https://ukraina.ru/20250730/zima-prishla-neozhidanno-ekspert-ob-urovne-podgotovki-k-dron-atakam-posle-trekh-let-konflikta-1066105341.html

"Зима пришла неожиданно": эксперт об уровне подготовки к дрон-атакам после трех лет конфликта

"Зима пришла неожиданно": эксперт об уровне подготовки к дрон-атакам после трех лет конфликта - 30.07.2025 Украина.ру

"Зима пришла неожиданно": эксперт об уровне подготовки к дрон-атакам после трех лет конфликта

Трехлетний опыт ведения боевых действий не привел к созданию эффективной системы защиты транспортной инфраструктуры от атак дронов. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал член Совета при президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека, признанный эксперт в области информационных технологий Игорь Ашманов

2025-07-30T05:20

2025-07-30T05:20

2025-07-30T05:20

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Ашманов провел аналогию: "А вообще вся эта ситуация из разряда "зима пришла неожиданно". Мы три года войну ведём. Было понятно, что вражеских дронов будет больше, и летать они смогут дальше".Эксперт констатировал отсутствие прогресса: "Но мы по сути в транспортной инфраструктуре ничего не сделали для купирования этой угрозы. Вот за это надо с нашего начальства спрашивать, а не за wi-fi"."Повторюсь, мобильный сигнал — это лишь один способ наведения. Даже если мы с ним справимся на федеральном уровне, противник придумает что-то ещё. Дроны все равно продолжат лететь на нас", — резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью "Игорь Ашманов: Если России из-за Украины полностью отключат Интернет, нам это пойдет только на пользу" на сайте Украина.ру.Также на эту тему — в статье Алексея Туманова "Без связи, но с дронами. Как Тула живет без мобильного интернета" на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20250727/1066015691.html

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