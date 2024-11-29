https://ukraina.ru/20241129/1059277509.html

Евгений Норин: Россия и без "Орешника" подготовила молоток, который выбьет Украине окно вместе с рамой

Евгений Норин: Россия и без "Орешника" подготовила молоток, который выбьет Украине окно вместе с рамой - 29.11.2024 Украина.ру

Евгений Норин: Россия и без "Орешника" подготовила молоток, который выбьет Украине окно вместе с рамой

Главная проблема обеих сторон – их внутренний запас прочности. У российской экономики начались проблемы, а у Украины вообще все плохо. По сравнению с нами, ее экономика – это зомби, оживляемый электричеством, а электричество его иногда подводит в прямом смысле

2024-11-29T07:00

2024-11-29T07:00

2024-11-29T07:00

интервью

украина

россия

сша

дональд трамп

евгений норин

владимир зеленский

вооруженные силы украины

т-72 "урал"

m1 abrams

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Я осторожно надеюсь, что мы уже по времени и по кровопролитию пробежали больше половины дистанции. Вряд ли война будет длится до 2030 года, считает военный историк и журналист Евгений НоринОб этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру.- Евгений, эскалация в отношениях между Россией и США, о которой мы говорили в прошлый раз, сейчас развивается полным ходом. Учитывая, что произошло за последнюю неделю, у кого нервы крепче – у нас или у них?- Вопрос не совсем в нервах. Хотя и в них тоже.Коллективный Байден сейчас делает то же самое, что ВСУ под Курахово: уходя, минирует и взрывает все, что только можно заминировать и взорвать. Один из ежей, который демократы хотят засунуть в штаны Трампу – это Украине. Демократы говорят: "Давайте дадим Киеву возможность бить чем угодно и куда угодно. Давайте им спишем все долги". Это делается, чтобы Трамп, вступив в должность президента, сразу столкнулся со злобными по этому поводу русскими, слишком дорогим и накрученным союзничком, и ему трудно было достичь какого-то компромисса.Трамп – не голубь мира. Он бизнесмен. Он постоянно говорит на тему "Я заключу сделку и добьюсь мира". Скорее всего, он действительно хочет этого добиться. Другое дело, что для заключения сделки стороны должны сторговаться о цене, а не факт, что это произойдет, потому что у России теперь гораздо более жесткие условия, чем в 2022 году.Нарышкин недавно четко сказал: "Нас не устраивает перемирие. Нас устраивает прочный мир, когда стороны окончательно определяются с контурами будущего и принимают их". Да, мир полон замороженных конфликтов, но мы совершенно правы, когда требуем разрешения вопроса по существу.Тут я только могу бить собеседника по голове томом Эдварда Люттвака (известный американский аналитик, бывший советник Рейгана), который тоже писал, что войну надо доигрывать: "Многие войны были приостановлены, потому что обывателям по телевизору было неприятно смотреть, как бомба попадает в дом и убивает бабушку с внучкой. Но через какое-то время эту бабушку и внучку не под камеру убьют с гораздо большей жестокостью, потому что сторонам не хватило мудрости и мужества войну закончить".И позиция России на СВО состоит в том, чтобы вырезать чирей, а не сохранить его, чтобы в него потом десятилетия могли тыкать гвоздиком. Кому-то может быть хуже, кому-то – лучше, но эту войну потомкам оставлять нельзя. А это категорически противоречит интересам США, Великобритании, которые хотели бы постоянно поддерживать на Украине управляемую угрозу для России. И это противоречит интересам киевского режима, который будет воевать до тех пор, пока его не вынесут вперед ногами. Хотя развал фронта и февраль 1917 года может произойти непредсказуемым образом.Короче говоря, США сейчас заинтересованы в том, чтобы накрутить ситуацию как можно сильнее. Россия перед переговорами о мире тоже хотела бы сделать пару вещей. В частности, выбить противника из-под Курска. Киевский режим тоже понимает, поэтому ВСУ сейчас костьми ложатся за эту несчастную Суджу. Им уже плевать на все эти Селидово и Великие Новоселки. Им важно, чтобы хотя бы полтора иноземца стояли в разрушенных деревнях пограничья. Хотя я надеюсь, что они все же доиграются с другими участками фронта.Кроме того, Россия окончательно решила, что победа лежит в плоскости запарывания экономики Украины и в запуске еще большего количества "Гераней" ей на голову. Все уже отмечают, что каждый следующий месяц "веселее" предыдущего.Повторюсь, США хотели бы эту войну заморозить, а мы – закончим. Так все и будет развиваться.- Почему вы в своем анализе не упомянули "Орешник"? Он никак не влияет на этот общий расклад сил?- Не влияет. Это просто еще одна штука, которая занимает некую тактическую и оперативную нишу. Прикольно, что у нас есть еще один карандашик, который мы можем воткнуть под ногти противнику. Но расклад сил на фронте и в тылу он никак не влияет.То, что у нас в целом есть баллистические ракеты, которые летят далеко, это оказывает влияние на игру. А конкретная модель не так важна. Неважно, едут ли на нас 30 украинских "Абрамсов" или 30 Т-72. Важно, что у врага есть 30 более-менее современных танков. И важно, могут или не могут у него появиться еще столько же техники.Не надо возлагать надежд на конкретное оружие. Надо в целом смотреть, как меняется ситуация в экономике и на поле боя. Например, дроны как класс серьезно изменили лицо войны. А конкретный "Орешник" ничего не меняет.