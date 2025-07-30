https://ukraina.ru/20250730/zima-prishla-neozhidanno-ekspert-ob-urovne-podgotovki-k-dron-atakam-posle-trekh-let-konflikta-1066105341.html
"Зима пришла неожиданно": эксперт об уровне подготовки к дрон-атакам после трех лет конфликта
"Зима пришла неожиданно": эксперт об уровне подготовки к дрон-атакам после трех лет конфликта - 30.07.2025 Украина.ру
"Зима пришла неожиданно": эксперт об уровне подготовки к дрон-атакам после трех лет конфликта
Трехлетний опыт ведения боевых действий не привел к созданию эффективной системы защиты транспортной инфраструктуры от атак дронов. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал член Совета при президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека, признанный эксперт в области информационных технологий Игорь Ашманов
2025-07-30T05:20
2025-07-30T05:20
2025-07-30T05:20
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Ашманов провел аналогию: "А вообще вся эта ситуация из разряда "зима пришла неожиданно". Мы три года войну ведём. Было понятно, что вражеских дронов будет больше, и летать они смогут дальше".Эксперт констатировал отсутствие прогресса: "Но мы по сути в транспортной инфраструктуре ничего не сделали для купирования этой угрозы. Вот за это надо с нашего начальства спрашивать, а не за wi-fi"."Повторюсь, мобильный сигнал — это лишь один способ наведения. Даже если мы с ним справимся на федеральном уровне, противник придумает что-то ещё. Дроны все равно продолжат лететь на нас", — резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью "Игорь Ашманов: Если России из-за Украины полностью отключат Интернет, нам это пойдет только на пользу" на сайте Украина.ру.Также на эту тему — в статье Алексея Туманова "Без связи, но с дронами. Как Тула живет без мобильного интернета" на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20250727/1066015691.html
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новости, россия, украина, игорь ашманов, украина.ру, транспорт, дроны, беспилотники, мобильная связь, бпла, атака, сво, дзен новости сво, защита, новости россии
Новости, Россия, Украина, Игорь Ашманов, Украина.ру, транспорт, дроны, беспилотники, мобильная связь, БПЛА, атака, СВО, дзен новости СВО, защита, новости России
"Зима пришла неожиданно": эксперт об уровне подготовки к дрон-атакам после трех лет конфликта
Трехлетний опыт ведения боевых действий не привел к созданию эффективной системы защиты транспортной инфраструктуры от атак дронов. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал член Совета при президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека, признанный эксперт в области информационных технологий Игорь Ашманов