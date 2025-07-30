"Мобилизация буксует, дезертирство растёт": почему в 2026 году Украине будет нечем пополнять ряды ВСУ - 30.07.2025 Украина.ру
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"Мобилизация буксует, дезертирство растёт": почему в 2026 году Украине будет нечем пополнять ряды ВСУ
"Мобилизация буксует, дезертирство растёт": почему в 2026 году Украине будет нечем пополнять ряды ВСУ - 30.07.2025 Украина.ру
"Мобилизация буксует, дезертирство растёт": почему в 2026 году Украине будет нечем пополнять ряды ВСУ
Анализ мобилизационных возможностей Украины показывает катастрофическое истощение человеческих ресурсов. Об этом пишет в своей статье автор издания Украина.ру Михаил Павлив
2025-07-30T05:00
2025-07-30T05:00
новости
украина
михаил павлив
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украина.ру
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крах всу
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"В реальности удаётся набрать около 20 тысяч в месяц, а не заявленные 30 тысяч", — приводит данные эксперт. При этом ежемесячные потери составляют 10-15 тысяч человек.Особую тревогу вызывает динамика: "Если в 2022-2023 годах мобилизация давала до 30-40 тысяч человек ежемесячно, то сейчас показатели упали вдвое". Это свидетельствует о фактическом исчерпании резервов."Мобилизация буксует, дезертирство растёт — система выдыхается", — констатирует Павлив. По его прогнозам, уже в 2026 году Украина столкнётся с физической невозможностью пополнять ряды армии.Полный текст статьи Михаила Павлива "Украина накануне агонии. Расчеты показывают, что до краха остаются считанные месяцы" на сайте Украина.ру.Также материал на тему потерь украинской армии: "С фронта не вернётся никто": 200 тысяч "двухсотых". Украинские эксперты оценили масштаб потерь ВСУ".
https://ukraina.ru/20250728/spasitel-ukrainy-1066075993.html
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новости, украина, михаил павлив, вооруженные силы украины, украина.ру, потери, потери всу, крах всу, армия, украинская армия, сво, дзен новости сво, мобилизация, новости украины
Новости, Украина, Михаил Павлив, Вооруженные силы Украины, Украина.ру, потери, потери ВСУ, крах ВСУ, Армия, украинская армия, СВО, дзен новости СВО, мобилизация, Новости Украины

"Мобилизация буксует, дезертирство растёт": почему в 2026 году Украине будет нечем пополнять ряды ВСУ

05:00 30.07.2025
 
© Фото : David Young/Global Look Press
- РИА Новости, 1920, 30.07.2025
© Фото : David Young/Global Look Press
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Анализ мобилизационных возможностей Украины показывает катастрофическое истощение человеческих ресурсов. Об этом пишет в своей статье автор издания Украина.ру Михаил Павлив
"В реальности удаётся набрать около 20 тысяч в месяц, а не заявленные 30 тысяч", — приводит данные эксперт. При этом ежемесячные потери составляют 10-15 тысяч человек.
Особую тревогу вызывает динамика: "Если в 2022-2023 годах мобилизация давала до 30-40 тысяч человек ежемесячно, то сейчас показатели упали вдвое". Это свидетельствует о фактическом исчерпании резервов.
"Мобилизация буксует, дезертирство растёт — система выдыхается", — констатирует Павлив. По его прогнозам, уже в 2026 году Украина столкнётся с физической невозможностью пополнять ряды армии.
"Речь идёт не о победе, а о затягивании агонии", — резюмирует аналитик.
Полный текст статьи Михаила Павлива "Украина накануне агонии. Расчеты показывают, что до краха остаются считанные месяцы" на сайте Украина.ру.
Также материал на тему потерь украинской армии: "С фронта не вернётся никто": 200 тысяч "двухсотых". Украинские эксперты оценили масштаб потерь ВСУ".
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"Спаситель" УкраиныВо время войны нет ничего важнее собственного демографического и экономического потенциала. Вступая в войну без соответствующего собственного ресурса остаётся надеяться только на весьма авантюрную даму удачу и на союзников. Поэтому наличие надёжных и верных союзников является вторым по важности условием успеха на поле боя.
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