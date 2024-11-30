https://ukraina.ru/20241130/1059327412.html

Все против всех. Эскалация набирает обороты, Трампу подложили свинью

Все против всех. Эскалация набирает обороты, Трампу подложили свинью - 30.11.2024 Украина.ру

Все против всех. Эскалация набирает обороты, Трампу подложили свинью

События последней недели продемонстрировали курс на резкую эскалацию. Украинский фронт, применение нового российского оружия "Орешник", беспорядки в Грузии и, наконец, прорыв боевиков в районе сирийского Алеппо – все эти на первый взгляд разные события имеют общий корень. Его название – кризис однополярного мира.

2024-11-30T14:52

2024-11-30T14:52

2024-11-30T14:55

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Как будут развиваться события в ближайший месяц – попытались прогнозировать эксперты.Политический аналитик Максим Сучков"Три эскалации" ЗападаНекоторые наблюдения за происходящим последние дни: удары ВСУ дальнобойным западным оружием по России – "вертикальная" эскалация. Она ориентирована на нагнетание давления средствами, характерными для следующей ступени "лестницы эскалации". Она вынуждает Россию отвечать средствами еще более высокой ступени – "Орешник". В это можно "играть" вплоть до наступления ядерной зимы – к чему и призывают некоторые коллеги. Одновременно с этим идет психологическая эскалация: вбросы про все новые пункты "плана Келлога" не могут обнадеживать: мифические "пряники" в виде снятия (одобряемой Киевом) части санкций в обмен на принятие (американских) условий по территориальному размежеванию, отложенному статусу Украины в обмен на реальный "кнут" в виде новых военных поставок Киеву и новой попытки сломать российскую экономику. Такая превентивная "запросная позиция" может быть прощупыванием реакции Москвы на эти пункты. НО, может и иметь намерение нагнетать еще большее психологическое давление – мол, все пропало, Трамп не даст мира на наших условиях, надо соглашаться хотя бы на то, что предлагают. Тут еще и Китай как-то мутно себя ведет... Действительно тревожно. Но это не финал истории, а именно инструмент давления. Но эскалация бывает и "горизонтальной" – нагнетание давление на оппонента в других регионах и сферах. В этой категории сейчас наиболее тревожные – ситуация в Грузии и в Сирии. Операция по взятию Алеппо – одна из самых сложных (по части исполнения) и самых ярких (по части политической значимости) страниц "сирийской кампании" России. Подлинная цена той операции известна лишь ее непосредственным участникам, но взятие Алеппо позволило привести ту кампанию к нужному результату. То, что там происходит сейчас – часть общей стратегии "горизонтальной эскалации" против России. Как до этого дошло и почему Дамаск в очередной раз не сумел удержать территорию – надо разбираться. Кто за этим стоит не сложно увидеть: заявление МИДа Турции и флаги, которые вешают "повстанцы" на захваченных объектах (в мире донатов спонсоров принято благодарить публично) говорят за себя. Про роль англичан и американцев даже спекулировать не нужно – особо никто не скрывается. Момент выбран удачный: двое их трех членов "астанинской группы" сильно заняты на других фронтах. Поэтому это еще и давление на Иран, который имел свои иллюзии на сближение с Западом. Практика показывает, что Турция возвращается к "астанинскому формату" только тогда, когда англосаксы ей помочь не способны ИЛИ когда понимает, что от сделки с Россией и Ираном она получит больше. Опыт отрезвления Эрдогана на севере Сирии у Москвы тоже имеется – специалисты помнят сколько "сделок" было по Идлибу и как они достигались. Военный опыт имеет свойство накапливаться долго, но скоро забываться. Прямо сейчас мы наблюдаем, что никакие территориальные приобретения не вечны, никакие политические гарантии ничего не гарантируют. Стало быть, забывать лучшие практики военного ремесла не надо. Нужно их помнить и совершенствовать. Но "проблему союзников" это не снимает.Как и в "вертикальную", в "горизонтальную" эскалацию тоже можно "играть" вдвоем. Сейчас это даже более эффективный способ, коль скоро "вертикальная" никого не отрезвляет, а психологической никто не боится.