодня можно увидеть почти буквальное повторение нескольких казней Египетских, только в современных декорациях. Саранча — вот она, буквально есть, как предостережение из древних текстов. Тьма — энергетические провалы и угроза зимы без тепла и света, когда города погружаются в хаос. Град и огонь падающие с неба – здесь, мне кажется, особо расшифровывать и не нужно.. Болезни и язвы — коллективная психическая травма общества, ПТСР (посттравматический синдром) , вспышки ненависти и агрессии, растущее по экспоненте количество людей с расстройствами психики, да и просто ухудшение санитарной и эпидемиологической ситуации в силу недофинансирования здравоохранения. Мор на скот — это гибель экономики, крах аграрного сектора, падение промышленности (потому, что если уж проводить аналогии, скот в древние времена это и есть экономика и промышленность на четырех ногах). И, наконец, смерть первенцев — демографическая яма, массовый исход населения и гибель молодого, трудоспособного поколения. Всё это звучит, конечно же, как драматическая метафора, да ею и является. Но, если подумать, в реальности все описанное превращается в цепочку кризисов, разрушающих страну изнутри.И вот, глядя на бидолашну Украину, со всеми этими напастями, ну никак не избежать образов четырех всадников Апокалипсиса явившихся откуда-то с Запада на берега Днепра. Рыжий всадник — Война которую так настойчиво разжигали западные кураторы Киева — уже скачет по украинской земле, выжигая города и судьбы. Чёрный всадник — Голод — прячется за растущими ценами, дефицитом, разорением аграриев и падением экономики. Бледный — Смерть — виден в цифрах погибших и умерших от нищеты, в демографической пустоте, которая тянет страну в пропасть. А белый всадник, которого в Средневековье называли Чумой, — это болезнь духа, идеологическая одержимость, превращающая общество в заложника собственных страхов и ненависти. Эти образы — не мистика, а жесткая метафора: современный мир, несмотря на технологическую оболочку, всё так же уязвим перед древними архетипами гибели.Все эти образы — не мистические символы и не библейские пророчества в буквальном смысле, а отражение реальных процессов: природных катастроф, экономического упадка, социальной деградации и демографического провала. Но, глядя на чёрные тучи саранчи, невозможно не заметить, как история сама подсказывает параллели: ни одна нация, ни один народ не может безнаказанно жить в ненависти, лжи и саморазрушении. Нельзя начать уничтожать церковь и веру, по сути гнать Бога из этой несчастной земли, и рассчитывать, что "минует чаша сия".Украинская реальность сегодня — это не только война или кризис, но и суд истории, который проявляется в формах, знакомых человечеству тысячелетиями. И если не видеть в этих знаках смысла, то хотя бы стоит услышать предупреждение: любая система, построенная на хаосе и ненависти, обречена на гибель. И завершая, пожалуй, стоит процитировать одну из важнейших фраз из ветхозаветного Пятикнижия повторенную Апостолом Павлом в послании к римлянам – "Мне отмщение и аз воздам!". Как напоминание о том, что расплата за безбожие и ненависть наступает обязательно!Подробнее о том, что ожидает Украину в ближайшее время - в статье Ростислава Ищенко ""Спаситель" Украины"

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Михаил Павлив https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/07/1d/1056543110_402:29:900:527_100x100_80_0_0_bf3b22c9dfaac9b3dd63a50094962766.jpg

эксклюзив, мнения, украина, киев, запорожье, каховская гэс