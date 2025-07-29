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Чему учат ветеранов СВО в России и в чём они соревнуются: Цивилёва о развитии от "Абилимпикса"

Чему учат ветеранов СВО в России и в чём они соревнуются: Цивилёва о развитии от "Абилимпикса" - 29.07.2025 Украина.ру

Чему учат ветеранов СВО в России и в чём они соревнуются: Цивилёва о развитии от "Абилимпикса"

Статс-секретарь – заместитель министра обороны Российской Федерации Анна Цивилёва на Всероссийском чемпионате по профессиональным навыкам среди участников СВО... Украина.ру, 29.07.2025

2025-07-29T21:14

2025-07-29T21:14

2025-07-29T21:15

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Статс-секретарь – заместитель министра обороны Российской Федерации Анна Цивилёва на Всероссийском чемпионате по профессиональным навыкам среди участников СВО "Абилимпикс" рассказала о том, какие знания и умения могут получить военные на этом проекте и в чём посоревноваться, какая для них подготовлена программа и как государство помогает создать благоприятные условия для тех, кто вернулся из зоны проведения специальной военной операции.ТГ-канал Анны Цивилёвой: https://t.me/annatsivileva Наш канал Вконтакте: https://vk.com/ukraina_ru_officialTelegram: https://t.me/ukr_2025_ruОдноклассники: https://ok.ru/ukrainaruДзен: https://dzen.ru/ukraina.ruRutube: https://rutube.ru/channel/4478643Наши подкасты: https://vk.com/podcasts-72801118 ТГ-канал с нашими видео и подкастами: https://t.me/podcast_ukrainaru Наш сайт: https://ukraina.ru

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