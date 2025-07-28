https://ukraina.ru/20250728/chto-budet-v-evropoy-posle-sdelki-s-trampom-1066078117.html

Что будет в Европой после сделки с Трампом?

Что будет в Европой после сделки с Трампом? - 28.07.2025 Украина.ру

Что будет в Европой после сделки с Трампом?

Трамп выиграл в необъявленной войне Европе. ЕС согласился на кабальный торговый договор с США, по которому вводится пошлина в 15% на европейский экспорт. Также Евросоюз обязался закупать энергоресурсы у Штатов и инвестировать 600 млрд долларов. Показательное унижение Европы произошло походя – в перерыве игры Трампа в гольф.

2025-07-28T21:55

2025-07-28T21:55

2025-07-28T21:55

сша

европа

вашингтон

дональд трамп

урсула фон дер ляйен

марин ле пен

ес

впк

брикс

северный поток

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Последствия этой сделки для Европы окажутся если не катастрофическими, то точно болезненными. Она повлечет промышленный спад, энергетическую зависимость, экономические потери. Например, Германия пострадает больше всех: ожидается 15-процентное падение промышленного производства из-за пошлин на автомобили (ключевой экспортный товар). В целом в ЕС прогнозируются спад производства на 11%, что затронет экспортно-ориентированные отрасли. Например, французская косметическая промышленность рискует потерять до пяти тысяч рабочих мест из-за новых пошлин. Обязательства по инвестициям в американскую экономику будут давить на общеевропейский бюджет, что скажется на социальных обязательствах перед жителями еврозоны, на стабильности европейской валюты.Энергетическая переориентация грозит и вовсе геополитическими рисками - сделка предполагает полный отказ ЕС от российских энергоносителей и замену их американским СПГ, нефтью и ядерным топливом. Это усилит зависимость Европы от США и потенциально дестабилизирует энергорынок из-за более высоких цен на сжиженный газ.Французский политик Марин Ле Пен расценила это как потерю суверенитета: "Капитуляция французской промышленности и энергетической независимости".Но не стоит думать, что такая большая континентальная сделка не отразится на мировой экономике: эксперты предупреждают о потерях до двух триллионов долларов для глобального ВВП из-за протекционизма. Более детальный разбор ситуации – в анализе экспертов.Экономический публицист Алексей БобровскийЕС и США достигли тарифного соглашения. Они, как известно, договорились о соглашении, по которому теперь Европа столкнется с 15% пошлинами на большую часть своего экспорта. Комментируя все происходящее, Ляйен и Трамп разошлись в деталях. Трамп сказал, что сделка касается "автомобилей и всего остального", но не фармпродукции и металлов. Европейское недоразумение сказало, что ставка в 15% будет всеобъемлющей и не будет суммироваться с отраслевыми тарифами, и будет распространяться и на лекарства, и на чипсы, и на автомобили. Пошлины на металлы "будут снижены, а также будет введена система квот. Но это непринципиально. Особо и цинично прозвучала такая деталь: Вашингтон и Брюссель договорились о покупке странами союза энергоресурсов США на $750 млрд. Плюс ЕС еще проинвестирует около $600 млрд в американскую экономику. Ну и мы знаем, а Трамп это еще раз повторил, ЕС закупит у США "огромное количество военной техники". Тезисно дадим этому характеристику: это настоящая капитуляция, замаскированная под соглашение. $750 млрд на закупки нефти и газа + $600 млрд инвестиций в США — это настоящая структурная перестройка. Всё, фашистов нужно просто отключать от наших энергоресурсов (СПГ, кривых покупок нефти и тп). Они перекроют к себе в ЕС все поставки сами в 19, 20 и прочих пакетах санкций. При этом Европа переиграна в чистую: - Англосаксы подорвали Северные потоки - Торговые пути с Ближним востоком все нестабильнее - ЕС убил свое атомное будущее, ввязавшись в аферу ВИЭ - Европа в глубоком конфликте с Россией - Она даже готовится к новой войне - ЕС увеличит закупки у ВПК США - Заплатит 15% США сверху за торговлю - Теперь еще проинвестирует $600 млрд - Ну и где еще ЕС покупать энергоресурсы? Это БДСМ-вечеринка. При этом изнасилованный, просит еще и еще! Что это дает США: - Энергетическое доминирование - СПГ, нефть и нефтепродукты теперь в руках Америки мощный рычаг - ЕС превращается в долгосрочного вассала, а не партнера. Так даже в холодную войну не было - США блокируют шанс на сближение с Россией и опережают энергоинициативы БРИКС - Расширяется гегемония доллара. Сделка именно в нем. ЕС же по сути укрепил нефтедоллар - Это увеличит спрос на облигации США - США усилили позицию в переговорах с Китаем Надо понимать, что долгосрочно мир уходит в футуроархаику. Да, даже МВФ видит, что все дробится на макрозоны. При этом, макрозона США становится метрополией. Вместе с тем, формируется режим экономического вассалитета, замаскированного под торговое сотрудничество.