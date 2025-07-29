https://ukraina.ru/20250729/1066070936.html

Александр Зимовский: Пока ВСУ думают о десанте на западе Крыма, Россия готовится к битве за Калининград

Александр Зимовский: Пока ВСУ думают о десанте на западе Крыма, Россия готовится к битве за Калининград - 29.07.2025 Украина.ру

Александр Зимовский: Пока ВСУ думают о десанте на западе Крыма, Россия готовится к битве за Калининград

Общая численность ВСУ уже составляет 2 миллиона человек. Из них на поле боя находятся 700 тысяч. Это сопоставимо с общей численностью наших вооруженных сил. Поэтому пока до демилитаризации Украины еще далеко, военный эксперт и медиаконсультант, выпускник Львовского высшего военно-политического училища Александр Зимовский

2025-07-29T05:13

2025-07-29T05:13

2025-07-29T05:13

интервью

крым

россия

калининград

вооруженные силы украины

сво

дроны

флот

сумская область

покровск/красноармейск

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Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.руРанее Минобороны РФ подтвердило освобождение Новоэкономического – восточные врата в Красноармейскую агломерацию. Это означает, что теперь наши войска могут не только охватывать украинский гарнизон с двух сторон, но и продвигаться в самой застройке. Более того, вражеские СМИ сообщают, что в городе уже действуют около десяти российских диверсионно-разведывательных групп.- Александр Леонидович, появилась ли более подробная информация относительно того, что ребятам там удалось разведать и какую диверсию совершить?- Красноармейск – это менее промышленно развитый город, чем Авдеевка. Все операции наших ДРГ сводятся к работе в жилом секторе. Основной массив предприятий находится в глубине украинской обороны, но они не входят ни в какое сравнение с "Азовсталью" и "Коксохимом". Этот в большей степени город – важный железнодорожный узел. Он чем-то похож на Вязьму или Фастов. Такой же объем перевозок и развитая железнодорожная сеть.Повторюсь, наши ДРГ работают в городской черте. Выявляют скопления противника и дают целеуказания. Насчет диверсий – как получится. Красноармейск насыщен войсками. Специальная эвакуация мирных жителей там не проводилась ("Кто хотел – уехал. Кто хотел – остался"). Поэтому не удивлюсь, если у наших ДРГ есть поддержка в виде подполья или сочувствующих горожан.Теперь насчет тактического рисунка.После того, как мы освободили Новоэкономическое, у нас открылось дорога на Родинское. Этот населенный пункт перекрывает основную дорогу, ведущую в Красноармейск с севера (от Константиновки), а также обеспечивает выход на дорогу "Красноармейск-Павлоград). То есть две эти большие магистрали еще позволяют противнику с большим риском и потерями снабжать гарнизон.В самом Красноармейске (в первом эшелоне) находятся около 12-15 украинских бригад. Они, конечно, неполноценные по штату, но можно сказать, что 12 бригадных управлений там занимаются организацией и ведением обороны.К тому же, поскольку ситуация сложная, украинское командование перевело боевые действия там на ручное управление. Поэтому не удивлюсь, если лично Сырский по видеосвязи лично командует каким-то отрядом, который удерживает какую-то лесополосу.Мы заходим в город с юго-запада со стороны Зверево. Там малоэтажная застройка. И там находятся три-четыре искусственных прудов, между которыми можно просачиваться на мотоциклах и квадроциклах. На них можно осуществлять подвижное наблюдение.Одним словом, работа ведется.При этом я должен сказать, что украинское командование накопило на этом участке значительные резервы во втором эшелоне за Красноармейском. Там круглосуточно находятся 25 тысяч солдат пополнения. Это мобильный резерв, который не принадлежит только к Красноармейской группировке. При желании его можно отправить под Купянск. По поводу Сум вряд ли – они там формируют другой резерв.