Военный аналитик Борис РожинСпираль эскалации. 1. Ракетные удары по РФ. 2. Активизация фронта в Сирии. 3. Попытка установления марионеточного режима в Тбилиси. 4. Волнения в Абхазии Чего можно ожидать еще до инаугурации Трампа 1. Эскалация с ракетными ударами. 2. Попытка наступления ВСУ в ближайшие недели. 3. Теракты на территории РФ. 4. Попытки дестабилизации одной из республик Средней Азии.Украинский экономист Алексей КущЯ часто пишу, что за событиями нужно видеть не официальный месседж, а символы. Несколько визитов чиновников РФ, на которые в этом контексте стоит обратить внимание. Следим за визитами Белоусова. Недавно он инспектировал Курское и Запорожское направления на фронте. Это могут быть "две челюсти" войны в ближайшее время. Сейчас Белоусов в КНДР, а Шойгу летал в Кабул и встречался с главой МВД Талибана*. Талибан, кстати, к новому году исключат из списка запрещенных в РФ организаций (я об этом писал еще полгода назад). Россия готовит ресурсы под весеннюю точку бифуркации войны. Или заморозка, или резкая активизация наступления с использованием двух новых видов кадровых ресурсов: войска КНДР и, возможно, наемники Талибана (по Талибану пока очень осторожный, предварительный прогноз). Хотя если РФ привлекала наемников из Непала (гуркхи), Индии, Центральной Азии, то почему не сможет это сделать в Афганистане? (о факторах такого решения я обстоятельно писал недавно). Три ключевых ресурса современной войны: беспилотники, боеприпасы и штурмовики. Первую проблему РФ решает с помощью Ирана. Вторую с помощью КНДР. А третью может попробовать решить с помощью и КНДР, и Талибана. Следим за дальнейшими визитами. Кстати, визит Путина в Казахстан. Это усиление российского фактора в контексте интеграции Казахстана в Глобальный Евразийский остров (в основе которого дуумвират России и Китая) и, возможно в БРИКС. То есть это общий тренд на усиление влияния РФ в Центральной Азии, где Россия будет действовать пряником (транскаспийский кольцевой транспортный коридор, Север-Юг) и условным кнутом (усиливая свое взаимодействие с Афганистаном, который становится своеобразной стеной для всего региона с юга). Тот, кто сможет с помощью мягкой силы сформировать свое геополитическое влияние в Кабуле, тот на 50% достигнет и фактора контроля за всей Центральной Азией. Остальные 50% разыграют между собой РФ и Казахстан за счет контроля соответственно северного или восточного регионального периметра. То есть Афганистан даст региональный контрольный пакет в 50%+. В идеале 75% инструментов контроля окажется либо в РФ с учетом северного периметра или в руках Китая с учетом восточного. Ведь ключевая проблема для Центральной Азии - это логистические коридоры и выход их товаров на внешние рынки. Этим, кстати, объясняется и такое внимание РФ и Китая к Афганистану.Журналист Алексей ПилькоЧто означает сегодняшнее заявление Зеленского о том, что он готов прекратить боевые действия без возвращения утраченных территорий в обмен на членство Украины в НАТО и распространение её гарантий на подконтрольные Киеву территории? Только то, что Зеленский полностью принимает план Трампа по урегулированию ситуации на Украине. Собственно говоря, этот план Трампа уже известен с подачи спецпредставителя избранного президента США Кита Келлога. Он заключается в "заморозке" линии фронта и отказе Украины возвращать занятые Россией территории в обмен на её членство в Североатлантическом альянсе. И теперь начинается самое интересное: поскольку Украина план Трампа приняла, а Россия явно откажется от его реализации, именно на неё США будут оказывать давление. Поэтому можно ожидать резкого ужесточения антироссийских санкций и массированных поставок оружия для нужд ВСУ после прихода Дональда Трампа в Белый дом. Вот почему в ближайший год Москву ждёт беспрецедентная эскалация со стороны Вашингтона, остановить которую могут лишь убедительные для Соединённых Штатов и их союзников доказательства того, что Россия не остановится ни перед чем для достижения своих целей на украинском направлении. При Трампе конфликт на Украине приобретёт крайне опасный характер. Однако же слабым местом в американской стратегии "дать Киеву всё, что он попросит в случае отказа Москвы от "заморозки" конфликта" является сама Украина. Её мобилизационный потенциал убывает, мотивация вооружённых сил падает, а инфраструктура весьма уязвима. Если Россия пересмотрит свои подходы к ведению войны, то масштабная военная помощь США окажется бесполезной.