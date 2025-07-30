https://ukraina.ru/20250730/mobilizatsiya-buksuet-dezertirstvo-rastt-pochemu-v-2026-godu-ukraine-budet-nechem-popolnyat-ryady-vsu-1066113239.html

"Мобилизация буксует, дезертирство растёт": почему в 2026 году Украине будет нечем пополнять ряды ВСУ

"Мобилизация буксует, дезертирство растёт": почему в 2026 году Украине будет нечем пополнять ряды ВСУ - 30.07.2025 Украина.ру

"Мобилизация буксует, дезертирство растёт": почему в 2026 году Украине будет нечем пополнять ряды ВСУ

Анализ мобилизационных возможностей Украины показывает катастрофическое истощение человеческих ресурсов. Об этом пишет в своей статье автор издания Украина.ру Михаил Павлив

2025-07-30T05:00

2025-07-30T05:00

2025-07-30T05:00

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"В реальности удаётся набрать около 20 тысяч в месяц, а не заявленные 30 тысяч", — приводит данные эксперт. При этом ежемесячные потери составляют 10-15 тысяч человек.Особую тревогу вызывает динамика: "Если в 2022-2023 годах мобилизация давала до 30-40 тысяч человек ежемесячно, то сейчас показатели упали вдвое". Это свидетельствует о фактическом исчерпании резервов."Мобилизация буксует, дезертирство растёт — система выдыхается", — констатирует Павлив. По его прогнозам, уже в 2026 году Украина столкнётся с физической невозможностью пополнять ряды армии.Полный текст статьи Михаила Павлива "Украина накануне агонии. Расчеты показывают, что до краха остаются считанные месяцы" на сайте Украина.ру.Также материал на тему потерь украинской армии: "С фронта не вернётся никто": 200 тысяч "двухсотых". Украинские эксперты оценили масштаб потерь ВСУ".

https://ukraina.ru/20250728/spasitel-ukrainy-1066075993.html

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