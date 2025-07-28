https://ukraina.ru/20250728/igor-yushkov-dazhe-esli-baku-budet-prodavat-ukraine-izlishki-rossiyskogo-gaza-eto-ne-pomozhet-ey-zimoy-1066065465.html

Игорь Юшков: Даже если Баку будет продавать Украине излишки российского газа, это не поможет ей зимой

Игорь Юшков: Даже если Баку будет продавать Украине излишки российского газа, это не поможет ей зимой - 28.07.2025 Украина.ру

Игорь Юшков: Даже если Баку будет продавать Украине излишки российского газа, это не поможет ей зимой

Азербайджан может продавать Украине только излишки добытого газа. Но самый вероятный сценарий тот, что азербайджанская компания SOCAR приобретала бы излишки российского газа, например, в Турции, и перепродавала бы его Украине. Что и происходит сейчас, то есть газ поступает в Венгрию и Словакию, а оттуда на Украину.

2025-07-28T16:25

2025-07-28T16:25

2025-07-28T16:25

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азербайджан

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ильхам алиев

украина.ру

ес

фонд национальной энергетической безопасности

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Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал эксперт Финансового университета при Правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков."Украина впервые импортирует азербайджанский газ по Трансбалканскому коридору. Заключено первое соглашение о закупке газа с компанией Группы SOCAR — SOCAR Energy Ukraine", заявил глава "Нафтогаза" Сергей Корецкий.- Игорь Валерьевич, по оценкам украинских властей, стране не хватает порядка 10 миллиардов кубометров газа для прохождения отопительного сезона. Покроют ли эти поставки потребности украинской стороны?- Даже несколько миллиардов кубов Азербайджану поставить будет крайне сложно. У Азербайджана уже есть долгосрочные контакты, под которые он развивал месторождения (Шах-Дениз-2) и строил газопроводы. Шесть миллиардов кубов в Турцию, по миллиарду кубов в Болгарию и Грецию. И еще 8 миллиардов кубов в Италию.Азербайджан периодически добывает больше, чем планировал, и эти излишки продает в балканском регионе. Только на разработку Шах-Дениза и строительство газопроводов у Баку ушло более 40 миллиардов, оказалось, что это проект в несколько раз превысил смету. Поэтому сейчас, чтобы увеличить поставку газа в Европу, нужно будет разработать месторождения за миллиарды долларов, построить новые газопроводы. Тогда Азербайджан сможет поставлять Украине 10 миллиардов кубов.Но вряд ли Азербайджан станет это делать. Ему нужны гарантии возврата инвестиций. Украина готова долгосрочные контракты подписывать? Я думаю, что нет. Тем более на цены, которые позволили бы окупить многомиллиардные затраты Азербайджана. Поэтому излишки Азербайджан может продавать. И самый вероятный сценарий тот, что азербайджанская компания SOCAR приобретала бы излишки российского газа, например, в Турции, и перепродавала бы его Украине. Что и происходит сейчас, то есть газ поступает в Венгрию и Словакию, а оттуда на Украину.Скорее всего, это пиар-акция, которая должна показать, что Украина нашла альтернативного поставщика и подготовилась к отопительному сезону. Азербайджан показывает, что готов поставлять все больше газа в Европу, в том числе на Украину. Это медийная история.- Евросоюз критикует Азербайджан за авторитарный стиль управления Ильхама Алиева, а Европарламент осудил вторжение в Карабах и изгнание армянского населения. Но при этом Европа нуждается в поставках энергоносителей. Насколько велика эта зависимость?- Да, в Европу приходит больше 10 миллиардов кубов, прежде всего в Болгарию, Грецию и Италию. Санкции никто в Европе официально против Азербайджана не вводил, а значит, газ покупать можно. Нет культуры отмены по отношению к Азербайджану, то есть европейские газовые компании не боятся покупать азербайджанский газ.В 2022 году еще до остановки газопроводов российский газ они покупать боялись. В отношении Азербайджана такого нет, поэтому его газ приобретают, несмотря на риторику отдельных стран.- В рамках торговой сделки с Трампом Европа обязалась проводить закупки американских энергоносителей на протяжении трёх лет. Причем всего ЕС закупит нефти и СПГ на 750 млрд долларов. Энергетическая удавка США все больше затягивается на шее Европы?- Это тоже информационная история, непонятно, как все это будет оформлено, потому что газом и нефтью торгуют коммерческие компании. Государства могут создать более благоприятный режим для торговли. Но на ввоз в Евросоюз американской нефти и газа и так не было никаких пошлин. Ежегодно Европа закупает в США нефти и газа на сумму порядка 75 миллиардов долларов.Как европейцы смогут закупить на 750 миллиардов долларов совершенно не понятно. Но эту задачу не обязательно реализовывать, это не коммерческое соглашение, а некое заявление о намерениях. Сомневаюсь, что он будет исполнено.- Как вы оцениваете планы Трампа обложить пошлинами станы, которые покупают российскую нефть? Недавно он заявил, что срок 50-дневного ультиматума, который он выдвинул России может быть сокращен.- Законопроект может быть принят, но вряд ли Трамп будет его применять, потому что это рискованно для самих США. Если страны Азии откажутся от российской нефти, тогда мы вынуждены будем сократить добычу. С рынка уйдет 5-7 миллионов тонн нефти. На глобальном рынке возникнет дефицит.Если же они проигнорируют санкции, то США будут вынуждены ввести импортные пошлины на индийские и китайские товары. Венгрия, Бразилия и Словакия тоже покупают наши нефтепродукты. Смогут ли США прожить без китайских товаров? Практика показала, что нет.Подорожает топливо, будет расти инфляция, экономика будет тормозить. Поэтому сценарий для США негативный.- Недавно ЕС утвердил новый пакет санкций против России. В него ожидаемо вошли плавающий потолок цен на нефть и снижение его с $60 до $47,6 за баррель. Как это скажется на экспорте российской нефти?- У нас есть теневой флот, который и раньше работал над вывозом российской нефти. Ему все равно, какой потолок игнорировать, 60 долларов или 47. Тем более США пока не присоединились к сниженному потолку цены. Остальные судовладельцы смотрят именно на санкции США.Это тоже информационная история, она показывает европейским гражданам, что ЕС продолжает давить на Россию. На практике вряд ли эти санкции будут работать.Подробнее о торговом соглашении США и Европы "Трамп размазал Европу". Соглашение о пошлинах стало унижением Урсулы фон дер Ляйен

https://ukraina.ru/20250728/optimizm-uzhe-ne-pomozhet-nado-vstupat-v-ssha-ukrainskie-eksperty-i-politiki-o-svoey-strane-i-e-elite-1066042925.html

https://ukraina.ru/20250726/teper-on-chast-problemy-pochemu-zapad-nachal-shatat-tron-pod-zelenskim-1065998154.html

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Денис Рудометов

интервью, азербайджан, европа, сша, дональд трамп, игорь юшков, ильхам алиев, украина.ру, ес, фонд национальной энергетической безопасности