https://ukraina.ru/20250728/spasitel-ukrainy-1066075993.html

"Спаситель" Украины

"Спаситель" Украины - 28.07.2025 Украина.ру

"Спаситель" Украины

Во время войны нет ничего важнее собственного демографического и экономического потенциала. Вступая в войну без соответствующего собственного ресурса остаётся надеяться только на весьма авантюрную даму удачу и на союзников. Поэтому наличие надёжных и верных союзников является вторым по важности условием успеха на поле боя.

2025-07-28T20:47

2025-07-28T20:47

2025-07-28T20:47

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Многие могут вспомнить ещё о полководце, но военные гении рождаются не чаще раза в пару-тройку столетий, поэтому чаще всего на поле боя встречаются армии ведомые добротно подготовленными, но далеко не гениальными генералами и офицерами. Опыт древнего Рима продемонстрировал, что не хватающие звёзд с неба военачальники, опирающиеся на профессиональную армию, сплочённую железной дисциплиной, в конечном итоге бьют и гениальных, и просто великих полководцев. Римские центурионы обеспечили победы легионов и над Ганнибалом Баркой и над Митридатом VI Евпатором, а скучный организатор Октавиан Август (даже для беседы с женой, предварительно писавший конспект) победил талантливого и опытного военного Марка Антония.Так что среднестатистические генералы с ресурсом и союзниками, лучше, чем гениальный полководец с голым энтузиазмом.В войнах последнего столетия, начиная с Первой мировой, проявился ещё один нюанс. Выяснилось, что вооружения и, соответственно, тактика меняются так быстро, а расход боеприпасов растёт такими темпами, что государства не могут надёжно подготовиться к очередной войне. Содержание массовой армии в относительно мирный период (в невоюющем состоянии) слишком накладно для экономики, как и массовые закупки новых вооружений (ведь до начала войны новозакупленные вооружения могут устареть по 3-5 раз).Только реальные боевые действия соответствующего масштаба могут показать какая именно техника, какие боеприпасы и в каком количестве являются на данный момент наиболее актуальными. Только после анализа первых недель и даже месяцев войны можно понять какие отрасли военной промышленности следует развёртывать в первую очередь, что требуется производить для фронта массово и какая структура вооружённых сил требуется для наиболее эффективного использования новой техники и новой тактики. Поэтому роль союзников в обеспечении фронта расходными материалами в первые месяцы войны (пока идёт развёртывание собственного ВПК) трудно переоценить.Украина выбрала себе в союзники Запад, поверив в тезис о том, что 60% глобального ВВП легко побьют 2%. Украинцы были не одиноки, кроме них в этот тезис верили сами западные политики, а ещё та часть российского общества, которая с началом боевых действий релоцировалась за рубеж, с тем, чтобы стать "хорошими (правильными - прозападными) русскими" и не поссориться с "цивилизованным миром".У всех поверивших судьба сложилась одинаково плохо.Но западные политики на судьбы не жалуются и пытаются переломить неудачно для них складывающийся ход борьбы. Сами ошиблись, сами свою ошибку пытаются исправить, хоть исправлять что-то давно уже поздно, поезд незаметно ушёл между 2005 и 2010 годом. А вот украинцы и российские релоканты предъявляют Западу претензии, обвиняя его в том, что результаты принятых ими решений не соответствуют их ожиданиям.Но будем объективны, шестьдесят действительно много больше двух. Расчёты западных аналитиков были бы возможно верны, если бы они приняли во внимание структуру собственной экономики и учли, что ВВП Запада на 90% (если не больше) состоит из финансового сектора и сферы услуг, которые ни стрелять, ни летать, ни плавать не могут. Однако они были настолько заворожены размерами собственных экономик и настолько находились под впечатлением недавней катастрофы СССР, что структура для них не имела значения.Они ошиблись, бывает. И украинцы ошиблись вместе с ними. Их тоже заворожила магия больших чисел. Но украинцы ошиблись дважды, причём их вторая ошибка гораздо существеннее первой. Вторая важнейшая ошибка заключается в том, что они совершенно неверно оценили готовность своих союзников к безоговорочной поддержке Киева всем необходимым. Причём, в отличие от первой эта ошибка непростительна.Опыт Первой и Второй мировых войн ещё не успел стать древней историей. Он знаком практически каждому современному политику. В обеих войнах страны Запада проявили себя как крайне ненадёжные и эгоистичные союзники, старающиеся поменьше дать партнёрам по коалиции и побольше от них взять.