- Выходит, у ВСУ еще остались пожарные команды, которыми они будут затыкать дыры на разных участках фронта?- Хотел бы кое-что уточнить.Пожарная команда – это часть, которая прибывает на какой-то участок и сразу вступает в бой. Например, 47-я бригада ВСУ. А пополнение – это военнослужащие, которые просто должны восполнять потери в боевых частях. Сами по себе они не представляют боевой единицы. Грубо говоря, командир бригады докладывает: "Мне срочно надо 100 человек, чтобы удержать позиции, потому что у меня осталось по 10-15% личного состава в каждой роте".А пожарная команда – это когда какой-то полк или бригада снимается с одного участка, перебрасывается на угрожаемое направление и сходу вступает в бой. И все такие пожарные команды ВСУ находятся либо под Сумами, либо под Красноармейском. У противника даже нет сил отправить их под Купянск.Причем под Купянском мы наступаем только с северо-востока от города. До глубокого охвата еще далеко. С юга мы к нему не продвигаемся, потому что нам мешает Серебрянское лесничество. Там вести боевые действия очень сложно.- С помощью мобильного резерва пополнения противник будет только удерживать позиции? Или попробует изобразить что-то вроде деблокирующего удара Манштейна?- Деблокирующий удар Манштейна проводился, когда группировка Паулюса была окружена. Мы ВСУ в Красноармейске еще не окружили. И этот мобильный резерв – это как котел, откуда противник черпает пополнение и подливает его на передовую. У него нет задачи специально что-то деблокировать.Конечно, если у вражеского командования сработает панический рефлекс, когда надо изобразить какой-то успех, с его помощью нас могут попытаться выбить из Зверево или Новоэкономического. Но это будет демонстрация, чтобы успокоить спонсоров и подбодрить население. Оперативного назначения у нее не будет.- У наших СМИ появилось представление, что ВСУ немного разучились вести городские бои со времен Артемовска. Насколько оно оправдано?- Мы пока не ведем в Красноармейске таких же уличных боев, как в Артемовске. Мы еще не зашли в город основной массой сил. Он хорошо укреплен. И как ВСУ поведут себя в непосредственном контакте с нашими войсками – вопрос. Я вообще считаю, что наше командование не желает ввязываться в городские бои.За Красноармейском в буквальном смысле находится "степь Донецкая". Там нет населенных пунктов, которые могли бы прослужить долговременными укреплениями. Там ВСУ будет гораздо хуже укрываться от воздушных атак. Поэтому мы собираемся использовать фактор местности, чтобы обесточить противнику приток пополнения по основным дорогам, и он дал команду на отвод войск.И тут дело не в том, что мы такие добрые. "Бери ношу по себе, чтоб не падать при ходьбе". Мы их будем уничтожать на отходе. Но все будет зависеть от того, какие ресурсы будут контролировать их выход из Красноармейска.- Еще говорят, что это глубокое окружение Красноармейска – генеральная репетиция при освобождении городов-миллионников. Похоже на то?- Нам еще очень далеко до городов-миллионников. До Днепропетровска еще далеко. Сумы – не миллионник. Харьков – миллионник, но про его охват уже давно никто не заикается. Если мы проведем успешную операцию с Красноармейском, это будет генеральной репетицией перед освобождением Славянско-Краматорской агломерации.Поскольку Славянск, Краматорск, Дружковка и Константиновка висят на одной железнодорожной ветке, они будут представлять собой либо фронтальную проблему, либо у нас получится выйти в тыл хотя бы двум городам: Константиновке и Дружковке.С Краматорском будет сложнее. Он лучше оборудован в инженерном отношении, и он более промышленно развитый.- Возможен ли вариант, что после освобождения Красноармейска мы будем двигаться строго на север в сторону Харьковской области, чтобы замуровать ВСУ в Славянско-Краматорской агломерации как в кирпичной стене?