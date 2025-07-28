Военный эксперт Александр Зимовский: Если Россия возьмет Покровск, то вернет домой и столицу батьки Махно - 28.07.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20250728/voennyy-ekspert-aleksandr-zimovskiy-esli-rossiya-vozmet-pokrovsk-to-vernet-domoy-i-stolitsu-batki-1066068599.html
Военный эксперт Александр Зимовский: Если Россия возьмет Покровск, то вернет домой и столицу батьки Махно
Военный эксперт Александр Зимовский: Если Россия возьмет Покровск, то вернет домой и столицу батьки Махно - 28.07.2025 Украина.ру
Военный эксперт Александр Зимовский: Если Россия возьмет Покровск, то вернет домой и столицу батьки Махно
Что сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал военный эксперт и медиаконсультант, выпускник Львовского высшего военно-политического училища Александр Зимовский в комментарии изданию Украина.ру. Его комментарий сопровождается картами
2025-07-28T17:53
2025-07-28T17:53
эксклюзив
сво
авдеевка
вязьма
константиновка
александр сырский
нестор махно
азовсталь
украина.ру
покровск/красноармейск
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0a/02/1057849312_4:0:2045:1148_1920x0_80_0_0_666a18c478222820c4fa721c8ad50cc9.jpg
Красноармейск – это менее промышленно развитый город, чем Авдеевка. Все операции наших ДРГ сводятся к работе в жилом секторе. Основной массив предприятий находится в глубине украинской обороны, но они не входят ни в какое сравнение с "Азовсталью" и "Коксохимом". Этот в большей степени город – важный железнодорожный узел. Он чем-то похож на Вязьму или Фастов. Такой же объем перевозок и развитая железнодорожная сеть.Повторюсь, наши ДРГ работают в городской черте. Выявляют скопления противника и дают целеуказания. Насчет диверсий – как получится. Красноармейск насыщен войсками. Специальная эвакуация мирных жителей там не проводилась ("Кто хотел – уехал. Кто хотел – остался"). Поэтому не удивлюсь, если у наших ДРГ есть поддержка в виде подполья или сочувствующих горожан.После того, как мы освободили Новоэкономическое, у нас открылось дорога на Родинское. Этот населенный пункт перекрывает основную дорогу, ведущую в Красноармейск с севера (от Константиновки), а также обеспечивает выход на дорогу "Красноармейск-Павлоград). То есть две эти большие магистрали еще позволяют противнику с большим риском и потерями снабжать гарнизон.В самом Красноармейске (в первом эшелоне) находятся около 12-15 украинских бригад. Они, конечно, неполноценные по штату, но можно сказать, что 12 бригадных управлений там занимаются организацией и ведением обороны.К тому же, поскольку ситуация сложная, украинское командование перевело боевые действия там на ручное управление. Поэтому не удивлюсь, если лично Сырский по видеосвязи лично командует каким-то отрядом, который удерживает какую-то лесополосу.Мы заходим в город с юго-запада со стороны Зверево. Там малоэтажная застройка. И там находятся три-четыре искусственных прудов, между которыми можно просачиваться на мотоциклах и квадроциклах. На них можно осуществлять подвижное наблюдение.Самым же большим успехом в Запорожской области по итогам летней кампании может стать освобождение Гуляйполя. Если столица батьки Махно будет возвращена в родные пенаты, украинское общество воспримет это крайне болезненно. Да и командование противника будет по этому поводу волноваться.Все зависит от того, с какой скоростью и мы, и противник сможем высвободить войска для других операций.Допустим, если мы займем Красноармейск, то первая часть войск будет оборонять его от контратак, а вторая часть займется Гуляйполем. То же самое касается Сумской области. Если строительство буферной зоны будет закончено со взятием Юнаковки, то высвободившиеся части после отдыха пойдут оттуда на другие участки.
https://ukraina.ru/20250724/1065896390.html
авдеевка
вязьма
константиновка
покровск/красноармейск
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Денис Рудометов
Денис Рудометов
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0a/02/1057849312_259:0:1790:1148_1920x0_80_0_0_8c6c5ac20af74c4134e1851a43ff3a40.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
эксклюзив, сво, авдеевка, вязьма, константиновка, александр сырский, нестор махно, азовсталь, украина.ру, покровск/красноармейск
Эксклюзив, СВО, Авдеевка, Вязьма, Константиновка, Александр Сырский, Нестор Махно, Азовсталь, Украина.ру, Покровск/Красноармейск

Военный эксперт Александр Зимовский: Если Россия возьмет Покровск, то вернет домой и столицу батьки Махно

