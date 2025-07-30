Посол РФ в Канаде: улицы в честь нацистов соответствуют логике замалчивания преступлений - 30.07.2025 Украина.ру
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Посол РФ в Канаде: улицы в честь нацистов соответствуют логике замалчивания преступлений
Посол РФ в Канаде: улицы в честь нацистов соответствуют логике замалчивания преступлений - 30.07.2025 Украина.ру
Посол РФ в Канаде: улицы в честь нацистов соответствуют логике замалчивания преступлений
Называть улицы в Канаде в честь нацистов недопустимо и постыдно, но это укладываются в логику многолетнего замалчивания в стране их преступлений, заявил посол России в Оттаве Олег Степанов. Об этом 30 июля сообщает РИА Новости
2025-07-30T03:47
2025-07-30T03:53
новости
канада
россия
посольство рф
степанов
оон
бандеровцы
коллаборационисты
нацизм
украинский неонацизм
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Американо-еврейское издание Forward, выявляющее по всему миру памятники в честь нацистских коллаборационистов, ранее опубликовало информацию об обнаружении в Канаде улиц, названных в честь нацистских коллаборационистов. В их числе упоминался боец украинской добровольческой дивизии СС "Галичина" Питер Саварин."Совершенно неприемлемо, чтобы улицы где-либо носили имена нацистов, и можно только представить, как стыдно канадцам, чьи предки сражались с нацизмом в Европе, после столь шокирующих разоблачений. Однако для любого, кто следит за историей Канады, это не стало чем-то шокирующим. Несмотря на то, что Канада входила в антигитлеровскую коалицию, вскоре после Второй мировой войны эта страна приняла сотни, если не тысячи военных преступников и их пособников", – заявил Степанов, комментируя данный факт.По его словам, канадские власти владеют данными об эмигрировавших в их страну нацистах, однако исторически предпочитает замалчивать эту информацию."Не только канадское правительство до сих пор скрывает от общественности список нацистов, составленный комиссией по запросу о военных преступниках в Канаде (комиссия Дешена) почти 40 лет назад. Кроме того, с недавних пор представители Канады в ООН начали голосовать против ежегодной резолюции Генеральной ассамблеи ООН "Борьба с героизацией нацизма, неонацизмом и другими видами практики, которые способствуют эскалации современных форм расизма, расовой дискриминации, ксенофобии и связанной с ними нетерпимости", – рассказал посол России.Напомним, Канада за десятилетия после Второй мировой войны фактически выпестовала новое поколение украинских нацистов, сыгравших и продолжающих играть зловещую роль в трагических событиях на Украине. К числу идейных наследников бежавших в Канаду бандеровцев и прочих коллаборационистов можно отнести и назначенную 29 июля на пост главы Минкульта униатку Татьяну Бережную.Следите за новостями на сайте Украина.ру.
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новости, канада, россия, посольство рф, степанов, оон, бандеровцы, коллаборационисты, нацизм, украинский неонацизм, военные преступления, расизм
Новости, Канада, Россия, посольство РФ, Степанов, ООН, бандеровцы, коллаборационисты, нацизм, украинский неонацизм, Военные преступления, расизм

Посол РФ в Канаде: улицы в честь нацистов соответствуют логике замалчивания преступлений

03:47 30.07.2025 (обновлено: 03:53 30.07.2025)
 
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© РИА Новости . Александр Мазуркевич
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Называть улицы в Канаде в честь нацистов недопустимо и постыдно, но это укладываются в логику многолетнего замалчивания в стране их преступлений, заявил посол России в Оттаве Олег Степанов. Об этом 30 июля сообщает РИА Новости
Американо-еврейское издание Forward, выявляющее по всему миру памятники в честь нацистских коллаборационистов, ранее опубликовало информацию об обнаружении в Канаде улиц, названных в честь нацистских коллаборационистов. В их числе упоминался боец украинской добровольческой дивизии СС "Галичина" Питер Саварин.
"Совершенно неприемлемо, чтобы улицы где-либо носили имена нацистов, и можно только представить, как стыдно канадцам, чьи предки сражались с нацизмом в Европе, после столь шокирующих разоблачений. Однако для любого, кто следит за историей Канады, это не стало чем-то шокирующим. Несмотря на то, что Канада входила в антигитлеровскую коалицию, вскоре после Второй мировой войны эта страна приняла сотни, если не тысячи военных преступников и их пособников", – заявил Степанов, комментируя данный факт.
По его словам, канадские власти владеют данными об эмигрировавших в их страну нацистах, однако исторически предпочитает замалчивать эту информацию.
"Не только канадское правительство до сих пор скрывает от общественности список нацистов, составленный комиссией по запросу о военных преступниках в Канаде (комиссия Дешена) почти 40 лет назад. Кроме того, с недавних пор представители Канады в ООН начали голосовать против ежегодной резолюции Генеральной ассамблеи ООН "Борьба с героизацией нацизма, неонацизмом и другими видами практики, которые способствуют эскалации современных форм расизма, расовой дискриминации, ксенофобии и связанной с ними нетерпимости", – рассказал посол России.
Напомним, Канада за десятилетия после Второй мировой войны фактически выпестовала новое поколение украинских нацистов, сыгравших и продолжающих играть зловещую роль в трагических событиях на Украине. К числу идейных наследников бежавших в Канаду бандеровцев и прочих коллаборационистов можно отнести и назначенную 29 июля на пост главы Минкульта униатку Татьяну Бережную.
Следите за новостями на сайте Украина.ру.
Евгений Коновалец - РИА Новости, 1920, 30.07.2025
08:00История
Украинская войсковая организация: зародыш ОУН*Создание ветеранами Первой мировой и Гражданской войн, желавших продолжать борьбу за создание украинского национального государств, Украинской войсковой организации, учреждённой 30 июля 1920 года, было событием этапным. Пожалуй, это была первая структура, родившая украинский миф об армии без государства
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