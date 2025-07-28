https://ukraina.ru/20250728/vladimir-bruter-posle-ultimatuma-trampa-rossiya-mozhet-otpravit-na-svo-voyska-kndr-i-pomoch-iranu-s-1066074880.html

Владимир Брутер: После ультиматума Трампа Россия может отправить на СВО войска КНДР и помочь Ирану с ПВО

Владимир Брутер: После ультиматума Трампа Россия может отправить на СВО войска КНДР и помочь Ирану с ПВО - 28.07.2025 Украина.ру

Владимир Брутер: После ультиматума Трампа Россия может отправить на СВО войска КНДР и помочь Ирану с ПВО

Мы продолжаем демонстрировать некий конструктивный подход в ситуации, когда со стороны Запада такого подхода нет и не будет. С точки зрения перспективы урегулирования неправильно. Они воспринимают это исключительно как признак слабости. Переговоры начинаются, когда их хотят обе стороны.

2025-07-28T19:54

2025-07-28T19:54

2025-07-28T19:54

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Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер.Президент США Дональд Трамп пообещал сократить срок ультиматума о перемирии в Украине до 10-12 дней. Трамп добавил, что был "щедр" по отношению к Владимиру Путину, предоставив российскому президенту 50 дней.- Владимир Ильич, что повлияло на решение Трампа, если он еще и, как сам утверждает, "знает ответ", который, скорее, будет отрицательным?- На его решение повлияло то, что ему удалось прогнуть фон дер Ляйен (на заключение торгового соглашения – ред.). Он решил, что если смог прогнуть одних, то сможет это сделать и с другими. Аппетит приходит во время еды.- Что произойдет через 10 дней?- Он будет угрожать Путину, будет требовать от китайцев и индусов, чтобы они прекратили всякие торговые отношения с Россией. Самый лучший ответ Трампу это активное и такое же наглое сопротивление.То есть никаких соглашений о стратегических вооружениях, активная поставка в Иран средств ПВО, привлечение северных корейцев на фронт. Если Трамп хочет повышать ставки, то мы тоже будем это делать. Мы не можем говорить о мире, если он повышает ставки. В этой ситуации мы показываем себя слабейшей стороной, на которую можно давить. Я об этом говорил четыре года назад. Если с нами не разговаривают и не договариваются, мы отвечаем тем же.Мы продолжаем демонстрировать некий конструктивный подход в ситуации, когда с другой стороны такого подхода нет и не будет. С точки зрения перспективы урегулирования неправильно. Они воспринимают это исключительно как признак слабости. Переговоры начинаются, когда их хотят обе стороны.- Недавно в Совбезе ООН произошла перепалка между представителями США и Китая. Американская сторона обвинила КНР в поставках в Россию продукции двойного назначения. Какую роль играет украинский вопрос в американо-китайских отношениях?- Перспектива отказа Китая от российских энергоносителей минимальна, потому что китайцы хорошо видят, чем это закончилось в случае с фон дер Ляйен. С другой стороны, Трамп сильно рискует, если остановить импорт из Китая. Не забывайте, что это основа благополучия среднего класса, который голосовал за Трампа.Это касается и индусов, хотя Трамп в большей степени может рассчитывать на то, что они будут ломаться. С бразильцами у него хуже получается, чем с индусами.Но на эту тему мы должны не рассуждать, а активно действовать. Если мы будем ему кланяться, то немного отступит. Он же все это описал в своих книжках. Он никогда не уходит на запасные варианты, потому что его когнитивные возможности это не предполагают. Он продавливает, потом чуть-чуть выплачивает кешбек.- Встретив жесткое сопротивление со стороны индусов и китайцев, как он себя поведет?- Он будет кричать, что они готовы договориться, а на самом деле это не будет соответствовать действительности. В реальности он будет вести себя в зависимости от ситуации на фронте. Если ситуация быстро будет ухудшаться, это потребует от него решений. Но он пока не считает, что ситуация будет ухудшаться.- Тем более он возобновил оружейные поставки европейцам для передачи вооружений Украине?- Это не главный вопрос. Главный вопрос в том, что численность нынешнего российского военного континента в 600-700 тысяч человек не позволяет нам проводить быстрые и глубокие прорывы на Украине. И они это прекрасно понимают: Россия предпочитает действовать медленно, потому что действовать быстро она просто не может. И пока они будут считать, что русские не смогут отправить больше техники и людей, пока корейцы не прибудут на фронт, ситуация будет достаточно стабильной.