- А до ядерной войны мы из-за него не доиграемся?- Не доиграемся.Мы не доигрались до ядерной войны в 1983 году, хотя тогда у нас все мелко крестились и были готовы бить заранее. Мы не доигрались до нее во время Карибского кризиса, хотя в середине того обострения наши пвошники сбили американский самолет, и пилот погиб. Сейчас мы тоже все переживем. Другое дело, что и без ядерной войны можно пережить много интересных вещей.Главная проблема обеих сторон – их внутренний запас прочности. У российской экономики тоже начались проблемы. Она потихоньку разбалтывается из-за войны, меняется ее структура, возникают специфические трудности. То есть у нашего марафонца с дыхалкой уже не все хорошо. Хотя у Украины вообще все плохо. По сравнению с нами, ее экономика – это зомби, оживляемый электричеством, а электричество его иногда подводит в прямом смысле.Я осторожно надеюсь, что мы уже по времени и по кровопролитию пробежали больше половины дистанции. Вряд ли война будет длиться до 2030 года.- А показательные ответы за ракетные обстрелы с нашей стороны еще будут?- Обязательно. Показательные прилеты будут и от нас, и от них. Украина объективно проигрывает, поэтому от нее следует больше всего ожидать военно-полевого "Ай-нэ-нэ" с терактами и диверсиями. А Россия будет наносить образцово-показательные удары по принципу "нам камнем попали в форточку, а мы пришли с молотком и выбили всю раму". На Украине обкатают еще много удивительных приспособлений, и ей это будет аукаться еще очень долго. Начинается зима. Мы что-то будем делать с ее энергетикой. И, повторюсь, надо смотреть не на красивые акции, а на системное воздействие на противника.- Насчет системного воздействия. Вы сказали, что для нас одинаково опасны 30 "Абрамсов" и 30 Т-72. Так вот министр обороны Украины поехал в Сеул выпрашивать технику. Если он ее получит, это для нас скорее плохо, потому что на нас поедут еще 30 южнокорейских танков? Или скорее хорошо, потому что они замучаются снабжать весь этот "зоопарк"?- Украина ищет технику везде, где можно. А 30 танков – это всегда 30 танков, которые убивают наших солдат. Каждый танк у противника – это всегда плохо. Поэтому надо делать так, чтобы киевскому режиму было труднее найти новую технику, и чтобы эта техника была как можно старше и гаже. И надо планомерно наращивать собственное производство, чтобы противника заваливать чугунием.Я уже не говорю, что надо продолжать улучшать уровень индивидуальной подготовки пехоты, чтобы наши штурмовики не кончались с печальной скоростью.Кстати, у нас сейчас тоже возникает проблема "зоопарка". В частности, в одной из бригад целенаправленно набрали себе разных артиллерийских систем, чтобы хоть к какой-то из них им прислали снаряды. То есть наше снабжение не такое уж бесперебойное.Все эти узкие места надо расшивать. Надо стабилизировать экономику и ждать вестей с полей сражений.- А нам стоит всерьез рассчитывать на северокорейские дальнобойные гаубицы и РСЗО?- Я был бы не против, если бы северокорейский корпус под песни о вожде Ким Чен Ыне стал бы перепахивать врага на границе Курской и Сумской областей. Хорошо, если это есть. Но все это – временная мера. Это костыль. Опираться надо на собственные себя.- Какой у вас будет прогноз по основным участкам фронта? Когда возьмем Курахово и Великую Новоселку?- Это невозможно предсказать. Прелесть ситуации в том, что мы пытаемся тыкать иголочками в разные точки. После падения Новогродовки все думали, что мы ворвемся в Покровск и заберем его, а мы забрали Селидово. Все думали, что вот-вот возьмем Курахово. Курахово схлопывается, а мы уже на окраине Великой Новоселки воюем. То есть мы продолжим давить везде, пока где-то что-то не порвется.От Украины тоже стоит ожидать какого-то броска новыми бригадами, которые они подготовили на Западе. Логика киевского режима совершенно понятна: они пытаются встряхнуть шахматную доску в надежде, что фигуры встанут как-то по-другому. С Курском это не получилось, и они могут попробовать это в другом месте. Если их где-то еще вынесут вперед ногами, они еще раз это попробуют в другом месте.Я напомню, что перед наступлением на Курск противник пытался атаковать Белгородскую область. Просто там его размотали на исходной.И наша задача – готовить оборону так, чтобы нам не пришлось принимать экстраординарных мер для отражения этого прорыва. Одновременно нам надо давить ВСУ так, чтобы у нее запчасти на ходу отваливались.- В следующий раз мы с вами побеседуем или в самом конце года, или в самом начале следующего года. Будут ли у вас прогнозы или пожелания до этого момента?- Прогнозов не будет. А пожелание, чтобы ВСУ из-под Курска выбили с фатальными последствиями. Если Зеленского завтра собьет самосвал, я тоже не буду против. Но это вряд ли случится. Поэтому мы будем делать то же, что и обычно. Я лично буду комплектовать очередную партию оборудования для наших ребят на фронте, чтобы самосвал все же упал на Зеленского.

https://ukraina.ru/20220511/1033942320.html

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Кирилл Курбатов

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Кирилл Курбатов

интервью, украина, россия, сша, дональд трамп, евгений норин, владимир зеленский, вооруженные силы украины, т-72 "урал", m1 abrams, "орешник", энергетика, курская область