Директор Института международных политических и экономических стратегий РУССТРАТ Елена ПанинаЭскалационный порог, поднятый уходящей администрацией США, по всей видимости, пока не достигает необходимых ей результатов. Он был поднят с целью связать руки смертельному конкуренту, приходящему в Белый дом. То есть не дать Трампу обрести лавры героя, завершившего убыточную войну со словами "Смотрите! Это можно было сделать гораздо раньше, не потратив лишних сотен миллиардов!" Даже если копать глубже этого лозунга для масс, беря во внимание основополагающие цели США, то Европа уже год назад была оторвана от России и лишилась фундамента экономической стабильности. Тогда же возникло и первое понимание несбыточности планов нанести России стратегическое поражение. Уже тогда вложение в войну сотен миллиардов долларов стало для США политически неэффективным, а по мере развития конфликта на горизонте и вовсе замаячил проигрыш, способный обернуться для Вашингтона глобальными убытками. Вот реальная головная боль для Трампа и истинная причина его "мирных" устремлений. И всё же администрация Байдена перед передачей рычагов власти сделала шаги, имеющие целью вывести конфликт на уровень, с которого, по её мнению, будет уже невозможно сойти "по щелчку пальцев". Была произведена мощная атака на банковскую систему РФ, сопоставимая с ограничительными мерами в начале СВО. И было дано разрешение самим себе и союзникам на удары дальнобойными ракетами в глубь России. Тем самым Трампу подложили такую свинью, которая при определённом развитии ситуации несёт риски уже для самих США. Однако накал внутриполитической ненависти в Штатах сегодня таков, что национальные интересы отошли на второй план.На данном этапе мы имеем удары американскими и британскими ракетами по объектам в Курской области — и они продолжаются. На что был дан назидательный ответ в виде новой ядерной доктрины РФ и демонстрации нового вооружения, способного в неядерном исполнении наносить поражение, сопоставимое по могуществу с ядерным. Можно не сомневаться, что для профильных специалистов этой демонстрации было достаточно, и на стол западным политикам легли исчерпывающие доклады. Также и по ядерной доктрине: если твои прокси повели себя неадекватно — бить больно будут не только по ним. Но судя по тому, что внутриполитическая борьба в странах Запада уже довлеет над рисками для них самих, этих аргументов Москвы для стоящих за Демпартией США глобальных игроков будет недостаточно. Вот почему уходящая администрация США провоцирует реальные жертвы среди "американских мальчиков". Ей не помешала бы и шокирующая картина дымящихся руин на каком-нибудь "Рамштайне" — тогда, по её разумению, Трампу будет на порядок сложнее. Да и фактор сплочённой Европы при таком раскладе никто не отменял. Европы сосредоточенной, обосновывающей своим дрожащим от страха бюргерам, почему они обязаны затянуть пояса до позвоночника — и платить за всё новое вооружение даже из последних сил. Конечно, "окраинная Европа" из не совсем европейских, по ощущению истинных бюргеров, "румыний" и "польш", случись удар по ней, меньше подходит для такого сплочения. С ними этот фактор на полную силу не сработает, хоть его и будет усиленно педалировать Евросоюз. Но в случае реальной опасности голос Брюсселя потонет в море "голосов разума" из мейнстримных СМИ. Ведь все хорошо видели, во что превратилось эфемерное влияние Брюсселя, когда Европу захлестнула пандемия COVID-19 или когда произошёл подрыв "Северных потоков".Подробнее о том, что означает последнее заявление Зеленского - в статье Владимира Скачко "Зеленский идет ва-банк. Шантаж и ультиматум НАТО – его предпоследняя ставка"*Организация, деятельность которой запрещена на территории РФ

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россия, сша, украина, дональд трамп, кит келлог, андрей белоусов, вооруженные силы украины, мид, мвд, эксклюзив