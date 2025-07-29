https://ukraina.ru/20250729/andrey-suzdaltsev-esli-tramp-okonchatelno-stanet-baydenom-rossiyu-zhdet-voyna-protiv-ee-tankernogo-1066123085.html

Андрей Суздальцев: Если Трамп окончательно станет Байденом, Россию ждет война против ее танкерного флота

Андрей Суздальцев: Если Трамп окончательно станет Байденом, Россию ждет война против ее танкерного флота - 29.07.2025 Украина.ру

Андрей Суздальцев: Если Трамп окончательно станет Байденом, Россию ждет война против ее танкерного флота

Трамп неизбежно вернется к политике Байдена. Это уже почти произошло. Все предыдущие попытки были направлены на то, чтобы нас обмануть. Стопроцентные пошлины против торговых партнеров России будут введены. Надо к этому готовиться. Надо резко сокращать расходы на все эти тротуарчики, плиточки и так далее.

2025-07-29T18:15

2025-07-29T18:15

2025-07-29T18:15

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Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог Андрей Суздальцев.- Андрей Иванович, Трамп установил новый дедлайн для заключения соглашения между Россией и Украиной, сократив его с 50 до 10-12 дней. Повлияла ли на его решение кабальная торговая сделка США и Евросоюза, согласно которой европейцы обязались закупить американские энергоносители на сумму в 750 млрд долларов?- Там связка более широкая. Сейчас Евросоюз и США партнеры, все противоречия между ними исключены. И Америка должна поддерживать своего союзника, чтобы ни США, ни Евросоюз не оказались в проигрыше в конфликте, который ими был инициирован в 2022 году. Поэтому здесь некая связь, конечно, есть.Украина является задним двором Европы. ЕС покупает для Украины оружие у США и обеспечивает ее всем. Америка здесь выступает в роли продавца. И если бы Россия пошла на уступки, то ЕС все убытки, которые получит от торговли с США, компенсировал бы за ее счет.Еще в 2022 году Евросоюз спокойно относился к вопросам обеспечения энергоресурсами, потому что они ждали поражения России, после которого продиктуют свои условия поставок газа. То, что европейцы вообще отказались от российских энергоносителей, говорит о том, что они поняли, что эти планы не осуществимы.На самом деле, это только часть гигантской сделки между Европой и США, частично направленной против Китая. Понятно, что если мы говорим о противостоянии Китая и США, то вопрос не в Тайване, а в глобальном доминировании в мире.Сделать Россию союзником против Китая не получается. Надо оставлять ей Украину, чего она и требует. И тогда это проигрывает Европа. Или надо Россию додавить, чтобы она пошла на любые уступки будут представлены миру как победа США и Евросоюза, и, конечно, Украины. Любая уступка, любой шаг назад будет расценен как победа Украины. Точно так же и разрешение Карибского кризиса 1962 года подавалось как победа Кеннеди.На самом деле, получилась удивительная вещь. Трамп перешел на политику красных линий, которую часто критиковало российское правительство. Он угрожает санкциями, ищет подходы, которые позволят ему оказаться победителем в войне, в которой он не участвует.- Каких шагов со стороны Трампа нам следует ждать через 10-12 дней?- Выскажу собственное экспертное мнение. Во-первых, мы должны понимать, что Трамп неизбежно вернется к политике Байдена. Это уже почти произошло. Все предыдущие попытки были направлены на то, чтобы играть в новизну, но тогда нас хотели обмануть.Второе. Стопроцентные пошлины против торговых партнеров России будут введены. Надо к этому готовиться. Надо резко сокращать расходы на разные проекты, все эти тротуарчики, плиточки и так далее.Ответить на санкции нам надо ассиметрично, интенсифицировать боевые действия на Украине. Ведь есть вопросы, которые не решались эти три с половиной года СВО. К примеру, мы не трогаем мосты на Днепре, а удар украинскими ракетами по Антоновскому мосту привел к нашему уходу из Херсона. Хорошо, мы не хотим воевать против украинского народа, который поддерживает войну в нами. Но тогда мы должны создать мертвое пространство на украинско-польской границе, чтобы поставки оружия были в принципе невозможны.Еще один важный момент: война начнется на море, будет нападение на наш танкерный флот. Такие нападения будут на пустые танкеры, потому что удар по залитому нефтью танкеры на Балтике или на Черном море это экологическая катастрофа на десятки лет. Запад на это не пойдет. Надо думать, как нам использовать наш относительно небольшой флот, чтобы даже мысли не возникало о начале пиратской войны.И надо готовиться к тому, что наш экспорт встанет. Прежде всего, экспорт нефти, а скорее всего, и зерна. Все отгрузочные терминалы готовить к остановке.Переговоры бессмысленны. Украина ободрена поддержкой Запада и считает, что она нам должна диктовать условия. Переговоры под давлением таких кошмарных санкций – это капитуляция. На этих переговорах нас вынуждают отступить, сдаться. И последнее, что частично выполняется и чему я очень рад, нельзя поддаваться давлению Трампа. Надо игнорировать его заявления, не отвечать на них, не вступать в полемику. Это бессмысленно, потому что любое наше слово перевирается.Надо помнить, что здесь задействованы высокие ставки. Наш успех на Украине будет означать конец Америки как империи. США будут считаться проигравшей стороной. Трамп уходит в сторону Байдена и Европы, а они обречены на поражение.- Как вы на текущем этапе оцениваете перспективы вооруженного конфликта с Европой?- Недавно я встречался с европейскими дипломатами, мы обсуждали этот же вопрос. Я сказал им, что нам Европа не нужна, но наши европейские соседи заявляют, что Россия их вот-вот оккупирует, а потом удивляются, почему в их экономику никто не инвестирует. Зачем в вас инвестировать, если вас завтра оккупируют (смеется)? Все это абсолютная копия гитлеровской пропаганды перед началом Второй мировой войны.Но мы должны понимать, что у нас нет сухопутной армии, соразмерной европейской. Ее качество, конечно, другая тема. Очевидно, что современная испанская армия отличается от испанской армии 16 века по духу, по готовности воевать, но тем не менее сухопутная армия у Европы крупная. Поэтому война с Европой изначально будет ракетно-ядерной.Мои собеседники стали возмущаться, говорить, что этого не должно быть. Но вы же готовитесь к войне, собираетесь нападать на Калининград, что нам остается? Тогда профинансируйте нам создание адекватной вашей европейской армии, и будем воевать один на один (смеется).В противном случае Европы не будет. Она не впервые идет на самоубийство. А мы никогда не сдадимся.О кризисе ВСУ Украина накануне агонии. Расчеты показывают, что до краха остаются считанные месяцы

https://ukraina.ru/20250729/i-trampu-i-evropeytsam-prishlos-zaplatit-svoyu-tsenu-ukrainskiy-podtekst-torgovoy-sdelki-ssha-i-es-1066119518.html

https://ukraina.ru/20250728/tsifrovoy-terror-kak-ataki-na-aeroflot-izmenyat-buduschee-grazhdanskoy-bezopasnosti-1066079161.html

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Денис Рудометов

Денис Рудометов

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Денис Рудометов

интервью, украина, сша, европа, дональд трамп, андрей суздальцев, джо байден, вооруженные силы украины, украина.ру, ес