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МЧС испытало под Курском новейшего робота для дистанционного разминирования

МЧС испытало под Курском новейшего робота для дистанционного разминирования - 30.07.2025 Украина.ру

МЧС испытало под Курском новейшего робота для дистанционного разминирования

Представители ВНИИ ГОЧС МЧС России завершили испытания на территории Курской области дистанционного робота для обнаружения и уничтожения заминированных участков. Об этом 30 июля сообщили РИА Новости

2025-07-30T03:18

2025-07-30T03:18

2025-07-30T03:18

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взрыв

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Жизненно необходимую новинку создали учёные Всероссийского научно-исследовательского института по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС) МЧС России."Наземный дрон-камикадзе предназначен для дистанционного обнаружения и уничтожения заминированных участков. Робот способен устанавливать заряд с целью уничтожения взрывоопасных предметов, что значительно повышает безопасность спасателей и ускоряет процесс очистки территорий", — рассказал сотрудник института.По его словам, такой тип роботов может стать важным элементом в условиях необходимости быстрого реагирования на угрозы минной опасности."В рамках усилий по возвращению к нормальной жизни жителей Курской области, пострадавших в результате вторжения украинских националистов, учёные института продолжают активную работу по развитию современных средств для очистки местных территорий от взрывоопасных предметов. Особое внимание уделяется внедрению передовых технологий, которые позволяют максимально эффективно и безопасно проводить работы по ликвидации неразорванных боеприпасов, мин и самодельных взрывных устройств. В этом контексте учёные ВНИИ ГОЧС провели испытания робототехнического средства", — резюмировал представитель МЧС.Напомним, 29 июля при разминировании украинского беспилотника в Сальском районе Ростовской области погибли двое саперов. К сожалению, это не единственный трагический случай, подтверждающий чрезвычайную востребованность подобных разработок.Следите за новостями на сайте Украина.ру.

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новости, россия, курская область, мчс, разминирование, робот, мины, взрыв