Американист Роман РомановЕсли все это так и есть, и мы увидим это на бумаге (потому что текста соглашения еще нет), то Трампа можно поздравить. Лично не ожидал, что европейцы пойдут на сделку так быстро. Например, думал, что дождутся решения суда по торговым полномочиям Трампа. Но нет. Решили все же не злить. В то же самое время могут возникнуть два вопроса: — Способны ли европейцы реализовать свои инвестиционные и торговые обязательства? Например, очень громко звучит намерение ЕС полностью заменить российский газ американским СПГ. Сразу несколько вопросов: 1) достаточно ли США производят СПГ, чтобы полностью заменить российский газ на европейском энергорынке? 2) достаточно ли у США средств доставки этого СПГ в Европу? 3) достаточно ли у самих европейцев регазификационных терминалов? Но это уже проблемы европейцев. Трампа не касается. — Насколько нынешняя договоренность (в той форме, в которой она представлена Трампом) поможет сократить торговый дефицит США с ЕС? Тут, наверно, цель вовсе не в сокращении дефицита. Если сделка именно такова, как ее описал Трамп "мне все — им ничего", то тогда он закрепил два способа собирать деньги с европейцев: больше им продавать за счет открытости их рынков, а также собирать с таможенных пошлин. В итоге: Трамп может быть доволен. С точки зрения PR сделка просто беспроигрышная. Часть американских и европейских СМИ бьется в конвульсиях. Если соглашение будет реализовано на практике, то его "Искусство сделки" снова станет бестселлером. А пока ждем следующих этапов обсуждения и итоговый текст соглашения, а также всю сопутствующую документацию.Сенатор Алексей ПушковТорговая война между США и ЕС, видимо, неизбежна: во время общения с прессой совместно с робко сидящей на краюшке кресла Урсулой фон дер Ляйен Трамп исключил возможность введения более низких пошлин на товары из ЕС, чем 15-процентные тарифы. Как бы европейцы ни стелились перед ним, в том числе на последнем саммите НАТО в Гааге, как бы ни угождали, как бы подобострастно ни называли "папочкой" ( daddy ! ), в вопросах торговли он не намерен идти у них на поводу. "Папочка" считает, что они слишком избаловались льготным режимом и пытаются жить за счет Америки. Или, как выразился один американский обозреватель, слишком привыкли "ездить зайцами в американском автобусе". Строгий "папочка" больше не намерен с этим мириться.Историк Александр ДюковСделка Трамп - ЕС (пошлина для товаров ЕС - 15%, для товаров США - 0%), заставляет вспомнить далекие времена Обамы (и раннего Трампа), когда Вашингтон предлагал ЕС Трансатлантическое торговое и инвестиционное партнёрство с принципиально иными условиями. Но ЕС то предложение торпедировал. И вот теперь, менее чем через 10 лет, вынужден принять условия принципиально худшие. Но зато европейцы отвели душеньку в своей восточной политике, исполнили свою заветную мечту - войну с Россией.Директор Института международных политических и экономических стратегий РУССТРАТ Елена ПанинаСудя по всему, политический манёвр ЕС ограничен до крайности, потому что фон дер Ляйен описала столь кабальные условия как большой успех: "Нам пришлось нелегко. Но теперь мы справились". С чем же "они справились"? США получают значительные доходы от импорта в ЕС и могут получить ещё больше — поскольку договорённость оставляет Вашингтону право повысить тарифы, если Европа не выполнит свои инвестиционные покупки. И, по всей вероятности, так и будет, потому что соглашение пока несёт общий характер и чёткой юридической фиксации условий нет. Рынки немного окрепли — но это, скорее, сигнал избегания кризиса, чем веры в светлое будущее Старого Света. Тем более, что 15%-ные пошлины на европейские автомобили, главный сейчас драйвер промышленности ФРГ и европейской экономики, всё равно сохранились. В целом, сделку можно расценивать как значительную политико-экономическую победу США при явной уступке ЕС.Здесь опять проявилась стратегия Трампа: несколько месяцев угрожать максимально высокими тарифами, затем пойти на "уступку" в размере 15% — но заодно выбить из Европы инвестиции. Всё это дало преимущество именно США. А раз это работает, вряд ли Трамп будет менять свой стиль. Показательно, что на фоне других сделок Большого Дональда — с Британией и Японией — ЕС больше всех оказался в дураках. Токио, конечно, тоже теперь поставлен перед необходимостью платить тариф 15% и обязательствами выдать Америке $550 млрд — но там есть хоть какая-то документальная база. Лондон ожидаемо поставлен в самое привилегированное положение: тарифы 10–15% с уступками, без инвестиций и с юридической защитой. Тогда как ЕС пострадал примерно на $1,4 трлн чистыми плюс схлопотал 15%-ные пошлины, не получив никаких гарантий и льгот. Достаточно яркая иллюстрация реального места Старого Света в геополитической пищевой цепочке.

сша

европа

вашингтон

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сша, европа, вашингтон, дональд трамп, урсула фон дер ляйен, марин ле пен, ес, впк, брикс, северный поток