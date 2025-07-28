https://ukraina.ru/20250728/voennyy-ekspert-aleksandr-zimovskiy-esli-rossiya-vozmet-pokrovsk-to-vernet-domoy-i-stolitsu-batki-1066068599.html

Военный эксперт Александр Зимовский: Если Россия возьмет Покровск, то вернет домой и столицу батьки Махно

Военный эксперт Александр Зимовский: Если Россия возьмет Покровск, то вернет домой и столицу батьки Махно - 28.07.2025 Украина.ру

Военный эксперт Александр Зимовский: Если Россия возьмет Покровск, то вернет домой и столицу батьки Махно

Что сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал военный эксперт и медиаконсультант, выпускник Львовского высшего военно-политического училища Александр Зимовский в комментарии изданию Украина.ру. Его комментарий сопровождается картами

2025-07-28T17:53

2025-07-28T17:53

2025-07-28T17:53

эксклюзив

сво

авдеевка

вязьма

константиновка

александр сырский

нестор махно

азовсталь

украина.ру

покровск/красноармейск

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Красноармейск – это менее промышленно развитый город, чем Авдеевка. Все операции наших ДРГ сводятся к работе в жилом секторе. Основной массив предприятий находится в глубине украинской обороны, но они не входят ни в какое сравнение с "Азовсталью" и "Коксохимом". Этот в большей степени город – важный железнодорожный узел. Он чем-то похож на Вязьму или Фастов. Такой же объем перевозок и развитая железнодорожная сеть.Повторюсь, наши ДРГ работают в городской черте. Выявляют скопления противника и дают целеуказания. Насчет диверсий – как получится. Красноармейск насыщен войсками. Специальная эвакуация мирных жителей там не проводилась ("Кто хотел – уехал. Кто хотел – остался"). Поэтому не удивлюсь, если у наших ДРГ есть поддержка в виде подполья или сочувствующих горожан.После того, как мы освободили Новоэкономическое, у нас открылось дорога на Родинское. Этот населенный пункт перекрывает основную дорогу, ведущую в Красноармейск с севера (от Константиновки), а также обеспечивает выход на дорогу "Красноармейск-Павлоград). То есть две эти большие магистрали еще позволяют противнику с большим риском и потерями снабжать гарнизон.В самом Красноармейске (в первом эшелоне) находятся около 12-15 украинских бригад. Они, конечно, неполноценные по штату, но можно сказать, что 12 бригадных управлений там занимаются организацией и ведением обороны.К тому же, поскольку ситуация сложная, украинское командование перевело боевые действия там на ручное управление. Поэтому не удивлюсь, если лично Сырский по видеосвязи лично командует каким-то отрядом, который удерживает какую-то лесополосу.Мы заходим в город с юго-запада со стороны Зверево. Там малоэтажная застройка. И там находятся три-четыре искусственных прудов, между которыми можно просачиваться на мотоциклах и квадроциклах. На них можно осуществлять подвижное наблюдение.Самым же большим успехом в Запорожской области по итогам летней кампании может стать освобождение Гуляйполя. Если столица батьки Махно будет возвращена в родные пенаты, украинское общество воспримет это крайне болезненно. Да и командование противника будет по этому поводу волноваться.Все зависит от того, с какой скоростью и мы, и противник сможем высвободить войска для других операций.Допустим, если мы займем Красноармейск, то первая часть войск будет оборонять его от контратак, а вторая часть займется Гуляйполем. То же самое касается Сумской области. Если строительство буферной зоны будет закончено со взятием Юнаковки, то высвободившиеся части после отдыха пойдут оттуда на другие участки.

https://ukraina.ru/20250724/1065896390.html

авдеевка

вязьма

константиновка

покровск/красноармейск

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2025

Денис Рудометов

Денис Рудометов

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Денис Рудометов

эксклюзив, сво, авдеевка, вязьма, константиновка, александр сырский, нестор махно, азовсталь, украина.ру, покровск/красноармейск