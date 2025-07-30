https://ukraina.ru/20250730/mchs-ispytalo-pod-kurskom-noveyshego-robota-dlya-distantsionnogo-razminirovaniya-1066136076.html
МЧС испытало под Курском новейшего робота для дистанционного разминирования
МЧС испытало под Курском новейшего робота для дистанционного разминирования - 30.07.2025 Украина.ру
МЧС испытало под Курском новейшего робота для дистанционного разминирования
Представители ВНИИ ГОЧС МЧС России завершили испытания на территории Курской области дистанционного робота для обнаружения и уничтожения заминированных участков. Об этом 30 июля сообщили РИА Новости
2025-07-30T03:18
2025-07-30T03:18
2025-07-30T03:18
новости
россия
курская область
мчс
разминирование
робот
мины
взрыв
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Жизненно необходимую новинку создали учёные Всероссийского научно-исследовательского института по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС) МЧС России."Наземный дрон-камикадзе предназначен для дистанционного обнаружения и уничтожения заминированных участков. Робот способен устанавливать заряд с целью уничтожения взрывоопасных предметов, что значительно повышает безопасность спасателей и ускоряет процесс очистки территорий", — рассказал сотрудник института.По его словам, такой тип роботов может стать важным элементом в условиях необходимости быстрого реагирования на угрозы минной опасности."В рамках усилий по возвращению к нормальной жизни жителей Курской области, пострадавших в результате вторжения украинских националистов, учёные института продолжают активную работу по развитию современных средств для очистки местных территорий от взрывоопасных предметов. Особое внимание уделяется внедрению передовых технологий, которые позволяют максимально эффективно и безопасно проводить работы по ликвидации неразорванных боеприпасов, мин и самодельных взрывных устройств. В этом контексте учёные ВНИИ ГОЧС провели испытания робототехнического средства", — резюмировал представитель МЧС.Напомним, 29 июля при разминировании украинского беспилотника в Сальском районе Ростовской области погибли двое саперов. К сожалению, это не единственный трагический случай, подтверждающий чрезвычайную востребованность подобных разработок.Следите за новостями на сайте Украина.ру.
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новости, россия, курская область, мчс, разминирование, робот, мины, взрыв
Новости, Россия, Курская область, МЧС, разминирование, робот, мины, взрыв
МЧС испытало под Курском новейшего робота для дистанционного разминирования
Представители ВНИИ ГОЧС МЧС России завершили испытания на территории Курской области дистанционного робота для обнаружения и уничтожения заминированных участков. Об этом 30 июля сообщили РИА Новости
Жизненно необходимую новинку создали учёные Всероссийского научно-исследовательского института по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС) МЧС России.
"Наземный дрон-камикадзе предназначен для дистанционного обнаружения и уничтожения заминированных участков. Робот способен устанавливать заряд с целью уничтожения взрывоопасных предметов, что значительно повышает безопасность спасателей и ускоряет процесс очистки территорий", — рассказал сотрудник института.
По его словам, такой тип роботов может стать важным элементом в условиях необходимости быстрого реагирования на угрозы минной опасности.
"В рамках усилий по возвращению к нормальной жизни жителей Курской области, пострадавших в результате вторжения украинских националистов, учёные института продолжают активную работу по развитию современных средств для очистки местных территорий от взрывоопасных предметов. Особое внимание уделяется внедрению передовых технологий, которые позволяют максимально эффективно и безопасно проводить работы по ликвидации неразорванных боеприпасов, мин и самодельных взрывных устройств. В этом контексте учёные ВНИИ ГОЧС провели испытания робототехнического средства", — резюмировал представитель МЧС.
Напомним, 29 июля при разминировании украинского беспилотника в Сальском районе Ростовской области погибли двое саперов
. К сожалению, это не единственный трагический случай, подтверждающий чрезвычайную востребованность подобных разработок.
Следите за новостями на сайте Украина.ру.