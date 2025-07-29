Чему учат ветеранов СВО в России и в чём они соревнуются: Цивилёва о развитии от "Абилимпикса"
21:14 29.07.2025 (обновлено: 21:15 29.07.2025)
Статс-секретарь – заместитель министра обороны Российской Федерации Анна Цивилёва на Всероссийском чемпионате по профессиональным навыкам среди участников СВО "Абилимпикс" рассказала о том, какие знания и умения могут получить военные на этом проекте и в чём посоревноваться, какая для них подготовлена программа и как государство помогает создать благоприятные условия для тех, кто вернулся из зоны проведения специальной военной операции.
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