- Заявленная цель СВО и всей летней кампании – освобождение Донбасса. Не скажу, что войскам эта задача жестко поставлена, но нарисована. Вторая цель – по мере возможности начать активные действия на Запорожье и выходить к Днепру, чтобы минимизировать риски для Запорожской АЭС. Надо организовать ее защиту с воздуха от возможных провокаций, учитывая, что загнанная в угол Украина способна на любой шаг. Что касается развития успеха западнее Славянско-Краматорской агломерации, то пока, как мне кажется, у нас нет ресурсов для глубоких прорывов.- Появились ли у вас какие-то надежды по Запорожью, учитывая, как наши войска подкрадываются к Степногорску и продвигаются на самом юге Донбасса?- Самый большим успехом в Запорожской области по итогам летней кампании может стать освобождение Гуляйполя. Если столица батьки Махно будет возвращена в родные пенаты, украинское общество воспримет это крайне болезненно. Да и командование противника будет по этому поводу волноваться.Все зависит от того, с какой скоростью и мы, и противник сможем высвободить войска для других операций.Допустим, если мы займем Красноармейск, то первая часть войск будет оборонять его от контратак, а вторая часть займется Гуляйполем. То же самое касается Сумской области. Если строительство буферной зоны будет закончено со взятием Юнаковки, то высвободившиеся части после отдыха пойдут оттуда на другие участки.- Насчет Сумской области. Правильно ли я понимаю, что мы там ведем оборону как во время летнего контрнаступа: отошли, противник попал под удары, вернулись?- Ситуация в Сумской области осложняется тем, что у ВСУ там остались войска, которые ушли из Курской области. Эти люди до каждого волоска на руке знают местность. Да, там война ведется вокруг деревень, но она все же представляет собой серию мелких стычек хорошо обученной и мотивированной пехоты с обеих сторон.Образно говоря, это "Чужой против Хищника" в джунглях. Противник равный нам по силам, выучке и оснащенности, который сражается стрелковым оружием на земле и дронами в воздухе. Тут все зависит от воинского искусства и искусства планирования на тактическом уровне.Судя по тому, что мы там все-таки продвигаемся, наши тактические наработки превосходят украинские.- Как вы оцениваете способности противника к новому контрнаступу? Сначала его анонсировал Сырский, сказав, что это возможно за счет перехода на корпусную систему. Потом Сырский заявил, что это возможно, если Запад больше оружия даст.- У Украины хватает оружия для проведения высокоинтенсивных сухопутных операций. Но, как и мы, они экономят танки и другую тяжелую технику. Используют ее только в единичных случаях. Железо, снаряды и патроны у противника есть. А вот людей не хватает.Напомню, что в 2023 году Украина смогла сформировать лишь два корпуса, чтобы начать наступление на Токмак. А сейчас у нее нет возможности сформировать два боеготовых корпуса. Они их могут только нумеровать и давать громкие названия, чтобы свести под одну крышу руководство бригадами, дабы они находились в рамках корпусных управлений.Это помогает Киеву организационно, но не очень помогает в оперативно-тактическом отношении.Что касается возможного контрудара, то для них самым зрелищным будет некий демарш в направлении Крыма, чтобы высадить морской десант на Кинбурнскую косу или просто воткнуть флаг на западной части полуострова. Но это требует очень больших ресурсов. И все это может кончиться еще большими Крынками.Тем не менее, если Украина сможет высадить в Крыму три-четыре батальона и удерживать позиции несколько месяцев, для нас это будет очень болезненно.Флот из Крыма фактически ушел. Он базируется под Новороссийском. И занятие каких-то позиций в Крыму позволит противнику приблизить своих операторов БПЛА для работы по крымским аэродромам и гражданским объектам. Это будет не просто занозой для нас. Нам под ноготь целую щепку загонят.