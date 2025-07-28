https://ukraina.ru/20250728/voennyy-ekspert-aleksandr-zimovskiy-esli-rossiya-vozmet-pokrovsk-to-vernet-domoy-i-stolitsu-batki-1066068599.html
Военный эксперт Александр Зимовский: Если Россия возьмет Покровск, то вернет домой и столицу батьки Махно
Военный эксперт Александр Зимовский: Если Россия возьмет Покровск, то вернет домой и столицу батьки Махно - 28.07.2025 Украина.ру
Военный эксперт Александр Зимовский: Если Россия возьмет Покровск, то вернет домой и столицу батьки Махно
Что сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал военный эксперт и медиаконсультант, выпускник Львовского высшего военно-политического училища Александр Зимовский в комментарии изданию Украина.ру. Его комментарий сопровождается картами
2025-07-28T17:53
2025-07-28T17:53
2025-07-28T17:53
эксклюзив
сво
авдеевка
вязьма
константиновка
александр сырский
нестор махно
азовсталь
украина.ру
покровск/красноармейск
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https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0a/02/1057849312_4:0:2045:1148_1920x0_80_0_0_666a18c478222820c4fa721c8ad50cc9.jpg
Красноармейск – это менее промышленно развитый город, чем Авдеевка. Все операции наших ДРГ сводятся к работе в жилом секторе. Основной массив предприятий находится в глубине украинской обороны, но они не входят ни в какое сравнение с "Азовсталью" и "Коксохимом". Этот в большей степени город – важный железнодорожный узел. Он чем-то похож на Вязьму или Фастов. Такой же объем перевозок и развитая железнодорожная сеть.Повторюсь, наши ДРГ работают в городской черте. Выявляют скопления противника и дают целеуказания. Насчет диверсий – как получится. Красноармейск насыщен войсками. Специальная эвакуация мирных жителей там не проводилась ("Кто хотел – уехал. Кто хотел – остался"). Поэтому не удивлюсь, если у наших ДРГ есть поддержка в виде подполья или сочувствующих горожан.После того, как мы освободили Новоэкономическое, у нас открылось дорога на Родинское. Этот населенный пункт перекрывает основную дорогу, ведущую в Красноармейск с севера (от Константиновки), а также обеспечивает выход на дорогу "Красноармейск-Павлоград). То есть две эти большие магистрали еще позволяют противнику с большим риском и потерями снабжать гарнизон.В самом Красноармейске (в первом эшелоне) находятся около 12-15 украинских бригад. Они, конечно, неполноценные по штату, но можно сказать, что 12 бригадных управлений там занимаются организацией и ведением обороны.К тому же, поскольку ситуация сложная, украинское командование перевело боевые действия там на ручное управление. Поэтому не удивлюсь, если лично Сырский по видеосвязи лично командует каким-то отрядом, который удерживает какую-то лесополосу.Мы заходим в город с юго-запада со стороны Зверево. Там малоэтажная застройка. И там находятся три-четыре искусственных прудов, между которыми можно просачиваться на мотоциклах и квадроциклах. На них можно осуществлять подвижное наблюдение.Самым же большим успехом в Запорожской области по итогам летней кампании может стать освобождение Гуляйполя. Если столица батьки Махно будет возвращена в родные пенаты, украинское общество воспримет это крайне болезненно. Да и командование противника будет по этому поводу волноваться.Все зависит от того, с какой скоростью и мы, и противник сможем высвободить войска для других операций.Допустим, если мы займем Красноармейск, то первая часть войск будет оборонять его от контратак, а вторая часть займется Гуляйполем. То же самое касается Сумской области. Если строительство буферной зоны будет закончено со взятием Юнаковки, то высвободившиеся части после отдыха пойдут оттуда на другие участки.
https://ukraina.ru/20250724/1065896390.html
авдеевка
вязьма
константиновка
покровск/красноармейск
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https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0a/02/1057849312_259:0:1790:1148_1920x0_80_0_0_8c6c5ac20af74c4134e1851a43ff3a40.jpg
Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
эксклюзив, сво, авдеевка, вязьма, константиновка, александр сырский, нестор махно, азовсталь, украина.ру, покровск/красноармейск
Эксклюзив, СВО, Авдеевка, Вязьма, Константиновка, Александр Сырский, Нестор Махно, Азовсталь, Украина.ру, Покровск/Красноармейск
Военный эксперт Александр Зимовский: Если Россия возьмет Покровск, то вернет домой и столицу батьки Махно
Что сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал военный эксперт и медиаконсультант, выпускник Львовского высшего военно-политического училища Александр Зимовский в комментарии изданию Украина.ру. Его комментарий сопровождается картами
Красноармейск – это менее промышленно развитый город, чем Авдеевка. Все операции наших ДРГ сводятся к работе в жилом секторе. Основной массив предприятий находится в глубине украинской обороны, но они не входят ни в какое сравнение с "Азовсталью" и "Коксохимом". Этот в большей степени город – важный железнодорожный узел. Он чем-то похож на Вязьму или Фастов. Такой же объем перевозок и развитая железнодорожная сеть.
Повторюсь, наши ДРГ работают в городской черте. Выявляют скопления противника и дают целеуказания. Насчет диверсий – как получится. Красноармейск насыщен войсками. Специальная эвакуация мирных жителей там не проводилась ("Кто хотел – уехал. Кто хотел – остался"). Поэтому не удивлюсь, если у наших ДРГ есть поддержка в виде подполья или сочувствующих горожан.
После того, как мы освободили Новоэкономическое, у нас открылось дорога на Родинское. Этот населенный пункт перекрывает основную дорогу, ведущую в Красноармейск с севера (от Константиновки), а также обеспечивает выход на дорогу "Красноармейск-Павлоград). То есть две эти большие магистрали еще позволяют противнику с большим риском и потерями снабжать гарнизон.
В самом Красноармейске (в первом эшелоне) находятся около 12-15 украинских бригад. Они, конечно, неполноценные по штату, но можно сказать, что 12 бригадных управлений там занимаются организацией и ведением обороны.
К тому же, поскольку ситуация сложная, украинское командование перевело боевые действия там на ручное управление. Поэтому не удивлюсь, если лично Сырский по видеосвязи лично командует каким-то отрядом, который удерживает какую-то лесополосу.
Мы заходим в город с юго-запада со стороны Зверево. Там малоэтажная застройка. И там находятся три-четыре искусственных прудов, между которыми можно просачиваться на мотоциклах и квадроциклах. На них можно осуществлять подвижное наблюдение.
Самым же большим успехом в Запорожской области по итогам летней кампании может стать освобождение Гуляйполя. Если столица батьки Махно будет возвращена в родные пенаты, украинское общество воспримет это крайне болезненно. Да и командование противника будет по этому поводу волноваться.
Все зависит от того, с какой скоростью и мы, и противник сможем высвободить войска для других операций.
Допустим, если мы займем Красноармейск, то первая часть войск будет оборонять его от контратак, а вторая часть займется Гуляйполем. То же самое касается Сумской области. Если строительство буферной зоны будет закончено со взятием Юнаковки, то высвободившиеся части после отдыха пойдут оттуда на другие участки.