https://ukraina.ru/20250730/posol-rf-v-kanade-ulitsy-v-chest-natsistov-sootvetstvuyut-logike-zamalchivaniya-prestupleniy-1066136438.html

Посол РФ в Канаде: улицы в честь нацистов соответствуют логике замалчивания преступлений

Посол РФ в Канаде: улицы в честь нацистов соответствуют логике замалчивания преступлений - 30.07.2025 Украина.ру

Посол РФ в Канаде: улицы в честь нацистов соответствуют логике замалчивания преступлений

Называть улицы в Канаде в честь нацистов недопустимо и постыдно, но это укладываются в логику многолетнего замалчивания в стране их преступлений, заявил посол России в Оттаве Олег Степанов. Об этом 30 июля сообщает РИА Новости

2025-07-30T03:47

2025-07-30T03:47

2025-07-30T03:53

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Американо-еврейское издание Forward, выявляющее по всему миру памятники в честь нацистских коллаборационистов, ранее опубликовало информацию об обнаружении в Канаде улиц, названных в честь нацистских коллаборационистов. В их числе упоминался боец украинской добровольческой дивизии СС "Галичина" Питер Саварин."Совершенно неприемлемо, чтобы улицы где-либо носили имена нацистов, и можно только представить, как стыдно канадцам, чьи предки сражались с нацизмом в Европе, после столь шокирующих разоблачений. Однако для любого, кто следит за историей Канады, это не стало чем-то шокирующим. Несмотря на то, что Канада входила в антигитлеровскую коалицию, вскоре после Второй мировой войны эта страна приняла сотни, если не тысячи военных преступников и их пособников", – заявил Степанов, комментируя данный факт.По его словам, канадские власти владеют данными об эмигрировавших в их страну нацистах, однако исторически предпочитает замалчивать эту информацию."Не только канадское правительство до сих пор скрывает от общественности список нацистов, составленный комиссией по запросу о военных преступниках в Канаде (комиссия Дешена) почти 40 лет назад. Кроме того, с недавних пор представители Канады в ООН начали голосовать против ежегодной резолюции Генеральной ассамблеи ООН "Борьба с героизацией нацизма, неонацизмом и другими видами практики, которые способствуют эскалации современных форм расизма, расовой дискриминации, ксенофобии и связанной с ними нетерпимости", – рассказал посол России.Напомним, Канада за десятилетия после Второй мировой войны фактически выпестовала новое поколение украинских нацистов, сыгравших и продолжающих играть зловещую роль в трагических событиях на Украине. К числу идейных наследников бежавших в Канаду бандеровцев и прочих коллаборационистов можно отнести и назначенную 29 июля на пост главы Минкульта униатку Татьяну Бережную.Следите за новостями на сайте Украина.ру.

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