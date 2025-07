https://ukraina.ru/20250728/k-rossii-s-lyubovyu-komu-adresovan-novyy-ultimatum-trampa-po-ukraine-1066068075.html

К России с любовью: кому адресован новый ультиматум Трампа по Украине

К России с любовью: кому адресован новый ультиматум Трампа по Украине

Американский лидер Дональд Трамп объявил новый дедлайн для заключения мирной сделки между Россией и Украиной - 10-12 дней, но при этом очень не хочет расширять ограничительные меры в отношении Москвы. Чего же он добивается?

Президент США Дональд Трамп, известный своей спонтанностью и непредсказуемостью, после переговоров с премьер-министром Великобритании Киром Стармером в Шотландии сделал заявление по Украине."Я собираюсь сократить эти 50 дней до меньшего числа, потому что, думаю, уже знаю ответ и то, что произойдёт. Я собираюсь установить новый срок — примерно 10 или 12 дней с сегодняшнего дня. Нет причин ждать. Я хотел быть щедрым, но мы просто не видим никакого прогресса", - объявил он.Трамп уточнил, что по истечении этого срока (через 10 или 12 дней, сегодня или завтра обещал сказать конкретно), если не удастся достичь договоренности по украинскому конфликту, намерен ввести вторичные санкции против Москвы, но не хотел бы вводить их против России, поскольку "любит русский народ, это великий народ, не хочу так поступать с Россией".Стоит отметить, что с момента объявления 50-дневного ультиматума состоялся третий раунд российско-украинских переговоров в Стамбуле, причём по инициативе Киева – как уверены эксперты, не без принуждения из Вашингтона, - по итогам которых делегация РФ предложила для экономии времени и ресурсов создать 3 профильные группы, которые будут работать в онлайн-режиме, украинская сторона до сих пор никакого ответа не дала.Видимо, это то самое "пришло время действовать", о котором накануне в авторской программе невестки американского лидера Лары Трамп на телеканале Fox News говорил госсекретарь Марко Рубио. Он заявил, что президент теряет терпение и всё меньше готов продолжать ждать, пока Россия предпримет какие-либо шаги для завершения войны на Украине, он уже теряет терпение. Все мы прекрасно понимаем, чего хочет Трамп – чтобы ВС РФ сиюминутно и без предварительных условий прекратили огонь, а стороны сели за стол переговоров. Однако одного желания мало, а реальных инструментов влияния на Москву у хозяина Белого дома нет.Порой риторика американского президента очень схожа с обиженным ребёнком. На вопрос журналистов о встрече с российским коллегой Владимиром Путиным, Трамп ответил, что "больше не слишком заинтересован в переговорах". А как же он рассчитывает на какой-либо прогресс в таких сложных вопросах без преувеличения глобального масштаба, как украинский, без переговоров? Но тут же в нём говорит бизнесмен: США заинтересованы в наращивании экономического сотрудничества с Россией, в том числе в сфере редкоземельных металлов, о заинтересованности во взаимной торговле говорит и Путин, заявил Трамп.Любопытно, что законопроект о новых антироссийских санкциях тем временем застрял в Сенате, а всё потому, что 15 сенаторов (11 республиканцев и 4 демократа) воздерживаются от поддержки инициативы, ожидая, когда "зелёный свет" на это даст никто иной, как Трамп, сообщает Semafor. Соответственно, "шансы на то, что по мере приближения летних каникул – они наступают для законодателей как раз в августе - Сенат опередит президента в вопросе санкций против России, стремятся к нулю, делает вывод портал.А, может, заявление президента США о новом дедлайне на самом деле направлено вовсе не на Россию, а на Украину? Вот на Банковую Белый дом оказать давление может, и в результате Киев проявит большую заинтересованность в процессе урегулирования, как это было с предложением о последней встрече в Турции – вот это и можно преподнести как долгожданный, пусть и небольшой прогресс.Тем более, оказать давление сейчас, когда Владимир Зеленский допустил серьёзный просчёт и утратил очки в глазах Запада.