17:53 28.07.2025
 
© Украина.руАлександр Зимовский (СВО)
Александр Зимовский (СВО) - РИА Новости, 1920, 28.07.2025
© Украина.ру
Читать в
ДзенTelegram
Денис Рудометов
автор издания Украина.ру
Все материалы
Что сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал военный эксперт и медиаконсультант, выпускник Львовского высшего военно-политического училища Александр Зимовский в комментарии изданию Украина.ру. Его комментарий сопровождается картами
Красноармейск – это менее промышленно развитый город, чем Авдеевка. Все операции наших ДРГ сводятся к работе в жилом секторе. Основной массив предприятий находится в глубине украинской обороны, но они не входят ни в какое сравнение с "Азовсталью" и "Коксохимом". Этот в большей степени город – важный железнодорожный узел. Он чем-то похож на Вязьму или Фастов. Такой же объем перевозок и развитая железнодорожная сеть.
Повторюсь, наши ДРГ работают в городской черте. Выявляют скопления противника и дают целеуказания. Насчет диверсий – как получится. Красноармейск насыщен войсками. Специальная эвакуация мирных жителей там не проводилась ("Кто хотел – уехал. Кто хотел – остался"). Поэтому не удивлюсь, если у наших ДРГ есть поддержка в виде подполья или сочувствующих горожан.
После того, как мы освободили Новоэкономическое, у нас открылось дорога на Родинское. Этот населенный пункт перекрывает основную дорогу, ведущую в Красноармейск с севера (от Константиновки), а также обеспечивает выход на дорогу "Красноармейск-Павлоград). То есть две эти большие магистрали еще позволяют противнику с большим риском и потерями снабжать гарнизон.
В самом Красноармейске (в первом эшелоне) находятся около 12-15 украинских бригад. Они, конечно, неполноценные по штату, но можно сказать, что 12 бригадных управлений там занимаются организацией и ведением обороны.
К тому же, поскольку ситуация сложная, украинское командование перевело боевые действия там на ручное управление. Поэтому не удивлюсь, если лично Сырский по видеосвязи лично командует каким-то отрядом, который удерживает какую-то лесополосу.
Мы заходим в город с юго-запада со стороны Зверево. Там малоэтажная застройка. И там находятся три-четыре искусственных прудов, между которыми можно просачиваться на мотоциклах и квадроциклах. На них можно осуществлять подвижное наблюдение.
Самым же большим успехом в Запорожской области по итогам летней кампании может стать освобождение Гуляйполя. Если столица батьки Махно будет возвращена в родные пенаты, украинское общество воспримет это крайне болезненно. Да и командование противника будет по этому поводу волноваться.
Все зависит от того, с какой скоростью и мы, и противник сможем высвободить войска для других операций.
Допустим, если мы займем Красноармейск, то первая часть войск будет оборонять его от контратак, а вторая часть займется Гуляйполем. То же самое касается Сумской области. Если строительство буферной зоны будет закончено со взятием Юнаковки, то высвободившиеся части после отдыха пойдут оттуда на другие участки.
СВО
ДНР
Курская и Сумская области
Белгородская и Харьковская области
Алехин. Карта СВО. - РИА Новости, 1920, 24.07.2025
24 июля, 17:31
Полковник Геннадий Алехин: Россия под Сумами отбила атаки ВСУ и уничтожила две их элитные бригадыЧто сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал харьковчанин, военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин в комментарии изданию Украина.ру. Его комментарий сопровождается картами
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
ЭксклюзивСВОАвдеевкаВязьмаКонстантиновкаАлександр СырскийНестор МахноАзовстальУкраина.руПокровск/Красноармейск
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
19:38Украинские активисты паникуют, обнаруживая на яйцах "русский след"
19:27Путепровод в Курской области восстановлен после июньской диверсии, движение открыто - РЖД
19:08В сети вирусится видео украинской автодороги близ границы с Румынией
19:00Украина отказалась выполнять обязательства по Договору об обычных вооружённых силах в Европе - МИД
18:49Госдолг Украины в июне вырос почти на $4 млрд — Минфин
18:39Крещение Руси является общим праздником, Google признаёт свою ошибку. Новости к 18.40
18:27Местных выборов в 2025 году не будет - ЦИК Украины
18:20Трамп повышает ставки и ужесточает ультиматум к России. Итоги 28 июля
18:17Украинская "предсказательница" Мария Тихая заявила, что с ней часто консультируется СБУ
18:04Российские подразделения прорвали оборону ВСУ в Серебрянском лесу
17:53Военный эксперт Александр Зимовский: Если Россия возьмет Покровск, то вернет домой и столицу батьки Махно
17:52В Ровенской области продолжают разрушать памятники советским воинам
17:43Киев снова выпустил на арену главного специалиста по фейковым изнасилованиям Денисову
17:33Лайма Вайкуле заявила, что Украине нужно дать оружие
17:26Точный удар: "Искандер" уничтожил украинский "Чёрный ястреб" во время масштабной атаки
17:22Трамп озвучил ультиматум по Украине: стало известно, насколько реалистичны его угрозы
17:20К России с любовью: кому адресован новый ультиматум Трампа по Украине
17:18Трамп заявил о любви к России, но пригрозил новыми санкциями
17:16"Силой их не вернёшь": посол Украины в Польше рассказал о беженцах
17:04Харьковское направление: российские подразделения атакуют Московку
Лента новостейМолния