- Можем ли мы добиться победы, воюя такими силами?- Нет.- А добиться приемлемых условий мира на Украине?- Поставьте себе на место другой стороны. Не Украины, а Запада. Вы бы пошли на принятие российских условий, зная, что прямо сейчас вам ничего не угрожает?- Я согласен, что европейским политикам ничего не говорят названия сел, которые мы освобождаем.- Да. Они чувствуют, что у них есть время. Может быть, они не чувствуют, что ситуация двигается в правильном направлении, но они не считают, что им надо принимать неприятные для себя решения.- А как их можно заставить это сделать?- Только напугав противника. Либо резко ускорив ход СВО. Этот вопрос мы обсуждаем четыре года, и он не имеет очевидного ответа. Если бы мы могли решить эту проблему за месяц, то решили бы. А мы ее не решили за четыре года.Лавров на "Территории смыслов" сегодня высказывался по поводу беседы Путина с Макроном, которая, на его взгляд, ничего не дала. А зачем Путин говорил с Макроном? Лавров на этот вопрос тоже ответил, сказав, что у нашего президента есть принципы. Но ведь принципы необязательно совместимы с ходом СВО.- А то, что Россия, как сказал глава МИД, воюет одна против всего Запада?- Россия не воюет одна. А торговля с Китаем? Трамп неслучайно любит говорить на эту тему. И неслучайно была перепалка, о которой вы сказали. Они же понимают, что торговый оборот в 300 миллиардов делает все их усилия по изоляции России ничтожными. Китай и Индия за несколько лет заместили всю торговлю, которую Россия вела с Западом. Следовательно, надо давить на Индию и Китай, а это не одно и то же. При этом мир сейчас во многом зависит от Индии и Китая, где проживает половина населения земного шара.США могут пугать Китай, что остановят любой импорт из КНР. А если они остановят импорт из Китая, то заместить его нечем. Европа не может поставлять товары по таким ценам. Неслучайно европейцы постоянно обвиняют Китай в демпинге на рынке технологий. А если американцы начнут покупать американское, они Трампа утопят в его же собственном унитазе.Одно дело – когда ты можешь рассуждать на эту тему, имея большой импорт, который позволяет тебе уверенно сводить бюджеты домохозяйств. А другое – когда у тебя дешевого импорта нет.Когда вы ходите в московские супермаркеты, вы же чувствуете разницу между тем, что было четыре года назад и сейчас. А теперь представьте себе, если такую разницу почувствуют американцы. Для них это священные вещи. У них может квартира в три раза дорожать, но чтобы дорожали продукты, бензин и дешевый ширпотреб?Мне сразу вспоминается рассказал американского фантаста Роберта Шекли "Билет на планету Транай". Там на шею политиков вешали медальоны, которые взрывались, если слишком много граждан нажимали на кнопку. Таким образом руководителей планеты отправляли в отставку.- Выходит, и Трамп сейчас в безвыходном положении?- Он не считает свое положение безвыходным. Он считает, что продавит Путина, потому что наш президент якобы колеблется и слабый. Он поэтому и сокращает срок ультиматума, потому что считает, что знает ответ. То есть Трамп пытается ужесточить для нас ситуацию и как бы заявляет: "Завтра обстрел. Хай, давай", как говорят на моей исторической родине.- Получается, политическое будущее Трампа в значительной степени зависит от реакции России на его угрозы?- Да. А еще от таких вещей, как СНВ-3. Он же обещал мир.- А жесткий ответ России будет означать, что Трамп превратится в "свадебного президента"?- Он превратится в человека, который не выполнил то, что обещал. Я уже не говорю историю с его рейтингом и папками Эпштейна. Демократы педалируют эту тему, считая, что недостаточно нажали на кнопочки. Причем дипстейт, который контролируется демократами, пытается убедить часть республиканцев, что им было бы выгодно Трампа сдать. И они хотят как в театре максимально растянуть паузу, чтобы люди вроде спикера палаты представителей США Майка Джонсона стали публично с Трампом препираться.Подробнее о ситуации в зоне СВО Военный эксперт Александр Зимовский: Если Россия возьмет Покровск, то вернет домой и столицу батьки Махно

https://ukraina.ru/20250728/k-rossii-s-lyubovyu-komu-adresovan-novyy-ultimatum-trampa-po-ukraine-1066068075.html

https://ukraina.ru/20250728/ukraina-za-nedelyu-sokhranit-li-zelenskiy-vlast-1066037171.html

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Денис Рудометов

интервью, китай, россия, украина, дональд трамп, владимир путин, владимир брутер, совет безопасности оон, мид