Помните историю с массовыми кражами западными государствами друг у друга крупных партий одноразовых масок во время ковида? Так это не ноу хау. Уже во время Первой мировой войны, когда к началу 1915 года все воюющие страны начали испытывать снарядный голод, западные союзники не просто прекратили все поставки в Россию, переориентировав промышленность на обеспечение интересов собственных армий, но даже конфисковали уже оплаченные и отгруженные (но ещё не отправленные) партии снарядов, принадлежавших России и другим союзникам. Российское отступление 1915 года – результат снарядного голода, а снарядный голод на 90% результат эгоистичных действий западных союзников.Впрочем это не свидетельство какой-то особой нелюбви к русским. Англичане и американцы так же спокойно предавали французов и друг друга. Стоило ли удивляться, что когда попавшей в критическую ситуацию Украине понадобилось увеличение западной помощи, Киев столкнулся с её сокращением.На днях, в материале о 50 днях "миротоворца"-Трампа я писал, что 50 дней, которые он отвёл России на заключение мира с Украиной, не являются чем-то незыблемым: он может, как резко сократить срок, так и продлить его, в зависимости от внутриполитической ситуации в США, в первую очередь, и расстановки геополитических сил, во вторую. И вот Трамп заявляет, что он разочаровался в Путине (в который уже раз?!) и что срок его ультиматума будет сокращён.Ситуация понятна. Российские войска наступают по всему фронту, ВСУ исчерпали возможность удерживать сплошной фронт. Идёт штурм Купянска, наступление на Северск, нарастает кризис в Районе Орехова, ВС РФ вышли на ближние подступы к Константиновке (не сегодня-завтра начнут штурм), а также атакуют Днепропетровскую область, давят на Суммы, зашевелился фронт под Харьковом.Но хуже всего для Киева складываются дела в Покровске, где начались уличные бои и украинский гарнизон утратил контроль над ситуацией. Киев не случайно бросил все резервы для удержания этого города. Как только Покровск падёт, во фронте образуется огромная дыра, а северная группировка ВСУ (от Сумм до Константиновки потеряет контакт с южной (от Покровского /не путать с Покровском/ до Одессы). После этого никакая помощь уже не сможет стабилизировать фронт – он покатится назад до капитуляции или до западной границы (что произойдёт раньше).Чтобы попытаться предотвратить прорыв (хотя бы оттянуть его) Киеву необходимы не меньше миллиона снарядов единовременно, десятки тысяч ракет для РСЗО тысячи авиабомб и тактических ракет, тысячи единиц бронетехники, сотни артиллерийских установок, включая РСЗО и десятки комплексов (в составе 5-10 установок каждый) ПВО/ПРО с тысячами ракет к ним). Всё это надо Киеву "уже вчера".Что обещает Трамп?Он обещает через 10-12 дней (если не передумает) ужесточить санкции против России. Даже, если эти санкции, в отличи от предшествующих пакетов, окажутся суперэффективными (в чём есть серьёзные сомнения у самих американцев), на ситуацию на фронте они смогут повлиять не раньше, чем через несколько месяцев, когда Украины уже не будет (как минимум прекратится сопротивление ВСУ). Но ведь за 10-12 дней Трамп может и передумать – скажет, что побеседовал с Путиным по-телефону, узнал много новых фактов из мировой истории, очень этим гордится и должен обсудить свои новые знания с членами своей команды, прежде чем принимать ответственные решения.Что же касается оружия и расходных материалов, которые, в отличие от санкций, нужны Киеву в первую очередь, то Трамп рад, что Европа готова оплатить пару комплексов ПВО и ещё что-то по мелочи. Когда это удастся собрать и поставить неизвестно (до конца года обещают). По сути Зеленскому дарят верёвку, на мыло денег уже не хватило.А всё потому, что надо было не о глобусе Украины на уроках истории мечтать, а события хотя бы последних полутора столетий изучать или воспоминания дедушек-ветеранов слушать, пока они были живы и собирались за семейным столом.Нынче же поздно пить "Боржоми", Если не верите – спросите у Саакашвили. Он тоже верил в 60% против 2%.О ситуации с людскими резервами на Украине - в статье Михаила Павлива "Украина накануне агонии. Расчеты показывают, что до краха остаются считанные месяцы"

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киев, украина, россия, дональд трамп, владимир путин, ростислав ищенко, вооруженные силы украины, впк, мнения