По сведениям британского издания The Telegraph, чиновники Белого дома советовали украинскому лидеру не ослаблять антикоррупционную инфраструктуру – не ликвидировать НАБУ и САП как самостоятельные структуры - и рассчитывали, что он наложит вето на законопроект, однако он всё равно пошёл на этот шаг, несмотря на риск международных последствий. И даже решение всё отыграть назад не позволит сделать вид, как будто ничего и не было, не поможет – доверие в США к Зеленскому уже подорвано."Зеленский действительно напортачил. Он сам себе подрезал крылья", — сказал представитель Республиканской партии.И речь не только о доверии. В такой ситуации американским чиновника становится гораздо сложнее аргументировать необходимость оказания помощи Киеву."Инсайдеры из Конгресса предупредили, что этот шаг (подписание Зеленским закона о сокращении полномочий НАБУ - ред.) может сорвать многомесячную работу "ястребов", тихо убеждавших Дональда Трампа занять более благожелательную позицию по отношению к Украине", - пишет The Telegraph.Как недавно стало известно от источников западных СМИ, группа американских чиновников действительно на протяжении нескольких месяцев работали над тем, чтобы склонить президента к иной стратегии по украинскому вопросу, а возглавили эту кампанию госсекретарь и по совместительству и.о. советника президента США по национальной безопасности Рубио вместе со спецпредставителем по Украине Китом Келлогом, отвечающим за канал связи с Киевом.Причём, по словам помощника одного из конгрессменов, нынешняя ситуации может подорвать поддержку со стороны даже традиционно лояльных сторонников Украины в Конгрессе.Помимо проблем с иностранными союзниками, Зеленский сейчас испытывает проблемы и внутри собственной страны – люди вышли на акции протеста в ответ на решение президента о переподчинении антикоррупционных структур. Бывшая глава МИД Австрии Карин Кнайсль не исключает, что протесты на Украине против Зеленского, который совершил ошибку, выступив с аргументом об освобождении от иностранного влияния при ограничении независимости НАБУ, организованы Западом. НАБУ и САП были созданы вскоре после майдана как ключевое условие Запада для дальнейшей финансовой помощи.О репутационных потерях Зеленского на международной арене из-за задуманной антикоррупционной реформы говорят и другие крупные западные СМИ. "Героическая броня Зеленского разбилась вдребезги", пишет агентство Bloomberg. "Зеленский упал с пьедестала демократии", предприняв попытку разрушить систему сдержек и противовесов, поддерживаемую Западом, гласит статья британской газеты Financial Times. Европейские чиновники жалуются, что Зеленский слабо информирован о происходящем, поскольку оградил себя от альтернативного мнения и потребляет только сведения от небольшого круга доверенных лиц, из-за чего менее подвержен советам официальных лиц из ЕС, а они-то, советовали лидеру киевского режима не ликвидировать независимость антикоррупционных органов, добавляет Financial Times. Более того, на фоне истории с антикоррупционными структурами руководство ЕС сократил сумму очередного транша помощи – из €4,5 млрд заморожены €1,5 млрд ($1,7 млрд)."Это сигнал Зеленскому и правящему клану, что Киев должен следовать инструкциям ЕС и выполнять его указания, а не заниматься самодеятельностью. Решение Зеленского подчинить генпрокурору, то есть фактически себе, антикоррупционные структуры было воспринято в Брюсселе как несанкционированная акция, и сразу же последовало финансовое возмездие. Киев должен прежде всего быть послушным. Это сначала Зеленскому объяснил Трамп, а теперь и ЕС", - поясняет сенатор Алексей Пушков.История с неудавшимся переподчинением НАБУ и САП фактически дала зелёный свет для открытой критики Зеленского. Смягчить последствия ситуации, возможно, могли бы американские чиновники, но они официальных заявлений никаких не делали, не высказывались по теме ни Трамп, ни Рубио, ни Уиткофф, ни Келлог (только его дочь). В связи с этим остаётся только строить гипотезы относительно того, какую позицию занимает американское руководство в этой истории и как хочет использовать её. Возможно, Белый дом просто наблюдает со стороны и ждёт, к чему всё приведёт. А возможно, предпочитает, чтобы внутренняя нестабильность в конечном итоге вылилась в проведение новых выборов и вероятную смену власти, так сказать, демократическим путём.Читайте также: Каминг-аут с картонками. Зеленский останется, пока он нужен Западу