- Мы только что провели морские учения "Июльский шторм". Да, Черноморский флот в них не участвовал, но, как мне кажется, наше командование учитывает эту угрозу.- Вы же знаете, что мы отменили парад на день ВМФ. И эти учения были эквивалентом парада. У нас четыре флота. Два из них – океанские. Но там, где базируется Северный флот, не бывает июльских штормов. И там, где базируется Тихоокеанский флот, штормы бывают не в июле, а в сентябре. То есть "Июльский шторм" — это просто красивое название.То, что корабли вышли в море – это прекрасно. Судя по списку вымпелов, флот представляет собой грозную силу. Главнокомандующий прибыл на флагман подводного ракетоносного флота и лично дал ему "счастливого плаванья". Посетил Санкт-Петербург. Все ритуальные вещи были соблюдены.Но на момент нашей с вами беседы мы не знаем, отрабатывались ли на учениях операции по уничтожению десанта и какими силами/средствами флота. Поэтому мне трудно сказать, насколько Черноморский флот может купировать угрозу высадки морского десанта в Крым.- Вернемся в текущему фронту. Один из украинских экспертов подсчитал, что даже если им дадут 4 миллиона дронов, то, с учетом более 1000-километровой линии соприкосновения и у них будет лишь один БПЛА на 10 метров, поэтому русские легко обойдут эту "стену дронов". Так ли здесь все оптимистично для нас?- Понимаете, лучше иметь, чем не иметь.Украина сама собиралась создать 4 миллиона дронов в 2025 году. Речь шла о квадрокоптерах – самых массовый вид БПЛА. Это как ящик патронов, которые никто не считает. Поэтому когда противник говорит, что 4 миллиона дронов – это мало, то это неправда. Любой дрон и любой оператор – это угроза жизни нашего бойца.И я вас уверяю, что через какое-то время украинская пропаганда будет рассказывать, как "4 миллиона дронов остановили наступление русских на Сумы".В этом отношении противник нас немножко побивает, потому что у него лошадь была впереди телеги. Украина сначала настрогала дронов в промышленном количестве, чтобы волонтерам не надо было бегать с криками "Дайте хоть десяточек БПЛА, наши ребята без них ничего не увидят", а потом они стали реализовывать концепцию стены дронов.А у нас получилось наоборот. Мы сначала, изучив опыт противника, наготовили массу классных операторов, но, оказалось, что им нечем управлять, потому что дроны на фронт поступали с задержками. Не хочу никого обидеть, но я не слышал, чтобы наши флористки переквалифицировались в паяльщиц примитивных квадрокоптеров. Да, "КВН" на оптоволокне успешный, но это единственный наш народный дрон.Повторюсь, 4 миллиона дронов – это уже огромное подспорье. Если из них хотя бы 100 тысяч дронов будут оснащены искусственным интеллектом, благодаря чему сможет выполнять задачи без радиосвязи, никакой РЭБ им будет нестрашен.- А как вы относитесь к некоторым эмоциональным оценкам с нашей стороны в духе "Нет смысла контрактовать нового пехотинца за 3 миллиона рублей. Лучше на эти деньги купить 20 дронов"?- Если мы потратим 3 миллиона рублей на мотивированного и молодого контрактника, который сможет управлять дроном, то это оправдано. Человек на войне ценнее дрона. Хорошо, что у нас это понимают. Если убитый оператор будет лежать на куче дронов, то они уже никогда не взлетят. А если у оператора будет один дрон, он сможет подбить танк.- Дроны действительно сделали переворот в военном деле? Или мы их активно обсуждаем, потому что у нас нет людей и железа для создания танковых корпусов, которым никакие дроны не были бы страшны?- Ничего нового не появилось. Появилось новое средство доставки. Раньше был РПГ. Его надо было взять на плечо, спрятаться, взять танк на прицел и выстрелить. А теперь РПГ не нужен. Его выстрел прикручивается к дрону и оператор, который находится в 20 километрах от танка, выполняет ту же задачу без всякого риска для жизни.