"Мобилизация буксует, дезертирство растёт": почему в 2026 году Украине будет нечем пополнять ряды ВСУ
© Фото : David Young/Global Look Press
© Фото : David Young/Global Look Press
Анализ мобилизационных возможностей Украины показывает катастрофическое истощение человеческих ресурсов. Об этом пишет в своей статье автор издания Украина.ру Михаил Павлив
"В реальности удаётся набрать около 20 тысяч в месяц, а не заявленные 30 тысяч", — приводит данные эксперт. При этом ежемесячные потери составляют 10-15 тысяч человек.
Особую тревогу вызывает динамика: "Если в 2022-2023 годах мобилизация давала до 30-40 тысяч человек ежемесячно, то сейчас показатели упали вдвое". Это свидетельствует о фактическом исчерпании резервов.
"Мобилизация буксует, дезертирство растёт — система выдыхается", — констатирует Павлив. По его прогнозам, уже в 2026 году Украина столкнётся с физической невозможностью пополнять ряды армии.
"Речь идёт не о победе, а о затягивании агонии", — резюмирует аналитик.
Полный текст статьи Михаила Павлива "Украина накануне агонии. Расчеты показывают, что до краха остаются считанные месяцы" на сайте Украина.ру.
Также материал на тему потерь украинской армии: "С фронта не вернётся никто": 200 тысяч "двухсотых". Украинские эксперты оценили масштаб потерь ВСУ".
28 июля, 20:47"Спаситель" УкраиныВо время войны нет ничего важнее собственного демографического и экономического потенциала. Вступая в войну без соответствующего собственного ресурса остаётся надеяться только на весьма авантюрную даму удачу и на союзников. Поэтому наличие надёжных и верных союзников является вторым по важности условием успеха на поле боя.
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