Повторюсь, боеприпасы не изменились. Просто беспилотники революционизировали средства доставки боеприпаса к цели. В прошлом году были случаи, когда кто-то догадался канистру к дрону прицепить. Хотя напалм изобрели очень давно. Образно говоря, сначала воины кидали копье, но потом появились лучники, которые с 300 шагов убивали копьеметателей.Надеюсь, в течение 6-8 месяцев будет найдено решение, которое позволит обездвиживать дроны более активно. Не знаю, на какой риск пойдут изобретатели. Было бы лучше, если бы дроны вообще не летали, а мы воевали по старинке. А если будут летать и их дроны, и наши, для нас это тоже будет выгодно, потому что мы будем лучше видеть и лучше их уничтожать.Борьба между этими двумя концепциями предопределит судьбу дрона как средства поражения врага.- Вы сказали про шесть-восемь месяцев. Думаете, нам еще долгое время придется вести тяжелую борьбу?- Понимаете, у нас же победу определяет не Кремль и не Банковая, а лично Трамп. И тут пару дней назад Уиткофф выразил надежду, что достижение мира на Украине будет достигнуто до конца срока действующего президента США. А мы и так делаем очень многое, чтобы показать Трампу, что мы за мир.Если мы хотим договориться с Трампом – это одна концепция войны. А если же нам все-таки нужна денацификация и демилитаризация Украины, это другая концепция войны.Общая численность ВСУ уже составляет 2 миллиона человек. Из них на поле боя находятся 700 тысяч. Это сопоставимо с общей численностью наших вооруженных сил. По словам Владимира Путина, она составляет 2,4 миллиона человек, из которых 650 тысяч человек сражаются на СВО.Поэтому пока до демилитаризации Украины еще далеко.- Сейчас военачальники НАТО вновь стали активно озвучивать планы нападения на Калининград. При этом есть мнение, что война в этом регионе – это две деблокирующие операции. Либо мы прорвем блокаду Калининградской области, заняв всю Прибалтику, либо НАТО деблокирует Прибалтику путём полного занятия Калининградской области. Так ли это?- Нам сейчас предстоит решать задачу, которую решал еще Петр I – мы пытаемся сохранить за собой право пользоваться Балтийским морем. Если мы потеряем Калининград, про русскую Балтику можно забыть. А если мы в ответ или в качестве превентивной меры обнулим прибалтийских лимитрофов, мы возьмем под контроль берег и сохраним свое влияние.Сейчас Балтика – это действительно внутреннее море НАТО. Мы сидим в углу в Финском заливе. Калининград – это вроде бы форпост, но он полностью под прицелом вражеских ракет. И когда мы будем решать задачу сохранения контроля за нашей частью Балтийского моря, это будет болезненно.Наше командование рассматривает все варианты относительно того, как западники могут попытаться обнулить Калининград. Это может быть стремительная операция типа Курска с предложением тут же вступить в переговоры. Это может быть операция прибалтийских республик с тем, чтобы полностью установить контроль НАТО над Балтийским морем от Таллина до Щецина.И в этом случае, к моему большому сожалению, не обойдется без Республики Беларусь.- А Белоруссии какая роль будет отведена при обороне Калининграда?- Республика получила тактическое ядерное оружие. Насчет "Орешника" не знаю, но в случае операции НАТО по Калининграду вспомогательный удар будет однозначно нанесен по белорусской территории, чтобы вывести ее из войны. А поскольку Минск не намерен играть в красные линии, ответ последует немедленно. И на этом театре военных действий будет уже иная расстановка сил.О других аспектах СВО - в интервью Алексея Живова: Если у России есть 150-тысячный кулак, им надо бить ВСУ в Сумах, чтобы освободить Донбасс

https://ukraina.ru/20241213/1059642677.html

https://ukraina.ru/20250727/o-planakh-nato-na-kaliningrad-protivniki-rossii-ochen-khotyat-pobedit-no-sovsem-ne-khotyat-umeret-1066017827.html

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Кирилл Курбатов

интервью, крым, россия, калининград, вооруженные силы украины, сво, дроны, флот, сумская область, покровск/красноармейск, донбасс, запорожье